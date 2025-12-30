T20 World Cup 2026 : विश्वचषकासाठी इंग्लंडचा संघ जाहीर, या खेळाडूंना मिळाली जागा! हा 26 वर्षीय करणार संघाचे नेतृत्व

इंग्लंडने २०२६ च्या टी२० विश्वचषक स्पर्धेसाठी आपला तात्पुरता संघ जाहीर केला आहे. जोफ्रा आर्चरचा संघात समावेश करण्यात आला आहे. हॅरी ब्रूककडे संघाची सूत्रे सोपवण्यात आली आहेत. विश्वचषकासोबतच श्रीलंकेविरुद्धच्या एकदिवसीय आणि टी२० मालिकेसाठीही संघ जाहीर करण्यात आला आहे. अॅशेस मालिकेत चांगली कामगिरी करणाऱ्या जोश टोंगचा पहिल्यांदाच टी२० संघात समावेश करण्यात आला आहे. टॉम बँटनचाही संघात समावेश करण्यात आला आहे. विल जॅक्स देखील निवडकर्त्यांचा विश्वास जिंकण्यात यशस्वी ठरला आहे.
इंग्लंडने टी-२० विश्वचषक आणि श्रीलंकेविरुद्धच्या आगामी टी-२० आणि एकदिवसीय मालिकेसाठी आपला संघ जाहीर केला आहे. श्रीलंकेविरुद्धच्या मालिकेसाठी जोफ्रा आर्चरला विश्रांती देण्यात आली आहे. ब्रायडन कार्सेचा विश्वचषक संघात समावेश करण्यात आलेला नाही. जेकब बेथेलचा संघात समावेश करण्यात आला आहे, तर निवडकर्त्यांनी बेन डकेटवरही विश्वास दाखवला आहे.
न्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिकेत खेळू न शकलेला विल जॅक्स संघात परतला आहे. मेलबर्न कसोटीच्या पहिल्या डावात पाच विकेट्स घेणाऱ्या जोश टोंग्यूला पहिला टी-२० संघात स्थान मिळाले आहे. जेमी ओव्हरटनलाही संघात स्थान देण्यात आले आहे. मार्क वूडला त्याच्या फिटनेसच्या समस्यांमुळे वगळण्यात आले आहे.
श्रीलंकेविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेसाठी इंग्लंड संघाचीही घोषणा करण्यात आली आहे. टॉम बँटननेही एकदिवसीय संघात स्थान निश्चित केले आहे. जॅक क्रॉली डिसेंबर २०२३ नंतर पहिल्यांदाच एकदिवसीय संघात परतला आहे. विल जॅक्सलाही एकदिवसीय संघात आपली क्षमता दाखवण्याची संधी देण्यात आली आहे. ल्यूक वूडला टी-२० विश्वचषक तसेच एकदिवसीय संघात स्थान देण्यात आले आहे.
श्रीलंका दौऱ्यात इंग्लंड तीन एकदिवसीय सामने आणि तितक्याच टी-२० सामने खेळेल. एकदिवसीय मालिका २२ जानेवारीपासून सुरू होईल आणि अंतिम सामना २७ जानेवारीला होईल. टी-२० मालिका ३० जानेवारीपासून सुरू होईल आणि अंतिम सामना ३ फेब्रुवारीला होईल.
हॅरी ब्रुक (कर्णधार), रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, टॉम बँटन, जेकब बेथेल, जोस बटलर, सॅम करन, लियाम डॉसन, बेन डकेट, विल जॅक्स, जेमी ओव्हरटन, आदिल रशीद, फिल साल्ट, जोश टंग, ल्यूक वूड