ICC ODI Rankings: डॅरिल मिशेल विराट कोहलीकडून नंबर-1 चा मुकुट हिसकावणार का? ICC रँकिंगमध्ये होणार मोठा बदल

डॅरिल मिशेल विराट कोहलीकडून नंबर-१ चा मुकुट हिसकावून घेईल की नाही याबद्दल चर्चा सुरू झाल्या आहेत. भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील तीन सामन्यांच्या एकदिवसीय मालिकेत डॅरिल मिशेलने शानदार कामगिरी केल्यामुळे असे म्हटले जात आहे

Updated On: Jan 20, 2026 | 02:16 PM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

ICC Men’s ODI Rankings 2026 : भारत विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यामध्ये एकदिवसीय मालिका पार पडली, आता आयसीसी २१ जानेवारी रोजी त्यांची नवीनतम एकदिवसीय क्रमवारी जाहीर करेल. परंतु त्यापूर्वीच, डॅरिल मिशेल विराट कोहलीकडून नंबर-१ चा मुकुट हिसकावून घेईल की नाही याबद्दल चर्चा सुरू झाल्या आहेत. भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील तीन सामन्यांच्या एकदिवसीय मालिकेत डॅरिल मिशेलने शानदार कामगिरी केल्यामुळे असे म्हटले जात आहे. 

राजकोट आणि इंदौर येथे खेळल्या गेलेल्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात त्याने शतके झळकावली आणि या दोन शतकांमुळे तो आता आयसीसी एकदिवसीय क्रमवारीत अव्वल स्थानाचा दावेदार बनला आहे. गेल्या आठवड्यात वडोदरा येथे झालेल्या पहिल्या एकदिवसीय सामन्यात ९३ धावांची धमाकेदार खेळी करून विराट कोहलीने आयसीसी एकदिवसीय क्रमवारीत अव्वल स्थान मिळवले होते, परंतु आता त्याचे अव्वल स्थान धोक्यात आले आहे.

डॅरिल मिशेल विराट कोहलीकडून नंबर-१ चा मुकुट हिसकावून घेईल का?

खरं तर, गेल्या आठवड्यात विराट कोहली (कोहली आयसीसी एकदिवसीय क्रमवारी) ने आयसीसी एकदिवसीय क्रमवारीत अव्वल स्थान पटकावले. कोहली आणि डॅरिल मिशेलच्या रेटिंगमध्ये फारसा फरक नाही. कोहली ७८५ रेटिंगसह पहिल्या स्थानावर आहे, तर डॅरिल मिशेल ७८४ रेटिंगसह दुसऱ्या स्थानावर आहे. तथापि, गेल्या आठवड्यात रँकिंग जाहीर झाल्यापासून, मिशेलने दोन शतके झळकावली आहेत.

त्याने राजकोटमध्ये भारताविरुद्धच्या दुसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात नाबाद १३१ आणि इंदूरमध्ये तिसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात १३७ धावा केल्या. या दोन शतकांमुळे आता डॅरिल मिशेल आयसीसी एकदिवसीय क्रमवारीत अव्वल स्थानासाठी दावेदार बनला आहे. दरम्यान, विराट कोहलीने दुसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात २३ आणि तिसऱ्या सामन्यात १२४ धावा केल्या. तथापि, हे शतक देखील त्याची प्रतिष्ठा परत मिळवू शकणार नाही. सध्या, रोहित शर्मा आयसीसी एकदिवसीय फलंदाजांच्या क्रमवारीत ७७५ च्या रेटिंगसह तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. गेल्या आठवड्यात किंग कोहलीने त्याच्याकडून नंबर १ चे स्थान हिसकावून घेतले.

टी-२० मध्ये भारतीय संघ पहिल्या क्रमांकावर

टीम इंडियाने न्यूझीलंडविरुद्धची एकदिवसीय मालिका गमावली असली तरी, आनंदाची गोष्ट म्हणजे आयसीसी एकदिवसीय क्रमवारीत ते अजूनही पहिल्या स्थानावर आहे. तथापि, पहिल्या आणि दुसऱ्या स्थानावर असलेल्या संघांमधील अंतर बरेच कमी झाले आहे. हे लिहिताना, टीम इंडिया ११९ रेटिंगसह पहिल्या स्थानावर आहे, तर किवी संघ ११४ रेटिंगसह दुसऱ्या स्थानावर आहे.

Published On: Jan 20, 2026 | 02:16 PM

