IND vs ZIM: झिम्बाब्वेविरूद्ध खेळण्यासाठी Rinku Singh पोहचणार चेन्नईत? T20 World Cup दरम्यान कॅन्सरग्रस्त वडिलांना भेटला रिंकू

रिंकू सिंग या सामन्यासाठी उपलब्ध असण्याची शक्यता आहे. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध ७६ धावांनी झालेल्या पराभवानंतर भारताच्या उपांत्य फेरीत पोहोचण्याच्या आशा धुळीस मिळाल्या. आता, सिकंदर रझाला अंतिम चार संघांच्या शर्यतीत राहण्यासाठी झिम्बाब्वेविरुद्ध मोठा विजय आवश्यक आहे. प्रशिक्षकांनी संकेत दिले आहेत की संघात बदल केले जाऊ शकतात. संघात मोठ्या संख्येने डावखुऱ्या फलंदाजांच्या उपस्थितीमुळे, उजव्या हाताच्या ऑफ-स्पिनर्सविरुद्ध संघाला अडचणी येत आहेत. आता भारत चेन्नईमध्ये मैदानावर उतरेल तेव्हा कोणत्या डावखुऱ्या फलंदाजाला वगळले जाईल हे पाहायचे आहे.
२०२६ च्या टी-२० विश्वचषकातील रिंकूची आकडेवारी
रिंकूने आतापर्यंत चालू असलेल्या टी-२० विश्वचषक २०२६ मधील सर्व सामने खेळले आहेत. तो खालच्या फळीत फलंदाजी करत आहे, ज्यावर अनुभवी ऑफस्पिनर रविचंद्रन अश्विनसह अनेकांकडून टीका झाली आहे. तो अमेरिका आणि नामिबियाविरुद्ध सिंगल फिगरमध्ये बाद झाला. पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यात त्याने चार चेंडूत ११ धावांची जलद खेळी केली. नेदरलँड्सविरुद्धच्या सामन्यात त्याने तीन चेंडूत सहा धावा केल्या. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या सुपर ८ सामन्यात तो दोन चेंडूत खाते न काढता बाद झाला. जेव्हा तो क्रीजवर आला तेव्हा धावांचा पाठलाग भारताकडून आधीच निसटला होता.
झिम्बाब्वेविरुद्धच्या रिंकूची आकडेवारी
रिंकूने झिम्बाब्वेविरुद्ध पाच टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत. चार डावात तो तीन वेळा नाबाद राहिला आणि एकूण ६० धावा केल्या. त्याचा स्ट्राईक रेट १७६.४७ आहे, ज्यामध्ये २०२४ मध्ये हरारे येथे झिम्बाब्वेविरुद्धच्या नाबाद ४८ धावांचा समावेश आहे. रिंकूचा फॉर्म चांगला असून त्याची फिल्डिंगही चांगली आहे. वर्ल्ड कपमध्ये अनेक वेळा त्याने चांगले झेल पकडले आहेत. रिंकूचा चाहता वर्गही खूप मोठा आहे आणि त्याचा फॉर्म चांगला असल्यामुळे झिम्बाब्वेविरूद्ध त्याच्याकडून चांगल्या खेळीची अपेक्षा केली जात आहे.
