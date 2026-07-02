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एकेकाळचे ‘जय-वीरू’ आज भिडणार! Ronaldo की Modric? फुटबॉल चाहत्यांसाठी असणार पर्वणी

Updated On: Jul 02, 2026 | 01:27 PM IST
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सारांश

मैदानात एकमेकांना सहकार्य करणारे हे दोन जिवलग मित्र आपापल्या देशाच्या प्रतिष्ठेसाठी आणि 'फिफा वर्ल्ड कप' जिंकण्याचे अपूर्ण राहिलेले स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी एकमेकांसोबत  भिडणार आहेत.

एकेकाळचे ‘जय-वीरू’ आज भिडणार! Ronaldo की Modric? फुटबॉल चाहत्यांसाठी असणार पर्वणी

पोर्तुगाल आणि क्रोएशिया आमनेसामने (फोटो- ians)

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विस्तार
  • फिफा वर्ल्ड कप २०२६ ची बाद फेरी 
  • ख्रिस्तियानो रोनाल्डो व लुका मोड्रिक येणार आमनेसामने
  • सर्वात मोठे आणि दिग्गज खेळाडू आमनेसामने

Fifa World Cup 2026: सध्या फिफा वर्ल्डकप 2026 चा थरार सुरू आहे. आज राऊंड ऑफ 32 च्या बाद फेरीत दोन बलाढ्य संघ आमनेसामने येणार आहेत. कॅनडातील टोरंटो येथील ‘बीएमओ फील्ड’ या स्टेडियमवर युरोपमधील दोन बलाढ्य संघ भिडणार आहेत. पोर्तुगाल आणि क्रोएशिया एकमेकांशी भिडणार आहेत. आज फिफा वर्ल्डकपच्या बाद फेरीत पोर्तुगाल आणि क्रोएशिया एकमेकांशी भिडणार आहेत. आजचा सामना अत्यंत महत्वाचा आसल्याने दोन्ही संघांसाठी करो या मरो अशी स्थिती असणार आहे. या सामन्याचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे आमनेसामने येणारे दोन्ही खेळाडू.

पोर्तुगालचा स्टार खेळाडू ख्रिस्तियानो रोनाल्डो ४१ वर्षांचा आहे. तर क्रोएशियाचा मुख्य मिडफिल्डर लुका मोड्रिक ४० वर्षांचा आहे. एकमेकांविरुद्ध खेळण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. या दोन्ही महानायकांसाठी आपला हा ६ वा वर्ल्ड कप असून, कदाचित हा त्यांच्या कारकिर्दीतील शेवटचा वर्ल्ड कप सामना ठरू शकतो. ख्रिस्तियानो रोनाल्डो आणि लुका मोड्रिक यांनी स्पॅनिश क्लब ‘रियल माद्रिद’साठी एकत्र खेळताना ६ मोसमात तब्बल ४ युरोपियन चॅम्पियन्स लीग जेतेपदे जिंकली आहेत.

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सामना कधी सुरू होणार?

तारीख: ३ जुलै २०२६

वेळ: पहाटे ४:३० वाजता (भारतीय वेळेनुसार)

स्थान: टोरंटो स्टेडियम , कॅनडा.

मैदानात एकमेकांना सहकार्य करणारे हे दोन जिवलग मित्र आपापल्या देशाच्या प्रतिष्ठेसाठी आणि ‘फिफा वर्ल्ड कप’ जिंकण्याचे अपूर्ण राहिलेले स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी एकमेकांसोबत  भिडणार आहेत. रोनाल्डोने उझबेकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यात दोन शानदार गोल करत आपला फॉर्म दाखवून दिला आहे.

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मेस्सीचा विक्रमही धोक्यात

फिफा विश्वचषक २०२६ च्या राऊंड ऑफ ३२ मध्ये फ्रान्सने स्वीडनला ३-० ने पराभूत करून अंतिम १६ मध्ये प्रवेश केला. न्यूयॉर्क-न्यू जर्सी स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या या सामन्यातील विजयपेक्षा अधिक चर्चा कर्णधार किलियन एम्बाप्पेची झाली. दोन गोल करून, त्याने केवळ संघाला सहज विजय मिळवून दिला नाही, तर विश्वचषकाच्या इतिहासात जवळपास नऊ दशकांपासून अबाधित असलेला एक विक्रमही प्रस्थापित केला. कर्णधार किलियन एम्बाप्पेने या सामन्यात दोन गोल करून १० गोलांसह फिफा विश्वचषकाच्या बाद फेरीतील सर्वाधिक गोल करणारा खेळाडू बनण्याचा मान मिळवला आणि ब्राझीलचे महान खेळाडू लिओनिडोस यांचा ८८ वर्षे जुना विक्रम मोडला.

Web Title: Today knockout match ronaldo vs modric in fifa world cup 2026

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Published On: Jul 02, 2026 | 01:25 PM

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