Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • The Bangladeshi Players Strike Was Successful M Nazmul Islam Was Dismissed By The Bcb

अखेर बांगलादेशी खेळाडू विजयी! BCB कडून एम. नझमुल इस्लामलाची यांची उचलबांगडी; वाचा सविस्तर 

बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाचे संचालक एम. नझमुल इस्लाम यांना त्यांच्या कर्तव्ये आणि जबाबदाऱ्यांपासून मुक्त करण्यात आले आहे. बीसीबीकडून ही कारवाई करण्यात आली आहे.

Updated On: Jan 15, 2026 | 05:36 PM
Finally, the Bangladeshi player is victorious! M. Nazmul Islam has been sacked by the BCB; read the details.

BCB कडून एम. नझमुल इस्लामलाची यांची उचलबांगडी(फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

M. Nazmul Islam’s dismissal by BCB : बांगलादेश क्रिकेट संघाकडून मोठी अपडेट आली आहे.  बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाचे संचालक एम. नझमुल इस्लाम यांना त्यांच्या कर्तव्ये आणि जबाबदाऱ्यांपासून मुक्त केले गेले आहे.  बीसीबीकडून ही कारवाई करण्यात आली आहे. याबाबत बीसीबीने एक निवेदन शेअर करत म्हटले आहे की, “बीसीबी हे कळवू इच्छिते की अलिकडच्या घडामोडींचा आढावा घेतल्यानंतर आणि संस्थेच्या हितासाठी, बीसीबी अध्यक्षांनी नझमुल इस्लाम यांना वित्त समितीच्या अध्यक्षपदावरून तात्काळ मुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे.” या निर्णयामुळे बंगालदेशी खेळाडूंचा विजय झाल्याचे बोलले जात आहे.

हेही वाचा : India Open 2026 : ‘देशाच्या काही कमतरता…’, इंडिया ओपनच्या आयोजनाबद्दल माजी जागतिक नंबर वन श्रीकांतचे विधान

नझमुल इस्लाम यांना बरखास्त करण्याचा हा निर्णय बीसीबी घटनेच्या कलम ३१ अंतर्गत घेण्यात आला आहे, ज्याचा उद्देश बोर्डाचे सुरळीत आणि प्रभावी कामकाज सुनिश्चित करणे हा आहे. बीसीबी अध्यक्ष पुढील सूचना मिळेपर्यंत वित्त समितीचे कार्यवाहक अध्यक्ष म्हणून काम पाहणार आहे.

क्रिकेटपटूंचा संप

एम. नझमुल इस्लाम हे घेत आलेले विचित्र निर्णय आणि विधाने बांगलादेश क्रिकेटमधील परिस्थितीला बिघडवत आहेत, ज्यामुळे देशातील अव्वल आणि देशांतर्गत खेळाडू यांची मानसिकता बिघडते ते अस्वस्थ होत आहेत. म्हणूनच, खेळाडूंकडून त्यांच्याविरुद्ध मोर्चा उघडण्यात आला होता.

एका वृत्तानुसार, बांगलादेशच्या क्रिकेटर्स वेल्फेअर असोसिएशनकडून एक आपत्कालीन ऑनलाइन पत्रकार परिषद घेण्यात आली. खेळाडूंचे प्रतिनिधी आणि ज्येष्ठ क्रिकेटपटू मोहम्मद मिथुन यांनी स्पष्टपणे महतेले आहे की, इस्लामच्या निराधार विधानांनी सर्व मर्यादा पार केल्या होत्या.

हेही वाचा : IND vs NZ 2nd ODI : KL Rahul च्या शतकावर सासरे खुश! सुनील शेट्टी यांनी भावना व्यक्त करत लिहिले,’मला तुझा अभिमान…’

इस्लाम यांच्या या विधानामुळे वाद

एम. नझमुल इस्लाम सातत्याने निराधार विधाने करत आले आहेत, तरी, त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना म्हटले आहे की, जर बांगलादेश संघ २०२६ च्या टी२० विश्वचषकात सहभागी झाला नाही तर त्यामुळे बोर्डाचेच नव्हे तर खेळाडूंचेच आर्थिक नुकसान होणार आहे. बोर्ड त्यांना कोणतीही भरपाई देणार नाही. त्यानंतर, बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाकडून त्याच्याविरुद्ध कारवाई करण्यात आले. बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाचेचा असा विश्वास आहे की हे विधान केवळ अपमानजनकच नाही तर खेळाडूंना नाराज करणारे देखील आहे.

