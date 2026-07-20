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‘मी मैदानावर उत्तर देईन…’; निवृत्तीच्या अफवांवर अखेर Rohit Sharma ने तोडले मौन

Updated On: Jul 20, 2026 | 03:55 PM IST
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सारांश

Rohit Sharma Ended Retirement Rumours: इंग्लंड दौऱ्यावर रोहित शर्मा निवृत्ती घेणार असल्याची चर्चा जोरदार सुरु होती. परंतु आता स्वत: रोहित शर्माने यावर मौन सोडले आहे.

‘मी मैदानावर उत्तर देईन…’; निवृत्तीच्या अफवांवर अखेर Rohit Sharma ने तोडले मौन
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विस्तार
  • निवृत्तीच्या अफवांवर रोहित शर्माचे प्रत्युत्तर
  • रोहित विराट कोहलीबद्दल काय म्हणाला?
  • मैदानावर बॅटने धावा करणे हे माझे काम
इंग्लंडविरुद्ध खेळलेल्या तिसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात रोहित शर्माने शानदार फलंदाजी केली. त्याने एका शानदार शतकाने आपल्या टीकाकारांची तोंडे बंद केली. भारतीय संघाने २७ धावांनी हा सामना गमावला. पण रोहित शर्माच्या जबरदस्त खेळीमुळे टीम इंडियाला मोठा दिलासा मिळाला. रोहितने ११० चेंडूवर १३८ धावा केल्या. लॉर्ड्सवरील एकदिवसीय सामन्यापूर्वी, हा सामना रोहितचा शेवटचा असू शकतो, अशी जोरदार चर्चा सुरु होती. परंतु, आता खुद्द ‘हिटमॅन’ने या वृत्तांवर एक महत्त्वपूर्ण विधान केले आहे.

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निवृत्तीच्या अफवांवर रोहित शर्माचे प्रत्युत्तर

लॉर्ड्सवरील एकदिवसीय सामन्यापूर्वी, रोहितच्या संभाव्य शेवटच्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीबद्दल बरीच चर्चा सुरु होती. रोहित आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर करेल असे वाटत होते, मात्र बीसीसीआयने असे वृत्त फेटाळून लावले होते. परंतु, त्यानंतर रोहितने तिसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात शतक झळकावून आपल्या टीकाकारांना प्रत्युत्तर दिले.

लॉर्ड्सवर शतक झळकावल्यानंतर रोहितने बीसीसीआयला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले की, ‘मैदानावर बॅटने धावा करणे हे माझे काम आहे. माझ्या देशाचे आणि माझ्या संघाचे प्रतिनिधित्व करणे हे माझे काम आहे. मी माझ्या कारकिर्दीला सुरुवात केल्यापासून मला हेच करण्यास सांगितले गेले आहे आणि मी ते करत राहीन. मी पदार्पण केल्या पासून, माझ्या निवृत्तीबद्दल आणि माझ्या फॉर्मबद्दल बाहेरील जगात चर्चा होत आहे आणि जोपर्यंत मी येथे क्रिकेट खेळत आहे, तोपर्यंत या चर्चा नेहमीच होणारच आहेत. त्यामुळे, यापैकी कशाचीही मला फारशी पर्वा नाही

रोहित पुढे म्हणाला की, ‘माझ्यासाठी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मी मैदानावर काय करतो आणि माझ्या संघाच्या विजयात मी किती योगदान देऊ शकतो. सध्या माझे संपूर्ण लक्ष त्यावरच आहे. बाहेरच्या चर्चांना होऊ द्या, कारण थोडा गोंधळ असेल तर मजा कशी येणार? मैदानावर खेळणे हे माझे काम आहे आणि बाहेरच्यांचे काम गप्पा मारणे आहे; मी याकडे असेच पाहतो.’

रोहित विराट कोहलीबद्दल काय म्हणाला?

या संभाषणादरम्यान, रोहितने कोहलीसोबतच्या आपल्या नात्याबद्दलही सांगितले. तो म्हणाला की, ‘आम्ही आमची संपूर्ण कारकीर्द एकत्र खेळलो आहोत, त्यामुळे विराटसोबत मैदानावर असणे खूप छान वाटते. आमच्या अनेक उत्तम भागीदारी झाल्या आहेत आणि एकत्र फलंदाजी करणे नेहमीच मजेशीर असते. आम्ही एकमेकांना खूप चांगल्या प्रकारे समजून घेतो. मैदानावर नवीन टिप्स शेअर करत असतो. आपण आणखी काय चांगले करू शकतो याचा विचार करणे हा नेहमीच एक उत्तम अनुभव असतो.’

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Web Title: Rohit sharma breaks silence on retirement rumours after lords century virat kohli partnership

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Published On: Jul 20, 2026 | 03:53 PM

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