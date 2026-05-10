Credit Card वरील व्याजदर कमी होऊ शकतो? ‘या’ सोप्या ट्रिक्स वापरून वाचवा तुमचे पैसे

Home Loan Update: घराचं स्वप्न होणार साकार! होम लोनचे व्याजदर घटवले; कोणत्या बँकेत मिळेल सर्वात स्वस्त कर्ज?
बँका आपल्या मौल्यवान ग्राहकांना काही विशिष्ट सवलती देतात. जर तुम्ही बऱ्याच काळापासून तुमच्या कार्डचा वापर करत असाल आणि सातत्याने वेळेवर रक्कम भरली असतील, तर बँक तुमच्या विनंतीचा विचार करण्यास तयार होण्याची शक्यता असते. पण प्रत्येक वेळीच असे होईल याची कोणतीही हमी नसते. एक भक्कम ‘क्रेडिट स्कोअर’ आणि रक्कम भरण्याची हिस्ट्री या प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका बजावते.
तुमच्या बँकेकडून व्याजाचा दर कमी करून घेण्यासाठी, पहिली पायरी म्हणजे तुमच्या क्रेडिट कार्ड खात्याच्या स्थिती समजून घेणं. जर तुम्ही गेल्या ६ ते १२ महिन्यांत सातत्याने आणि वेळेवर payments भरली असतील, तर आता विनंती करण्यासाठी हीच सर्वात योग्य वेळ आहे. पण जर तुम्ही अलीकडेची रक्कम भरण्यात अयशस्वी ठरला असला तर तुमच्या खात्यावर मोठी थकबाकी असेल, तर बँक तुमची विनंती नाकारू शकते. एक ‘चांगला ग्राहक’ असण्याचा फायदा उठवा; बँकेला आठवण करून द्या की तुम्ही त्यांचे दीर्घकाळापासूनचे ग्राहक आहात आणि तुमचा क्रेडिट स्कोअर चांगला आहे. अनेक बँका आपल्या दीर्घकालीन ग्राहकांना गमावण्यास नाखुश असतात; त्यामुळे, त्या ठराविक कालावधीसाठी तुमचा व्याजाचा दर कमी करण्यास संमती देऊ शकतात. हे लक्षात ठेवा की, बँक तुमचा व्याजाचा दर नक्कीच कमी करेल याची कोणतीही हमी नसली तरीही, या विषयावर त्यांच्याशी चर्चा करणे निश्चितच फायदेशीर ठरेल.
बँकेशी संपर्क साधण्यासाठी, त्यांच्या Customer Care ला कॉल करा. Retention Team किंवा ‘रिलेशनशिप मॅनेजर’ यांच्याशी बोलण्याची विनंती करा. त्यांना स्पष्टपणे सांगा की, तुम्हाला असे वाटते की सध्याचा व्याजदर खूपच जास्त आहे. जर तुम्हाला दुसऱ्या एखाद्या बँकेकडून कमी व्याजदराची ऑफर मिळाली असेल, तर त्याबद्दल आवर्जून उल्लेख करा. जरी तुमचा बँक बदलण्याचा प्रत्यक्ष कोणताही विचार नसला, तरीही हा मुद्दा उपस्थित केल्याने बँकेवर दबाव निर्माण होतो. काही वेळा, बँका काही महिन्यांसाठी व्याजदर कमी करण्यास संमती देतात. काही बँका सध्याच्या कार्डचे रूपांतर कमी व्याजदर असलेल्या नवीन कार्डमध्ये करून घेण्याचा पर्यायही उपलब्ध करून देतात. याव्यतिरिक्त, जर तुमच्या कार्डवर मोठी रक्कम थकीत असेल, तर ती रक्कम EMIsमध्ये रूपांतरित करून घेण्याची सुविधाही तुम्हाला देऊ केली जाऊ शकते.
कमी व्याजदरासाठी वाटाघाटी करण्याचा प्रयत्न करताना, तुमच्या क्रेडिट स्कोअरची जाणीव ठेवा. वारंवार विनंत्या करणे किंवा रक्कम भरण्यास विलंब करणे यामुळे तुमच्या स्कोअरवर नेगेटिव्ह परिणाम होऊ शकतो. अशा प्रकारची चर्चा सुरू करण्यापूर्वी, तुमची कोणतीही थकीत रक्कम वेळेवर पूर्णपणे चुकती करणे महत्त्वाचं ठरते. तुमच्या क्रेडिट कार्डचा वापर जबाबदारीने करा; जर तुम्ही तुमचे बिल दरमहा पूर्णपणे भरले, तर तुम्हाला मोठ्या प्रमाणात व्याजाचा भुर्दंड सोसावा लागणार नाही. जर तुम्हाला संपूर्ण रक्कम भरणे शक्य नसेल, तरीही minimum required payment तुम्ही भरली जाईल याची खात्री करा.
तज्ञांच्या मते, कमी व्याजदर मिळवल्यास दीर्घकाळाच्या दृष्टीने मोठी आर्थिक बचत होऊ शकते. पण थकीत रक्कम साचूच न देणे हीच सर्वात उत्तम रणनीती ठरते. गरज भासल्यास, तुम्ही तुमच्या बँकेच्या websiteवरुन किंवा मोबाईल ॲपद्वारे व्याजदर कमी करून घेण्याचे पर्याय देखील तपासून पाहू शकता. ही पद्धत अशा व्यक्तींसाठी विशेषतः फायदेशीर ठरते, जे क्रेडिट कार्डचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करतात, परंतु त्यांना वाढीव व्याजदरामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक बोज्याचा सामना करावा लागतो. बँकेशी योग्य वेळी आणि योग्य पद्धतीने संवाद साधल्यास, तुम्हाला अनेकदा त्यांचे सहकार्य मिळवता येते. लक्षात ठेवा, बँका आपल्या ग्राहकांना टिकवून ठेवण्यास नेहमीच उत्सुक असतात; त्यामुळे, जर तुमचा payment history उत्तम असेल, तर यासाठी प्रयत्न करणे नक्कीच फायदेशीर ठरेल. असे केल्याने तुमचे मासिक खर्च कमी होण्यास मदत होईल आणि तुमच्या क्रेडिट कार्डच्या वापराचे व्यवस्थापन करणे अधिकच सुलभ होईल.
