दोन वेळा ऑलिंपिक पदक विजेत्याचा मोठा निर्णय! नीरज चोप्राने JSW Sports शी तोडले संबंध

Neeraj Chopra has severed ties with JSW Sports : दोन वेळा ऑलिंपिक पदक विजेता भालाफेक स्टार नीरज चोप्रा यांनी जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्सशी दशकांपूर्वीचे संबंध तोडले आहेत आणि आता तो स्वतःची अॅथलीट मॅनेजमेंट फर्म, वेल स्पोर्ट्स सुरू करणार आहे. चोपडा २०१६ मध्ये जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्समध्ये सामील झाले. २७ वर्षीय चोप्रा यांनी एका प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, गेल्या दशकातील आमचा प्रवास वाढ, विश्वास आणि कामगिरीने भरलेला आहे. जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्सने माझ्या कारकिर्दीत महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे आणि त्यांच्या पाठिंब्यासाठी आणि दृष्टिकोनासाठी मी नेहमीच आभारी राहीन. हा अध्याय संपवत असताना, मी माझ्या प्रवासाच्या पुढील टप्प्यात तीच मूल्ये घेऊन जात आहे.
दोन्ही पक्षांनी परस्पर आदर आणि अभिमानाने हा निर्णय घेतला आहे. जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्सचे सीईओ दिव्यांशू सिंह म्हणाले, नीरजसोबत काम करणे आपल्या सर्वांसाठी एक अद्भुत अनुभव होता. त्याची यशोगाथा आपल्यातील उत्कृष्टतेचे आणि उद्देशाचे सामायिक तत्वज्ञान प्रतिबिंबित करते. आम्हाला एकत्रितपणे मिळालेल्या सर्व कामगिरीचा अभिमान आहे आणि भविष्यासाठी त्याला शुभेच्छा देतो. नीरज हा ऑलिंपिक ट्रॅक अँड फील्ड स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकणारा पहिला भारतीय आहे, त्याने टोकियो २०२१ मध्ये ही कामगिरी केली. त्याने २०२३ च्या जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेत सुवर्ण आणि २०२४ च्या पॅरिस ऑलिंपिकमध्ये रौप्यपदक जिंकले. त्याने अनेक आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये पदकेदेखील जिंकली आहेत.
विजय हजारे ट्रॉफीचे सामने सध्या सुरू असून आयपीएलमध्ये देशांतर्गत सामन्यामधील कामगिरी पाहून लिलावामध्ये पैशांचा पाऊस पडला होता. लवकरच आयपीएलचा नवा सिझन येणार असून यामध्ये अनेक नवे युवा खेळाडू खेळताना दिसणार आहेत. दरम्यान, २१ वर्षीय फलंदाजाने २०२५-२६ च्या विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये कहर केला आहे. हैदराबादच्या अमन रावने डावाची सुरुवात केली आणि शेवटपर्यंत फलंदाजी करत २०० धावा केल्या. आयपीएल २०२६ सुरू होण्यापूर्वीच्या काही महिन्यांत त्याचा चांगला फॉर्म राजस्थान रॉयल्ससाठी फायदेशीर ठरणारा आहे. अमन रावच्या कामगिरीमुळे हैदराबादने ३५२ धावांचा मोठा टप्पा गाठला. त्याने त्याच्या डावात एकूण २५ चौकार लगावले.