‘मी मैदानावर उत्तर देईन…’; निवृत्तीच्या अफवांवर अखेर Rohit Sharma ने तोडले मौन

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लॉर्ड्सवरील एकदिवसीय सामन्यापूर्वी, रोहितच्या संभाव्य शेवटच्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीबद्दल बरीच चर्चा सुरु होती. रोहित आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर करेल असे वाटत होते, मात्र बीसीसीआयने असे वृत्त फेटाळून लावले होते. परंतु, त्यानंतर रोहितने तिसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात शतक झळकावून आपल्या टीकाकारांना प्रत्युत्तर दिले.
लॉर्ड्सवर शतक झळकावल्यानंतर रोहितने बीसीसीआयला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले की, ‘मैदानावर बॅटने धावा करणे हे माझे काम आहे. माझ्या देशाचे आणि माझ्या संघाचे प्रतिनिधित्व करणे हे माझे काम आहे. मी माझ्या कारकिर्दीला सुरुवात केल्यापासून मला हेच करण्यास सांगितले गेले आहे आणि मी ते करत राहीन. मी पदार्पण केल्या पासून, माझ्या निवृत्तीबद्दल आणि माझ्या फॉर्मबद्दल बाहेरील जगात चर्चा होत आहे आणि जोपर्यंत मी येथे क्रिकेट खेळत आहे, तोपर्यंत या चर्चा नेहमीच होणारच आहेत. त्यामुळे, यापैकी कशाचीही मला फारशी पर्वा नाही
रोहित पुढे म्हणाला की, ‘माझ्यासाठी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मी मैदानावर काय करतो आणि माझ्या संघाच्या विजयात मी किती योगदान देऊ शकतो. सध्या माझे संपूर्ण लक्ष त्यावरच आहे. बाहेरच्या चर्चांना होऊ द्या, कारण थोडा गोंधळ असेल तर मजा कशी येणार? मैदानावर खेळणे हे माझे काम आहे आणि बाहेरच्यांचे काम गप्पा मारणे आहे; मी याकडे असेच पाहतो.’
He was the most-talked about cricketer before the Lord’s ODI and he still remains the most-talked about after his scintillating hundred 🙌 🎥 Hear from the man himself as he soaked everything in to produce a masterclass 🫡 – By @RajalArora #TeamIndia | @ImRo45… — BCCI (@BCCI) July 20, 2026
या संभाषणादरम्यान, रोहितने कोहलीसोबतच्या आपल्या नात्याबद्दलही सांगितले. तो म्हणाला की, ‘आम्ही आमची संपूर्ण कारकीर्द एकत्र खेळलो आहोत, त्यामुळे विराटसोबत मैदानावर असणे खूप छान वाटते. आमच्या अनेक उत्तम भागीदारी झाल्या आहेत आणि एकत्र फलंदाजी करणे नेहमीच मजेशीर असते. आम्ही एकमेकांना खूप चांगल्या प्रकारे समजून घेतो. मैदानावर नवीन टिप्स शेअर करत असतो. आपण आणखी काय चांगले करू शकतो याचा विचार करणे हा नेहमीच एक उत्तम अनुभव असतो.’
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