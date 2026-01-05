Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • Vaibhav Suryavanshi Scored A Fifty Against South Africa In Just 19 Balls Including 10 Sixes

Vaibhav Suryavanshi Fifty: दक्षिण आफ्रिकेत वैभव सूर्यवंशी नावाचं वादळ धडकलं; अवघ्या १९ चेंडूत झळकावले अर्धशतक

Vaibhav Suryavanshi News: भारतीय युवा क्रिकेटपटू वैभव सूर्यवंशीने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या दुसऱ्या युथ वनडे सामन्यात अवघ्या १९ चेंडूत अर्धशतक ठोकले. त्याने २४ चेंडूत ६८ धावांची ऐतिहासिक खेळी केली.

Updated On: Jan 05, 2026 | 08:38 PM
दक्षिण आफ्रिकेत वैभव सूर्यवंशी नावाचं वादळ धडकलं; १९ चेंडूत ६८ धावांची धडाकेबाज खेळी (Photo Credit- X)

दक्षिण आफ्रिकेत वैभव सूर्यवंशी नावाचं वादळ धडकलं; १९ चेंडूत ६८ धावांची धडाकेबाज खेळी (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • वैभव सूर्यवंशीचा धमाका!
  • अवघ्या १९ चेंडूत १० षटकारांसह ठोकली फिफ्टी;
  • दक्षिण आफ्रिकेच्या गोलंदाजांना धुतलं
IND U19 vs SA U19: वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi) फलंदाजीने कहर करत आहे. अंडर-१९ युवा एकदिवसीय मालिकेच्या दुसऱ्या सामन्यात त्याने धमाकेदार अर्धशतक झळकावले. त्याने दक्षिण आफ्रिकेच्या गोलंदाजांना धुतले आणि फक्त १९ चेंडूत आठ षटकार मारले. अर्धशतक पूर्ण करताना त्याने फक्त दोन एकेरी धावा काढल्या. अर्धशतक पूर्ण केल्यानंतर, वैभव त्याच्या शतकाकडे वेगाने वाटचाल करत असताना नवव्या षटकात मायकेल क्रुइस्कॅम्पच्या गोलंदाजीवर खराब शॉट खेळल्यानंतर तो झेलबाद झाला. वैभवने २४ चेंडूत ६८ धावा केल्या, ज्यात एक चौकार आणि दहा षटकारांचा समावेश होता. त्याचा स्ट्राइक रेट २८३ होता.


कर्णधार वैभव सूर्यवंशीचे वादळ

वैभव सूर्यवंशी जेव्हा जेव्हा फलंदाजीसाठी येतो तेव्हा त्याच्या बॅटकडून एका शक्तिशाली खेळीची अपेक्षा वाढते. तथापि, चालू मालिकेतील पहिल्या सामन्यात तो हे साध्य करू शकला नाही. तो स्वस्तात बाद झाला आणि पॅव्हेलियनमध्ये परतला. पहिल्या सामन्यात झालेल्या अपयशानंतर ही स्फोटक खेळी आली. मागील सामन्यात त्याने १२ चेंडूत फक्त ११ धावा केल्या होत्या.

Vaibhav Suryavanshi च्या कॅप्टन्सीमध्ये Under 19 भारतीय टीमला मिळाले पहिले यश, SA ला नमवले; 25 रन्सने हरवले

विजय हजारे ट्रॉफीतील फॉर्म कायम

आयुष म्हात्रेच्या अनुपस्थितीत संघाचे नेतृत्व करणारा वैभव सध्या उत्तम फॉर्ममध्ये आहे. अलिकडेच त्याने विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये शानदार शतक झळकावले. अरुणाचल प्रदेशविरुद्ध त्याने ८४ चेंडूत १९० धावा केल्या, ज्यात १६ चौकार आणि १५ षटकारांचा समावेश होता. आता, युवा एकदिवसीय मालिकेत, त्याने पुन्हा एकदा त्याच्या स्फोटक खेळीने चाहत्यांना आनंदाचे कारण दिले.

दक्षिण आफ्रिकेने ठेवले २४६ धावांचे लक्ष्य 

तत्पूर्वी, दक्षिण आफ्रिकेने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. प्रथम फलंदाजी करताना दक्षिण आफ्रिकेचा संघ ४९.३ षटकात २४५ धावांवर सर्वबाद झाला. जेसन रोल्सने शानदार शतक झळकावले. जेसनने ११३ चेंडूत ११४ धावा केल्या, ज्यामध्ये ७ चौकार आणि ३ षटकारांचा समावेश होता. भारतीय अंडर-१९ संघाकडून किशन कुमारने ४ बळी घेतले. आरएस अम्ब्रिसने २ बळी घेतले. कनिष्क चौहान आणि खिलन पटेल यांनी प्रत्येकी एक बळी घेतला.

दोन्ही संघांचे प्लेइंग इलेव्हन

भारत अंडर १९ (प्लेइंग इलेव्हन): वैभव सूर्यवंशी (कर्णधार), आरोन जॉर्ज, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (यष्टीरक्षक), हरवंश पंगालिया, आरएस अम्ब्रिस, कनिष्क चौहान, मोहम्मद अनन, खिलन पटेल, दीपेश देवेंद्रन, किशन कुमार सिंग.

