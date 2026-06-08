IND Vs AFG Live: भारताच्या वाघांपुढे ‘पठाण’ ढेर! टीम इंडियाकडून अफगाणिस्तानवर फॉलोऑनची नामुष्की

भारताने अफगणिस्तानला दिला फॉलोऑन
अफगणिस्तानचा संघ 152 रन्सवर ऑल आउट
मानव सुधारने केली शानदार गोलंदाजी
Indian vs Afghanistan 2026: भारत विरुद्ध अफगणिस्तान कसोटी सामन्याचा तिसरा दिवस सुरू आहे. भारताने 564 वर आपला डाव घोषित केला होता. त्यानंतर भारतीय गोलंदाजांनी शानदार गोलंदाजी केली. अफगणिस्तानचा डाव 152 रन्सवर रोखण्यात यश आले. त्यानंतर आता पुन्हा एकदा भारताने अफगणिस्तानला फॉलोऑन दिला आहे.
अफगणिस्तानचा संघ 368 रन्स चा पाठलाग करण्यासाठी मैदानात उतरला. मात्र भारताच्या स्पिनर्स गोलंदाजांनी अचूक मारा करत अफगणिस्तानला 152 रन्सवर रोखले. अफगणिस्तानकडून रहमत शाहने 60 रन्सची खेळी केली. तर हशमतुल्ला शाहिदीने 20 रन्स केल्या. तर भारताकडून प्रसिद्ध कृष्णाने 3 विकेट्स घेतल्या, तर पहिलाच कसोटी सामना खेळणाऱ्या मानव सुथारने एकूण 6 अफगणिस्तान फलंदाजांना तंबूत परत पाठवले.
Another one bites the dust 💪 c Manav Suthar b Washington Sundar 🤝 Updates ▶️ https://t.co/Au50EfVM30#TeamIndia | #INDvAFG | @IDFCFIRSTBank | @Sundarwashi5 pic.twitter.com/C0rcJFINW5 — BCCI (@BCCI) June 8, 2026
अफगणिस्तानचा संघ 152 रन्सवर ऑल आउट झाला. त्यानंतर भारतीय संघाने अफगणिस्तानला फॉलोऑन दिला आहे. सध्या अफगणिस्तानचा संघ 92 रन्सवर असून त्यांनी 3 विकेट गमावल्या आहेत. सेदिकुल्ला अटल 41 रन्सवर खेळत आहे. तर अब्दुल मलिक 8 रन्स करून आउट झाला. भारतकडून कुलदीप यादव आणि सुंदर या स्पिनर्सने प्रत्येकी 1-1 विकेट घेतली.
कसोटी पदार्पणातच मानव सुथारचा ‘सिक्सर’
न्यू चंदीगड येथे भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यात सुरू असलेल्या एकमेव कसोटी सामन्यात, अफगाणिस्तानचा संघ पहिल्या डावात १५२ धावांवर सर्वबाद झाला. चौथ्या क्रमांकावर फलंदाजी करताना, रहमत शाहने ४४.४४ च्या स्ट्राईक रेटने १३५ चेंडूंमध्ये ६० धावांचे अर्धशतक झळकावत सर्वाधिक धावा केल्या. पाचव्या क्रमांकावर फलंदाजी करणाऱ्या कर्णधार हशमतुल्ला शाहिदीने ४८ चेंडूंमध्ये २० धावा केल्या, तर डावाची सुरुवात करणाऱ्या सिद्दीकुल्ला अटलने २७ चेंडूंमध्ये १७ धावा केल्या. इतर फलंदाजांना भारतीय गोलंदाजांविरुद्ध धावा करण्यासाठी सातत्याने संघर्ष करावा लागला.
IND vs AFG: कसोटी पदार्पणातच मानव सुथारचा ‘सिक्सर’, 152 धावांमध्येच अफगाणिस्तानचा फडशा
मानव सुथारने सहा बळी घेतले
भारतासाठी मानव सुथार स्टार ठरला. आपल्या पदार्पणाच्या कसोटी सामन्यात त्याने भेदक गोलंदाजी करत पहिल्या डावात सहा बळी घेतले. त्याने संघासाठी एकूण २२ षटके गोलंदाजी केली. दरम्यान, त्याने १.५० च्या इकॉनॉमी रेटने अब्दुल मलिक (१६), रहमानुल्ला गुरबाज (१२), रहमत शाह (६०), अफसर झाझाई (०३), शराफुद्दीन अश्रफ (११) आणि मोहम्मद सलीम (००) यांच्या विकेट्स घेतल्या. केवळ ३३ धावा देत त्याने ६ बळी घेतले आहेत. जागतिक स्तरावरही मानव सुथारच्या खेळीचे कौतुक आहे.