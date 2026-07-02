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छ. संभाजीनगर जिल्ह्यातील १.८० लाख शेतकऱ्यांची १६३२ कोटींची कर्जमाफी; ‘या’ ७१२ शेतकऱ्यांचे आधार लिंकिंग प्रलंबित!

Updated On: Jul 02, 2026 | 01:27 PM IST
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सारांश

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ अंतर्गत १.८० लाख शेतकऱ्यांचे १६३२ कोटींचे कर्ज माफ झाले आहे. अद्याप ७१२ शेतकऱ्यांचे आधार संलग्नीकरण प्रलंबित आहे.

छ. संभाजीनगर जिल्ह्यातील १.८० लाख शेतकऱ्यांची १६३२ कोटींची कर्जमाफी; ‘या’ ७१२ शेतकऱ्यांचे आधार लिंकिंग प्रलंबित!
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विस्तार
  • छ. संभाजीनगर जिल्ह्यातील १.८० लाख शेतकऱ्यांची १६३२ कोटींची कर्जमाफी
  • ‘या’ ७१२ शेतकऱ्यांचे आधार लिंकिंग प्रलंबित!
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छत्रपती संभाजीनगर (शहर प्रतिनिधी): शेतकऱ्यांसाठी शासनाने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ जाहीर केली. जिल्ह्यात या योजनेअंतर्गत १ लाख ८० हजार १७६ खातेदार कर्जमुक्तीचा लाभ मिळण्यास पात्र ठरले असून त्यांचे सगळ्यांचे मिळून १६३२ कोटी १२ लक्ष रुपयांचे कर्जमाफ होणार आहे. अद्याप ७१२ शेतकऱ्यांचे आधार संलग्निकरण प्रलंबित आहे, अशी माहिती जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक प्रेषित मोघे यांनी दिली आहे. जिल्ह्यातील विविध राष्ट्रियकृत, सहकारी बँकामार्फत कर्ज घेतलेल्या खातेदार शेतकऱ्यांपैकी एकूण १ लाख ८० हजार १७६ शेतकरी कर्जमुक्तीस पात्र ठरले आहेत. त्यांची एकूण कर्जमाफीची रक्कम १६३२ कोटी १२ लक्ष रुपये इतकी आहे. आधार संलग्नीकरणानंतर ही आकडेवारी बँकांनी पोर्टलवर अपलोड केलेली आहे.

खातेदारांनी तत्काळ आधार संलग्निकरण करावे

आणखीन खातेदारांचे आधार संलग्निकरण व अन्य प्रक्रिया पार पडल्यावर या संख्येत वाढ होऊ शकते, असेही मोघे यांनी सांगितले आहे. जिल्ह्यात अद्याप ७१२ खातेदार असे आहेत की ज्यांचे बँक खाते आधार संलग्न नाही, असे निदर्शनास आले आहे. त्यात बँक ऑफ इंडिया-१, बँक ऑफ बडोदा-४८४, बँक ऑफ महाराष्ट्र-१६२, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया-२, जिल्हा मध्यवर्ती बँक-५, महाराष्ट्र ग्रामिण बैंक-१२, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया-४०, युनियन बैंक ऑफ इंडिया-६ असे एकूण ७१२ खातेदार आहेत. या खातेदारांनी तत्काळ आपल्या बँकेशी संपर्क साधून आधार संलग्निकरण करुन घ्यावे, असे आवाहन जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक मोघे यांनी केले.

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७१२ जणांचे आधार संलग्नीकरण प्रलंबित

ज्या शेतकऱ्यांची थकबाकी दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे, त्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. अशा शेतकऱ्यांनी अतिरिक्त रक्कम संबंधित बँकेत जमा केल्यानंतर शासनाकडून दोन लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम ओटीएस अंतर्गत अदा केली जाईल. २०१९ च्या कर्जमाफीचे लाभार्थी असल्यास ५० हजार रुपयांपेक्षा जास्त थकबाकीतील अतिरिक्त रक्कम शेतकऱ्यांनी भरल्यानंतरच त्यांना ५० हजार रुपयांचा ओटीएस लाभ मिळेल. शेतकऱ्यांना त्यांचा हिस्सा भरण्यासाठी ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.

काय आहेत निकष

१ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत अल्पमुदत पीक कर्ज घेतलेल्या आणि ३० सप्टेंबर २०२५ अखेर थकीत असलेल्या तसेच ३१ मार्च २०२६ पर्यंत कर्जाची परतफेड न केलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. एका किंवा अनेक बँकांमधील सर्व पात्र कर्जखात्यांवरील मुद्दल व व्याजासह एकूण थकबाकीची कमाल दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी दिली जाणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी यापूर्वी महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, २०१९ चा लाभ घेतला आहे, त्यांना या नव्या योजनेत कमाल ५० हजार रुपयांपर्यंतच कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार आहे.

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Web Title: Ahilyadevi holkar shetkari karjmukti yojana 2026 aadhaar linking pending

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Published On: Jul 02, 2026 | 01:27 PM

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