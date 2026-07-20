सोमवार, 20 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Gautam Gambhir Not Chance Bumrah Kuldeep Yadav And Change Batting Order Then Team India Lords Match Lost Against England

मोठे मोठे पराभव पत्करले गंमतमध्ये! Team India त गंभीरचे ‘गेम प्लॅनिंग’ फ्लॉप; इंग्लंडने पाजले पाणी

Updated On: Jul 20, 2026 | 04:20 PM IST
जाहिरात
सारांश

भारतीय संघाच्या प्लेइन 11 मध्ये काही बदल करण्यात आले होते. त्यामुळे भारतीय संघाचा पराभव झाला असल्याचे म्हटले जात आहे. काल अनुभव आणि महत्वाचा वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बूमराहला स्थान देण्यात आले नव्हते.

मोठे मोठे पराभव पत्करले गंमतमध्ये! Team India त गंभीरचे 'गेम प्लॅनिंग' फ्लॉप; इंग्लंडने पाजले पाणी

इंग्लंडकडून भारताचा 2 रन्सने पराभव (फोटो- सोशल मिडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • इंग्लंडचा भारतावर 27 रन्सने विजय
  • भारताचा या मालिकेत 2-1 ने पराभव 
  • बूमराह अन् कुलदीपला स्थान देण्यात आले नाही  
India Vs England ODI/Gautam Gambhir: काल भारत अन् इंग्लंड यांचात लॉर्डसच्या ऐतिहासिक क्रिकेट मैदानावर शेवटचा सामना पार पडला. या सामन्यात इंग्लंडने भारताचा 27 रन्सने पराभव केला. तसेच ही 3 सामन्यांची मालिका देखील खिशात घातली. रोहित शर्माची शानदार 138 रन्सची खेळी व्यर्थ गेली. मात्र गौतम गंभीरने कालच्या सामन्यात संघ केलेले बदल पराभव होण्यास कारणीभूत ठरल्याचे पाहायला म्हटले जात आहे.

लॉर्डसच्या मैदानावर भारत अन् इंग्लंडमध्ये शेवटचा वनडे सामना खेळवला गेला. इंग्लंडने टॉस जिंकून फलंदाजी केली. इंग्लंडने भारताला 388 रन्सचे भलेमोठे टार्गेट दिले होते. त्याचा पाठलाग करण्यासाठी भारतीय संघ मैदानात उतरला होता. शुभमन गिलचे 77, रोहित शर्माचे 138 रन्सची शानदार शतकी खेळी आणि विराट कोहलीच्या 74 रन्सच्या जोरावर भारताने ही टार्गेट पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र 27 रन्सने भारताचा पराभव झाला.

आई शप्पथ! रोहित शर्माने जगाची तोंडं केली बंद, Lord’s वर शतक ठोकणारा पहिला भारतीय खेळाडू

दरम्यान भारतीय संघाच्या प्लेइन 11 मध्ये काही बदल करण्यात आले होते. त्यामुळे भारतीय संघाचा पराभव झाला असल्याचे म्हटले जात आहे. काल अनुभव आणि महत्वाचा वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बूमराहला स्थान देण्यात आले नव्हते. तसेच फलंदाजीच्या क्रमवारीत देखील बदल करण्यात आले होते. त्यामुळे पराभव झाल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.

मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरने संघात काल काही बदल केल्याचे दिसून आले. बूमराहला शेवटच्या सामन्यात विश्रांती देण्यात आली होती.  फलंदाजी करताना भारताने पहिल्या विकेटसाथी 147 रन्सची भागीदारी रचली. मात्र त्यानंतर फलंदाजीत असा काही बदल करण्यात आला की त्यामुळे संघ परभवाच्या छायेत जाऊन पोहोचला असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.

