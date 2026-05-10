CSK vs LSG Live Score: टॉसचा कौल सीएसकेच्या बाजूने; चैन्नईच्या मैदानात नवाबांची पहिली बॅटिंग! पाहा प्लेइंग 11

🚨 TOSS 🚨@ChennaiIPL won the toss & will bowl first against @LucknowIPL Updates ▶️ https://t.co/MoXhlWHk4O#TATAIPL | #KhelBindaas | #CSKvLSG pic.twitter.com/mIreYnAz9h — IndianPremierLeague (@IPL) May 10, 2026
लखनौ सुपर वाइट्स: मिचेल मार्श, जोश इंग्लिस, निकोलस पूरन, ऋषभ पंत (कप्तान आणि विकेटकीपर), एडेन मार्करम, अक्षत रघुंशी, हिम्मत सिंह, शाहबाज अहमद, मोहम्मद शमी, दिग्वेश सिंह राठी, प्रिंस यादव।
चेन्नई सुपर किंग्स: संजू सैमसन (विकेटकीपर), ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, जैमी ओवरटन, अकील हुसैन, अंशुल कंबोज, नूर अहमद, मुकेश चौधरी.
सामन्याच्या दिवशी चेन्नईमधील हवामान पूर्णपणे निरभ्र राहण्याची अपेक्षा आहे. कमाल तापमान साधारणपणे 33 अंश सेल्सिअसच्या आसपास राहण्याची शक्यता आहे, तर किमान तापमान 28 अंश सेल्सिअस असेल असा अंदाज आहे. पावसामुळे सामन्यात कोणताही व्यत्यय येणार नाही. तथापि, हा सामना दिवसा खेळला जाणार असल्याने, उष्णता ही खेळाडूंसाठी एक मोठी आव्हानात्मक बाब ठरू शकते. चेपॉकच्या खेळपट्टीचा विचार करता, ही लाल मातीपासून बनलेली एक कोरडी पृष्ठभूमी आहे, जी फिरकी गोलंदाजांसाठी अत्यंत अनुकूल ठरते. सुरुवातीच्या षटकांमध्ये वेगवान गोलंदाजांना काही प्रमाणात मदत मिळण्याची शक्यता आहे, तर डावाच्या उत्तरार्धात फलंदाजांना धावा काढण्याच्या भरपूर संधी उपलब्ध होतील. नाणेफेक जिंकणारा संघ प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेऊ शकतो.
