जसप्रीत बुमराहने ‘बौना’ म्हटल्यानंतर टेम्बा बावुमाची पहिल्यांदाच दिली प्रतिक्रिया! म्हणाला – बुमराह-पंतने…

भारताचा गोलंदाज जसप्रीत बुमराह आणि विकेटकिपर रिषभ पंत यांनी दक्षिण आफ्रिकेच्या कर्णधारावर वादग्रस्त टिपणी केली होती. यावर आता कर्णधार टेम्बा बावुमा याची पहिली प्रतिक्रिया सध्या सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहे.

Updated On: Dec 25, 2025 | 10:30 AM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यामध्ये तीन सामन्यांची मालिका झाली होती, या मालिकेमध्ये भारताचा गोलंदाज जसप्रीत बुमराह आणि विकेटकिपर रिषभ पंत यांनी दक्षिण आफ्रिकेच्या कर्णधारावर वादग्रस्त टिपणी केली होती. यावर आता  दक्षिण आफ्रिकेचा कर्णधार टेम्बा बावुमा याची पहिली प्रतिक्रिया सध्या सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. दक्षिण आफ्रिकेचा कर्णधार टेम्बा बावुमा म्हणाला की जसप्रीत बुमराह आणि ऋषभ पंत यांनी ईडन गार्डन्सवरील पहिल्या कसोटी सामन्यादरम्यान ‘बौना’ कमेंटबद्दल त्यांची माफी मागितली होती.

बावुमा म्हणाला की तो मैदानावर जे बोलले ते विसरत नाही आणि त्याचा वापर प्रेरणा म्हणून करतो, परंतु त्याने असेही म्हटले की त्याला भारतीय खेळाडूंबद्दल कोणतीही तक्रार नाही. दक्षिण आफ्रिकेचा भारत दौरा उत्तम होता, जिथे त्यांनी कसोटी मालिका २-० ने जिंकली आणि एकदिवसीय सामन्यांमध्येही उत्कृष्ट कामगिरी केली, जरी त्यांना ५० षटकांची मालिका २-१ ने गमावली. टी-२० मालिका बहुतेक एकतर्फी होती, ज्यामध्ये भारताने ३-१ ने विजय मिळवला.

Vijay Hazare Trophy : कोण आहे Swastik Samal? ओडिशाच्या या फलंदाजाने द्विशतक झळकावून रचला इतिहास

‘बुमराह आणि पंतने मागितली माफी’

बावुमा यांनी ESPNCricinfo साठी एका कॉलममध्ये लिहिले आहे की, “मला माझ्याकडून माहिती आहे की त्यांनी माझ्याशी काहीतरी आक्षेपार्ह बोलण्यासाठी त्यांच्या भाषेचा वापर केला होता. शेवटी, दोन्ही वरिष्ठ खेळाडू, ऋषभ पंत आणि जसप्रीत बुमराह, आले आणि त्यांनी माफी मागितली. जेव्हा माफी मागितली गेली तेव्हा मला ते कशाबद्दल आहे हे माहित नव्हते, मला त्यावेळी ते ऐकू आले नाही आणि मला आमच्या मीडिया मॅनेजरकडून त्याबद्दल विचारपूस करावी लागली. मैदानावर जे घडते ते मैदानावरच राहते, परंतु तुम्ही जे सांगितले होते ते विसरत नाही. तुम्ही ते इंधन आणि प्रेरणा म्हणून वापरता, परंतु त्यात कोणतेही वैयक्तिक वैर नसते.”

टेंबा बावुमा म्हणाले की, प्रशिक्षक शुक्री कॉनराड यांनी पत्रकार परिषदेत “ग्रोव्हल” हा शब्द वापरणे टाळले असते, ज्यामुळे बराच गोंधळ उडाला होता. नंतर कॉनराड यांनी या टिप्पणीबद्दल माफी मागितली आणि म्हटले की ही टिप्पणी प्रमाणाबाहेर उडाली आहे. ते म्हणाले, “शुक्री यांना त्यांच्या ‘ग्रोव्हल’ टिप्पणीबद्दल टीकेलाही सामोरे जावे लागले. माध्यमांनी माझ्यावर दबाव आणला आणि त्यांनी त्या टिप्पणी स्पष्ट करण्यास सांगितले. मला वाटले की शुक्री हेच योग्य संदर्भात ते मांडू शकतात. जेव्हा मी पहिल्यांदा याबद्दल ऐकले तेव्हा ते चांगले नव्हते, परंतु मला वाटते की ते मला आठवण करून देत होते की कसोटी मालिका किती कठीण आणि स्पर्धात्मक होती आणि काही गटासाठी ती किती महत्त्वाची होती. शुक्री एकदिवसीय मालिकेनंतर बोलले आणि या मुद्द्यावर शांतता प्रस्थापित केली. नंतर, त्यांनी सांगितले की ते एक चांगला शब्द निवडू शकले असते आणि मी त्यांच्याशी सहमत आहे.”

भारतातील प्रभावी कसोटी मालिका विजयाबद्दल, बावुमा म्हणाले की त्यांना माहित होते की ही मालिका कठीण असेल. “तुम्ही ते असे मान्य करू इच्छित नाही, परंतु काही जखमा अजूनही आहेत. तुम्हाला फक्त अशी आशा आहे की तुम्ही त्या जखमा पुन्हा उघडू नका किंवा त्या क्षणांना पुन्हा जगू नका. मानसिकदृष्ट्या, ती गोष्ट होती, परंतु त्याच वेळी, मागील अनुभवावरून, तुम्हाला माहित होते की ते कठीण होणार आहे.”

Published On: Dec 25, 2025 | 10:12 AM