टीम इंडियात मोठी उलथापालथ? सलग पराभवानंतर प्रशिक्षक देणार राजीनामा? BCCI मोठी कारवाई करणार

शुभमन गिल आउट झाल्यावर रोहित शर्मा आणि विराट कोहलीने शानदार शतकी भागीदारी रचली. रोहित शर्मा आउट झाल्यावर श्रेयस अय्यर खेळण्यासाठी येणे अपेक्षित होते. मात्र त्याच्या ऐवजी डावखुरा फलंदाज इशान किशनला वर खेळण्यासाठी पाठवण्यात आले. इशान किशन देखील चांगली खेळी करू शकला नाही. आणि खालील नंबरवर खेळण्यासाठी आल्याने श्रेयस अय्यर देखील शून्यावर आउट झाला.

तसेच इंग्लंडने दोन स्पिनर्स खेळवले होते. तर भारतीय संघ व्यवस्थापनाने कुलदीप यादवला संधी दिली नव्हती. इंग्लंडने स्पिनर्सच्या जोरावर भारताला विजयापासून रोखले. भारतीय संघात अनुभवी फलंदाज कुलदीप यादवला स्थान दिले गेले असते तर सामन्याचा निकाल काहीसा वेगळा लागू शकला असता अशी चर्चा सुरू झाली आहे.

Web Title: Gautam gambhir not chance bumrah kuldeep yadav and change batting order then team india lords match lost against england

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 20, 2026 | 04:20 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘मी मैदानावर उत्तर देईन…’; निवृत्तीच्या अफवांवर अखेर Rohit Sharma ने तोडले मौन
1

‘मी मैदानावर उत्तर देईन…’; निवृत्तीच्या अफवांवर अखेर Rohit Sharma ने तोडले मौन

क्रिकेटविश्वात खळबळ! ‘विराट आणि रोहितपेक्षा मला जास्त काळजी ही…’; Yuvraj Singh चे ‘ते’ विधान चर्चेत
2

क्रिकेटविश्वात खळबळ! ‘विराट आणि रोहितपेक्षा मला जास्त काळजी ही…’; Yuvraj Singh चे ‘ते’ विधान चर्चेत

टी शर्ट, स्लिपर्स अन्…! मागच्या दाराने निसटला Rohit Sharma; ‘त्या’ प्रकरणामागे नेमके सत्य काय?
3

टी शर्ट, स्लिपर्स अन्…! मागच्या दाराने निसटला Rohit Sharma; ‘त्या’ प्रकरणामागे नेमके सत्य काय?

Rohit Sharma: त्याचं शतक अन् बायको रितिकाच्या डोळ्यात तरळले अश्रू, मैदानावरूनच रोहितने दिलं Flying Kiss, Video Viral
4

Rohit Sharma: त्याचं शतक अन् बायको रितिकाच्या डोळ्यात तरळले अश्रू, मैदानावरूनच रोहितने दिलं Flying Kiss, Video Viral

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
मोठे मोठे पराभव पत्करले गंमतमध्ये! Team India त गंभीरचे ‘गेम प्लॅनिंग’ फ्लॉप; इंग्लंडने पाजले पाणी

मोठे मोठे पराभव पत्करले गंमतमध्ये! Team India त गंभीरचे ‘गेम प्लॅनिंग’ फ्लॉप; इंग्लंडने पाजले पाणी

Jul 20, 2026 | 04:20 PM
Weather Update : मान्सूनचा रौद्रावतार कायम; 20 ते 26 जुलैदरम्यान अनेक राज्यांमध्ये अतिवृष्टीची शक्यता

Weather Update : मान्सूनचा रौद्रावतार कायम; 20 ते 26 जुलैदरम्यान अनेक राज्यांमध्ये अतिवृष्टीची शक्यता

Jul 20, 2026 | 04:15 PM
Ram Kadam on Uddhav Thackeray: ‘कॉकरोच’ पक्षाला पाठिंबा देऊन ठाकरेंनी स्वतःचीच प्रतिष्ठा कमी केली’; भाजप नेते राम कदम यांचा घणाघात