दक्षिण आफ्रिका अंडर १९ (प्लेइंग इलेव्हन): मुहम्मद बुलबुलिया (कर्णधार), अदनान लगाडियन, जोरिच व्हॅन शाल्कविक, जेसन राउल्स, अरमान मॅनॅक, लेथाबो पहलामोहलाका (यष्टीरक्षक), अनाथी कित्शिनी, डॅनियल बोस्मन, जेजे बासन, मायकेल क्रूस्कॅम्प, बे माजंडा.

IND U19 vs SA U19 : वैभवची सेना आज खेळणार दुसरा दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध सामना, वाचा कधी आणि कुठे पाहता येणार मोफत Live Streaming?

Web Title: Vaibhav suryavanshi scored a fifty against south africa in just 19 balls including 10 sixes

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 05, 2026 | 08:37 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Pune Grand Tour 2026: प्रदूषणमुक्तीसाठी पुण्याचे मोठे पाऊल; ‘प्रोलॉग’ रेसने सायकलिंग स्पर्धेचा दिमाखदार प्रारंभ
1

Pune Grand Tour 2026: प्रदूषणमुक्तीसाठी पुण्याचे मोठे पाऊल; ‘प्रोलॉग’ रेसने सायकलिंग स्पर्धेचा दिमाखदार प्रारंभ

आता या स्पर्धेत दिसतील शुभमन गिल आणि रवींद्र जडेजा, 22 जानेवारी रोजी उतरणार मैदानात
2

आता या स्पर्धेत दिसतील शुभमन गिल आणि रवींद्र जडेजा, 22 जानेवारी रोजी उतरणार मैदानात

T20 World Cup मध्ये सहभागी होणाऱ्या 42 पाकिस्तानी वंशाच्या खेळाडू आणि अधिकाऱ्यांच्या भारताच्या व्हिसाबद्दल एक मोठी अपडेट
3

T20 World Cup मध्ये सहभागी होणाऱ्या 42 पाकिस्तानी वंशाच्या खेळाडू आणि अधिकाऱ्यांच्या भारताच्या व्हिसाबद्दल एक मोठी अपडेट

बीसीसीआयचा एक निर्णय आयुष बदोनीसाठी ठरला वरदान! टीम इंडियासाठी उघडले दरवाजे
4

बीसीसीआयचा एक निर्णय आयुष बदोनीसाठी ठरला वरदान! टीम इंडियासाठी उघडले दरवाजे

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
भन्साळींचा ‘Love & War’ 2027 मध्ये नाही तर 2026 मध्येच होणार प्रदर्शित; अफवांना सूत्रांकडून फेटाळणी

भन्साळींचा ‘Love & War’ 2027 मध्ये नाही तर 2026 मध्येच होणार प्रदर्शित; अफवांना सूत्रांकडून फेटाळणी

Jan 19, 2026 | 02:28 PM
Nagpur News: पराभव झाला, दुसऱ्या दिवसापासून जनसेवा; फोन वाजताच नागरिकांच्या मदतीला

Nagpur News: पराभव झाला, दुसऱ्या दिवसापासून जनसेवा; फोन वाजताच नागरिकांच्या मदतीला

Jan 19, 2026 | 02:27 PM
बांगलादेशच्या नावाखाली पाकिस्तानने घातला गोंधळ, T20 World Cup 2026 मध्ये सहभागी न होण्याची दिली धमकी

बांगलादेशच्या नावाखाली पाकिस्तानने घातला गोंधळ, T20 World Cup 2026 मध्ये सहभागी न होण्याची दिली धमकी

Jan 19, 2026 | 02:21 PM
PUNE NEWS: ऑटोरिक्षा चालकांना RTO चा दणका! तपासणीत1877 ऑटोरिक्षा दोषी; 105 परवाने निलंबिल

PUNE NEWS: ऑटोरिक्षा चालकांना RTO चा दणका! तपासणीत1877 ऑटोरिक्षा दोषी; 105 परवाने निलंबिल

Jan 19, 2026 | 02:16 PM
कर्नाळ्याच्या वनराईत ‘स्वर्गीय नर्तकाचे’ आगमन! लांबसडक शेपटीसह निळसर तुऱ्याने सजलेला पक्षी

कर्नाळ्याच्या वनराईत ‘स्वर्गीय नर्तकाचे’ आगमन! लांबसडक शेपटीसह निळसर तुऱ्याने सजलेला पक्षी

Jan 19, 2026 | 02:13 PM
2016 vs 2026: 10 वर्षांचा मोठा टर्निंग पॉइंट! सोशल मीडियावर का पडतोय जुन्या आठवणींचा पाऊस? नेमकं काय चाललंय, जाणून घ्या

2016 vs 2026: 10 वर्षांचा मोठा टर्निंग पॉइंट! सोशल मीडियावर का पडतोय जुन्या आठवणींचा पाऊस? नेमकं काय चाललंय, जाणून घ्या

Jan 19, 2026 | 02:12 PM
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
THANE : मुंबई-मध्य प्रदेश आंतरराज्य ड्रग तस्करीचा पोलिसांचा मोठा पर्दाफाश

THANE : मुंबई-मध्य प्रदेश आंतरराज्य ड्रग तस्करीचा पोलिसांचा मोठा पर्दाफाश

Jan 19, 2026 | 02:08 PM
Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Jan 18, 2026 | 05:53 PM
Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Jan 18, 2026 | 05:18 PM
Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Jan 18, 2026 | 05:10 PM
Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jan 18, 2026 | 04:52 PM
Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Jan 18, 2026 | 04:48 PM
Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jan 18, 2026 | 04:39 PM