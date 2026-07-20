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क्रिकेटविश्वात खळबळ! ‘विराट आणि रोहितपेक्षा मला जास्त काळजी ही…’; Yuvraj Singh चे ‘ते’ विधान चर्चेत

Updated On: Jul 20, 2026 | 03:47 PM IST
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सारांश

एखाद्या खेळाडूला क्रिकेट संघात स्थान मिळाले नाही की वाईट वाटते. युवराज सिंगने 2019 च्या वर्ल्डकपच्या आधीच आपला अनुभव सांगितलं आहे. तसेच पुढील वर्षी होणाऱ्या वर्ल्डकपवर भाष्य केले आहे.

क्रिकेटविश्वात खळबळ! ‘विराट आणि रोहितपेक्षा मला जास्त काळजी ही…’; Yuvraj Singh चे ‘ते’ विधान चर्चेत

युवराज सिंग (फोटो- सोशल मिडिया)

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विस्तार
  • रोहित – कोहलीबाबत युवराज सिंगचे भाष्य
  • यशस्वी जयस्वालबाबत केले विधान 
  • मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरला देखील दिला सल्ला 
Yuvraj Singh: नुकतीच इंग्लंड अन् भारत यांच्यात तीन सामन्यांची मालिका पार पडली. इंग्लंडने मालिका खिशात घातली आहे. तसेच या सिरिजमध्ये रोहित शर्माच्या निवृत्तीवरून देखील जोरदार चर्चा पाहायला मिळाली. दरम्यान या सिरिजनंतर माजी फलंदाज युवराज सिंगने भारतीय संघ व्यवस्थापन आणि सिलेक्टर्सना महत्वाचा सल्ला दिला आहे.

भारतीय क्रिकेट संघात रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांच्या भविष्याबबत चर्चा सुरू आहे. याचवेळेस माजी ऑल राऊंडर खेळाडू युवराज सिंगने युवा खेळाडू यशस्वी जयस्वालबाबत भाष्य केले आहे. त्याच्याबाबत त्याने चिंता व्यक्त केली आहे. चांगली कामगिरी करून देखील यशस्वीला संघात स्थान न देणे ही चिंतेची बाब असल्याचे युवराजने म्हटले आहे.

एखाद्या खेळाडूला क्रिकेट संघात स्थान मिळाले नाही की वाईट वाटते. युवराज सिंगने 2019 च्या वर्ल्डकपच्या आधीच आपला अनुभव सांगितलं आहे. तसेच पुढील वर्षी होणाऱ्या वर्ल्डकपवर भाष्य करताना भारताच्या नियोजनामध्ये राखीव खेळाडूंची तयारी देखील चांगली असणे आवश्यक राहणार आहे.

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विराट आणि रोहितपेक्षा मला जास्त काळजी यशस्वी जयस्वालची आहे. ज्याने मागच्या 4 सामन्यांमध्ये शतकी खेळी केली आहे. मात्र त्याला खेळण्याची संधी मिळत नाहीये. वर्ल्डकपच्या आधी त्याला खेळण्यासाठी योग्य संधी मिळाली नाही तर स्पर्धेच्या वेळेस त्याच्यावर दबाव येईल. जर तो वर्ल्डकपचा हिस्सा असेल तर त्याला योग्य संधी दिली गेली पाहिजे.

तसेच संघात एखाद्या खेळाडूला दुखापत झाली तर संघात बदल करणे आवश्यक ठरू शकते. जर तसे कोणी दुखापतग्रस्त झालात तर तुम्ही काय कराल? याआधी देखील असे झाल्याचे पाहिले आहे. 2019 वर्ल्डकपमध्ये दुखापतीच्या कारणांमुळे दोन युवा खेळाडू संघात आले होते. त्यामुळे जुन्या चुका पुन्हा होणार नाहीत याची काळजी घेतली पाहिजे असे युवराज सिंगने म्हटले आहे.

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मैदानाबाहेरून चालणार ‘युवीराज’!

युवराज सिंग भारतीय क्रिकेटमधील एक मोठे नाव आहे. भारतीय क्रिकेटमधील दिग्गज खेळाडू युवराज सिंग आता एका नव्या भूमिकेत दिसणार आहे. युवराज सिंह पुन्हा एकदा आयपीएलमध्ये चाहत्यांना पाहायला मिळणार आहे. मात्र यावेळेस तो मैदानात खेळताना दिसणार नाहीये. तर मैदानाबाहेरून खेळाडूना मार्गदर्शन करताना दिसणार आहे. दिल्ली कॅपिटल्स किंवा युवराज सिंहअडून याबाबत अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही.

Web Title: Yuvraj singh statement about yashsvi jaiswal career rohit virat gautam gambhir and bcci management

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Published On: Jul 20, 2026 | 03:45 PM

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