Web Title: The bangladeshi players strike was successful m nazmul islam was dismissed by the bcb

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 15, 2026 | 05:36 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

नझमुलच्या कृतीवर बांगलादेशी क्रिकेटपटू ठाम, जाहीर माफीची केली मागणी! बीपीएल खेळण्यावर अजूनही प्रश्नचिन्ह
1

नझमुलच्या कृतीवर बांगलादेशी क्रिकेटपटू ठाम, जाहीर माफीची केली मागणी! बीपीएल खेळण्यावर अजूनही प्रश्नचिन्ह

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
डिझाइन क्षेत्रात करिअरची संधी; ‘बॅचलर ऑफ डिझाइन’ कोर्सकडे विद्यार्थ्यांचा वाढता कल

डिझाइन क्षेत्रात करिअरची संधी; ‘बॅचलर ऑफ डिझाइन’ कोर्सकडे विद्यार्थ्यांचा वाढता कल

Jan 20, 2026 | 03:47 PM
किश्तवाडमध्ये दहशतवाद्यांना घेरलं! Jammu Kashmir मध्ये इंडियन आर्मीने थेट…

किश्तवाडमध्ये दहशतवाद्यांना घेरलं! Jammu Kashmir मध्ये इंडियन आर्मीने थेट…

Jan 20, 2026 | 03:41 PM
बांगड्यांचे ‘हे’ विविध प्रकार कोणत्याही साडी, ड्रेसवर दिसतील शोभून! मराठमोळ्यांनी दागिन्यांनी पडेल सौंदर्यात भर

बांगड्यांचे ‘हे’ विविध प्रकार कोणत्याही साडी, ड्रेसवर दिसतील शोभून! मराठमोळ्यांनी दागिन्यांनी पडेल सौंदर्यात भर

Jan 20, 2026 | 03:40 PM
MI VS DC : हरमन आणि जेमिमाह विजयाच्या शोधात! कोणच्या हाती लागणार सामना? वाचा Match Preview

MI VS DC : हरमन आणि जेमिमाह विजयाच्या शोधात! कोणच्या हाती लागणार सामना? वाचा Match Preview

Jan 20, 2026 | 03:37 PM
Pune Grand Challenge Cycle Tour Accident : मुळशी-कोळवण रस्त्यावर सायकलस्वारांचा अपघात; सात खेळाडू जखमी

Pune Grand Challenge Cycle Tour Accident : मुळशी-कोळवण रस्त्यावर सायकलस्वारांचा अपघात; सात खेळाडू जखमी

Jan 20, 2026 | 03:34 PM
‘जन नायकन’च्या प्रदर्शनावर टांगती तलवार; मद्रास उच्च न्यायालयाची सुनावणी, काय होणार विजयच्या शेवटच्या चित्रपटाचं?

‘जन नायकन’च्या प्रदर्शनावर टांगती तलवार; मद्रास उच्च न्यायालयाची सुनावणी, काय होणार विजयच्या शेवटच्या चित्रपटाचं?

Jan 20, 2026 | 03:33 PM
आता गोड खा, कोणत्याही गिल्टशिवाय… साखर-मैद्याशिवाय घरी बनवा प्रोटीन-रिच ‘ब्राउनी’, शेफने शेअर केली रेसिपी

आता गोड खा, कोणत्याही गिल्टशिवाय… साखर-मैद्याशिवाय घरी बनवा प्रोटीन-रिच ‘ब्राउनी’, शेफने शेअर केली रेसिपी

Jan 20, 2026 | 03:30 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM