T20 Series: ५६ बॉल्स अन् १३६ रन्स! Tilak Verma चे मैदानावर वादळ; विरोधी गोलंदाजांना फुटला घाम

तिलक वर्माने देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये आपले नाव मोठे केले आहे. श्रीलंकेतील संथ स्ट्राईक रेटमुळे झालेल्या तुफान ट्रोलिंगनंतर, टिळक वर्माने देशांतर्गत TG20 स्पर्धेत मैदानात असं काही वादळ आणलं की प्रतिस्पर्धी टीमच्या गोलंदाजांचे धाबे दणाणले. तेलंगणा टी 20 स्पर्धेत मेडक फाल्कन्स संघाकडून खेळताना त्याने वरंगल वॉरियर्सविरुद्ध आक्रमक खेळी केली. वरंगल वॉरियर्सने 259 रन्सचे टार्गेट दिले होते. टी 20 ही टार्गेट पूर्ण करणे तसे अवघडच समजले जाते. मात्र तिलक वर्माने हे सहज शक्य केले आहे.
तिलक वर्माने आल्याआल्या आक्रमक फलंदाजी सुरू केली. केवळ 22 बॉलमध्ये त्याने आपले अर्धशतक पूर्ण केले. 8 ओव्हर्समध्ये त्याने संघाचा स्कोअर 100 च्या पार नेला. त्यानंतर देखील तो थांबला नाही. त्याने अवघ्या 42 बॉलमध्ये खणखणीत शतक ठोकले. त्याने 56 बॉलमध्ये 136 रन्सची खेळी केली. त्यामुळे त्याच्या संघाला त्याने सहज विजय मिळवून दिला.
खरंच क्रिकेटर Tilak Varmaला डेट करतेय Sreeleela? अखेर सूत्रांकडून सत्य समोर, अफवांना पूर्णविराम
क्रिकेटर Tilak Varmaला डेट करतेय Sreeleela?
सोशल मीडियावर अलीकडे व्हायरल झालेल्या क्रिकेटपटू Tilak Varmaआणि अभिनेत्री Sreeleela यांच्या नात्याच्या चर्चांना अखेर पूर्णविराम मिळाला आहे. या दोघांमध्ये काहीतरी सुरू असल्याच्या अफवा गेल्या काही दिवसांपासून जोरात फिरत होत्या, मात्र आता त्या पूर्णपणे निराधार असल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, “तिलक वर्मा आणि श्रीलीला यांच्याबाबत सुरू असलेल्या अफवांमध्ये कोणतेही तथ्य नाही. दोघे कधीही एकमेकांना भेटलेले नाहीत, तसेच त्यांच्यात कोणताही संवादही झालेला नाही. या केवळ सोशल मीडियावर पसरलेल्या मनगढंत चर्चा आहेत.”
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श्रीलीला आणि तिलक वर्मा यांच्या अफेअरच्या चर्चांनी दोन्ही क्षेत्रांतील चाहत्यांमध्ये उत्सुकता वाढली होती. मात्र सुत्रांनी दिलेल्या माहितीमुळे आता चर्चांना पुर्णविराम मिळाला आहे. तिलक वर्मा आणि श्रीलीला यांच्यात काहीतरी सुरू असल्याच्या चर्चांना अलीकडे सोशल मीडियावर जोरदार उधाण आलं होतं. या अफवांना हवा देणारी पहिली घटना डिसेंबर २०२५ मधील वैकुंठ एकादशीच्या निमित्ताने घडल्याचं सांगितलं जात आहे.