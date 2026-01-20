Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

BCCI Annual Contracts : BCCI चा नवा प्लान! ग्रेड ए+ रद्द करण्याच्या इराद्यात…रोहित आणि कोहलीला होणार मोठे नुकसान

अजित आगरकर यांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीने केंद्रीय करारांच्या रचनेत मोठे बदल प्रस्तावित केले आहेत. समितीने A+ श्रेणी काढून टाकण्याची आणि फक्त तीन श्रेणी कायम ठेवण्याची शिफारस केली आहे.

Jan 20, 2026 | 01:47 PM
फोटो सौजन्य - बीसीसीआय सोशल मिडिया

BCCI Annual Contract Update : भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (BCCI) एक नवीन केंद्रीय करार प्रणाली आणत आहे, ज्या अंतर्गत ग्रेड ए प्लस श्रेणी रद्द केली जाईल. बीसीसीआयच्या सूत्रांनुसार, जर बोर्डाने या नवीन मॉडेलला मान्यता दिली तर टीम इंडियाचे दिग्गज खेळाडू विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांना पदावनत केले जाऊ शकते. दोन्ही वरिष्ठ खेळाडूंना ग्रेड बी मध्ये स्थान दिले जाऊ शकते.

अजित आगरकर यांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीने केंद्रीय करारांच्या रचनेत मोठे बदल प्रस्तावित केले आहेत. समितीने A+ श्रेणी (७ कोटी रुपये) काढून टाकण्याची आणि फक्त तीन श्रेणी कायम ठेवण्याची शिफारस केली आहे. A, B आणि C. बीसीसीआय या नवीन मॉडेलला मान्यता देईल की नाही हे पुढील अ‍ॅपेक्स कौन्सिलच्या बैठकीत कळेल अशी अपेक्षा आहे. एनडीटीव्हीच्या वृत्तानुसार, जर हे मॉडेल मंजूर झाले, तर सध्या ग्रेड-ए प्लस श्रेणीमध्ये असलेले विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांना ग्रेड-बी मध्ये स्थान देण्यात येईल.

U19 World Cup 2026 च्या फायनलच्या सुपर 6 मध्ये चार संघाचे स्थान पक्के! भारतानेही मिळवली पात्रता, पण पाकिस्तान…

बीसीसीआयच्या केंद्रीय कराराची यादी कोणाला मिळते?

बीसीसीआयच्या नियमांनुसार, एका हंगामात तीन कसोटी सामने, आठ एकदिवसीय सामने किंवा १० टी-२० सामने खेळलेल्या खेळाडूंना केंद्रीय करार दिला जातो. बोर्डाने यापूर्वी हर्षित राणाला सवलत दिली होती, ज्यामुळे त्याला भारतासाठी दोन कसोटी, पाच एकदिवसीय सामने आणि एक टी-२० सामने खेळल्यानंतर केंद्रीय करार मिळाला होता.

बीसीसीआय केंद्रीय करार यादी २०२४-२५

A+ ग्रेड (4 खेळाडू – रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, रवींद्र जडेजा)

ग्रेड A (6 खेळाडू – मोहम्मद सिराज, केएल राहुल, शुभमन गिल, हार्दिक पंड्या, मोहम्मद शमी, ऋषभ पंत)

ग्रेड ब (५ खेळाडू – सूर्यकुमार यादव, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, यशस्वी जैस्वाल, श्रेयस अय्यर)

क श्रेणीतील (१९ खेळाडू) : रिंकू सिंग, टिळक वर्मा, रुतुराज गायकवाड, शिवम दुबे, रवी बिश्नोई, वॉशिंग्टन सुंदर, मुकेश कुमार, संजू सॅमसन, अर्शदीप सिंग, प्रसीद कृष्णा, रजत पाटीदार, सरफराज खान, आकाश दीप, नितीश रेड्डी, ध्रुव जुरेल, हरिष शर्मा, वरुण शर्मा, अब्दुल शर्मा, अब्दुल शर्मा, अब्दुल शर्मा. राणा.

बीसीसीआयच्या केंद्रीय करारातील खेळाडूंना प्रत्येक श्रेणीमध्ये किती पैसे मिळतात?

ग्रेड ए+ – वार्षिक ७ कोटी रुपये

ग्रेड अ – दरवर्षी ५ कोटी रुपये

ग्रेड बी – दरवर्षी ३ कोटी रुपये

ग्रेड सी – दरवर्षी १ कोटी रुपये

Jan 20, 2026 | 01:39 PM

