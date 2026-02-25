Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
IND vs ZIM: झिम्बाब्वेविरूद्ध खेळण्यासाठी Rinku Singh पोहचणार चेन्नईत? T20 World Cup दरम्यान कॅन्सरग्रस्त वडिलांना भेटला रिंकू

वडिलांच्या प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे आयसीसी टी-२० विश्वचषक स्पर्धेच्या मध्यभागी परतलेला भारतीय फलंदाज रिंकू सिंग संघात सामील होणार आहे. तो दिल्लीहून चेन्नईला जाणार असल्याचे वृत्त आहे

Updated On: Feb 25, 2026 | 12:30 PM
रिंकू सिंह परतणार (फोटो सौजन्य - Instagram)

रिंकू सिंह परतणार (फोटो सौजन्य - Instagram)

  • रिंकू सिंह चेन्नईत परतणार 
  • वडिलांना भेटून आल्यावर करणार सराव 
  • झिम्बाब्वेविरुद्ध सामन्यात खेळणार रिंकू 
भारतीय क्रिकेट संघाचा स्टार फलंदाज रिंकू सिंगला त्याच्या वडिलांच्या अचानक आजारामुळे टी-२० विश्वचषक अर्ध्यावरच सोडून घरी परतावे लागले. आता, असे वृत्त आहे की तो दिल्लीहून चेन्नईला विमानाने जात आहे. झिम्बाब्वेविरुद्धच्या आयसीसी टी-२० विश्वचषक सामन्यासाठी तो पुन्हा संघात सामील होईल. रिंकूला त्याचे आजारी वडील खानचंद सिंग यांना भेटण्यासाठी भारतीय संघाचा कॅम्प सोडावा लागला. त्याचे वडील स्टेज 4 यकृताच्या कर्करोगाशी झुंजत आहेत आणि ग्रेटर नोएडा येथील रुग्णालयात त्यांची प्रकृती गंभीर आहे.

रिंकू सिंग या सामन्यासाठी उपलब्ध असण्याची शक्यता आहे. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध ७६ धावांनी झालेल्या पराभवानंतर भारताच्या उपांत्य फेरीत पोहोचण्याच्या आशा धुळीस मिळाल्या. आता, सिकंदर रझाला अंतिम चार संघांच्या शर्यतीत राहण्यासाठी झिम्बाब्वेविरुद्ध मोठा विजय आवश्यक आहे. प्रशिक्षकांनी संकेत दिले आहेत की संघात बदल केले जाऊ शकतात. संघात मोठ्या संख्येने डावखुऱ्या फलंदाजांच्या उपस्थितीमुळे, उजव्या हाताच्या ऑफ-स्पिनर्सविरुद्ध संघाला अडचणी येत आहेत. आता भारत चेन्नईमध्ये मैदानावर उतरेल तेव्हा कोणत्या डावखुऱ्या फलंदाजाला वगळले जाईल हे पाहायचे आहे.

घाबरू नका! India सेमीफायनलला न पोचल्यास ICC देणार पैसे Return; बिनधास्त खरेदी करा कोलकता – अहमदाबादच्या मॅचची तिकिट्स

२०२६ च्या टी-२० विश्वचषकातील रिंकूची आकडेवारी

रिंकूने आतापर्यंत चालू असलेल्या टी-२० विश्वचषक २०२६ मधील सर्व सामने खेळले आहेत. तो खालच्या फळीत फलंदाजी करत आहे, ज्यावर अनुभवी ऑफस्पिनर रविचंद्रन अश्विनसह अनेकांकडून टीका झाली आहे. तो अमेरिका आणि नामिबियाविरुद्ध सिंगल फिगरमध्ये बाद झाला. पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यात त्याने चार चेंडूत ११ धावांची जलद खेळी केली. नेदरलँड्सविरुद्धच्या सामन्यात त्याने तीन चेंडूत सहा धावा केल्या. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या सुपर ८ सामन्यात तो दोन चेंडूत खाते न काढता बाद झाला. जेव्हा तो क्रीजवर आला तेव्हा धावांचा पाठलाग भारताकडून आधीच निसटला होता.

झिम्बाब्वेविरुद्धच्या रिंकूची आकडेवारी

रिंकूने झिम्बाब्वेविरुद्ध पाच टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत. चार डावात तो तीन वेळा नाबाद राहिला आणि एकूण ६० धावा केल्या. त्याचा स्ट्राईक रेट १७६.४७ आहे, ज्यामध्ये २०२४ मध्ये हरारे येथे झिम्बाब्वेविरुद्धच्या नाबाद ४८ धावांचा समावेश आहे. रिंकूचा फॉर्म चांगला असून त्याची फिल्डिंगही चांगली आहे. वर्ल्ड कपमध्ये अनेक वेळा त्याने चांगले झेल पकडले आहेत. रिंकूचा चाहता वर्गही खूप मोठा आहे आणि त्याचा फॉर्म चांगला असल्यामुळे झिम्बाब्वेविरूद्ध त्याच्याकडून चांगल्या खेळीची अपेक्षा केली जात आहे. 

T20 World Cup 2026: भारताच्या ‘या’ स्टार खेळाडूच्या घरी Emergency, वर्ल्ड कप अर्धवट सोडणार; झिम्बाब्वेविरूद्ध दिसणार नाही

Published On: Feb 25, 2026 | 12:30 PM