Ram Kadam on Uddhav Thackeray: ‘कॉकरोच’ पक्षाला पाठिंबा देऊन ठाकरेंनी स्वतःचीच प्रतिष्ठा कमी केली’; भाजप नेते राम कदम यांचा घणाघात

Jul 20, 2026 | 04:12 PM
Iran Attacks US : जॉर्डनच्या सैन्यानेच केला अमेरिकेचा गेम? इराणच्या 20 तळांवरील भीषण हल्ल्याने वॉशिंग्टन हादरले; 2 सैनिक ठार

Iran Attacks US : जॉर्डनच्या सैन्यानेच केला अमेरिकेचा गेम? इराणच्या 20 तळांवरील भीषण हल्ल्याने वॉशिंग्टन हादरले; 2 सैनिक ठार

Jul 20, 2026 | 04:12 PM
US-Iran Conflict : इराणचा यु-टर्न? अमेरिकेसोबत चर्चेचे दरवाजे खुले असल्याचे संकेत; होर्मुझबाबत मोठे विधान

US-Iran Conflict : इराणचा यु-टर्न? अमेरिकेसोबत चर्चेचे दरवाजे खुले असल्याचे संकेत; होर्मुझबाबत मोठे विधान

Jul 20, 2026 | 04:04 PM
‘अरे मोदीजींच्या चमच्या, देश काय बापाची जाहगीर वाटली काय ?’; रोहिणी खडसेंचा अतुल भातखळकरांवर घणाघात,

‘अरे मोदीजींच्या चमच्या, देश काय बापाची जाहगीर वाटली काय ?’; रोहिणी खडसेंचा अतुल भातखळकरांवर घणाघात,

Jul 20, 2026 | 04:02 PM
‘Bigg Boss’चा इतिहासातील सर्वात मोठा सीझन! हिंदीसह ६ भाषांमध्ये एकाचवेळी नवे पर्व; सौरव गांगुलींची दमदार एन्ट्री

‘Bigg Boss’चा इतिहासातील सर्वात मोठा सीझन! हिंदीसह ६ भाषांमध्ये एकाचवेळी नवे पर्व; सौरव गांगुलींची दमदार एन्ट्री

Jul 20, 2026 | 03:58 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kalyan: ‘दृश्यम’ स्टाईल प्रियकराची हत्या, फ्लॅटमध्ये सडलेला मृतदेह अन् घरमालकाला दिला व्हॉईस मेसेज

Kalyan: ‘दृश्यम’ स्टाईल प्रियकराची हत्या, फ्लॅटमध्ये सडलेला मृतदेह अन् घरमालकाला दिला व्हॉईस मेसेज

Jul 20, 2026 | 03:38 PM
NEET पेपरफुटीविरोधात कर्जत पेटलं! धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यासाठी विद्यार्थ्यांचा एल्गार !

NEET पेपरफुटीविरोधात कर्जत पेटलं! धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यासाठी विद्यार्थ्यांचा एल्गार !

Jul 20, 2026 | 03:35 PM
Jaykumar Gore Bullet : सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे थेट बुलेटवरून विठ्ठल दर्शन रांगेत!

Jaykumar Gore Bullet : सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे थेट बुलेटवरून विठ्ठल दर्शन रांगेत!

Jul 19, 2026 | 03:23 PM
Sangli स्मार्ट मीटर बदला, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन! हभप तुकाराम बाबा महाराजांचा महावितरणला थेट इशारा

Sangli स्मार्ट मीटर बदला, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन! हभप तुकाराम बाबा महाराजांचा महावितरणला थेट इशारा

Jul 19, 2026 | 03:16 PM
Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Jul 18, 2026 | 03:34 PM
AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

Jul 18, 2026 | 03:29 PM
Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Jul 16, 2026 | 07:35 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा