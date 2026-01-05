Vaibhav Suryavanshi smashed 10 sixes in his fiery 68-run knock against South Africa U19 in the second Youth ODI! 🔥🇮🇳💙#SAU19vINDU19 #VaibhavSuryavanshi #Sportskeeda pic.twitter.com/T16V77i3TO — Sportskeeda (@Sportskeeda) January 5, 2026
कर्णधार वैभव सूर्यवंशीचे वादळ
वैभव सूर्यवंशी जेव्हा जेव्हा फलंदाजीसाठी येतो तेव्हा त्याच्या बॅटकडून एका शक्तिशाली खेळीची अपेक्षा वाढते. तथापि, चालू मालिकेतील पहिल्या सामन्यात तो हे साध्य करू शकला नाही. तो स्वस्तात बाद झाला आणि पॅव्हेलियनमध्ये परतला. पहिल्या सामन्यात झालेल्या अपयशानंतर ही स्फोटक खेळी आली. मागील सामन्यात त्याने १२ चेंडूत फक्त ११ धावा केल्या होत्या.
Vaibhav Suryavanshi च्या कॅप्टन्सीमध्ये Under 19 भारतीय टीमला मिळाले पहिले यश, SA ला नमवले; 25 रन्सने हरवले
विजय हजारे ट्रॉफीतील फॉर्म कायम
आयुष म्हात्रेच्या अनुपस्थितीत संघाचे नेतृत्व करणारा वैभव सध्या उत्तम फॉर्ममध्ये आहे. अलिकडेच त्याने विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये शानदार शतक झळकावले. अरुणाचल प्रदेशविरुद्ध त्याने ८४ चेंडूत १९० धावा केल्या, ज्यात १६ चौकार आणि १५ षटकारांचा समावेश होता. आता, युवा एकदिवसीय मालिकेत, त्याने पुन्हा एकदा त्याच्या स्फोटक खेळीने चाहत्यांना आनंदाचे कारण दिले.
दक्षिण आफ्रिकेने ठेवले २४६ धावांचे लक्ष्य
तत्पूर्वी, दक्षिण आफ्रिकेने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. प्रथम फलंदाजी करताना दक्षिण आफ्रिकेचा संघ ४९.३ षटकात २४५ धावांवर सर्वबाद झाला. जेसन रोल्सने शानदार शतक झळकावले. जेसनने ११३ चेंडूत ११४ धावा केल्या, ज्यामध्ये ७ चौकार आणि ३ षटकारांचा समावेश होता. भारतीय अंडर-१९ संघाकडून किशन कुमारने ४ बळी घेतले. आरएस अम्ब्रिसने २ बळी घेतले. कनिष्क चौहान आणि खिलन पटेल यांनी प्रत्येकी एक बळी घेतला.
दोन्ही संघांचे प्लेइंग इलेव्हन
भारत अंडर १९ (प्लेइंग इलेव्हन): वैभव सूर्यवंशी (कर्णधार), आरोन जॉर्ज, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (यष्टीरक्षक), हरवंश पंगालिया, आरएस अम्ब्रिस, कनिष्क चौहान, मोहम्मद अनन, खिलन पटेल, दीपेश देवेंद्रन, किशन कुमार सिंग.
दक्षिण आफ्रिका अंडर १९ (प्लेइंग इलेव्हन): मुहम्मद बुलबुलिया (कर्णधार), अदनान लगाडियन, जोरिच व्हॅन शाल्कविक, जेसन राउल्स, अरमान मॅनॅक, लेथाबो पहलामोहलाका (यष्टीरक्षक), अनाथी कित्शिनी, डॅनियल बोस्मन, जेजे बासन, मायकेल क्रूस्कॅम्प, बे माजंडा.
