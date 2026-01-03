Vaibhav Suryavanshi च्या कॅप्टन्सीमध्ये Under 19 भारतीय टीमला मिळाले पहिले यश, SA ला नमवले; 25 रन्सने हरवले

भारताने दक्षिण आफ्रिकेसाठी ३०१ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. प्रत्युत्तरात, दक्षिण आफ्रिकेने पावसामुळे खेळ थांबवण्यापूर्वी २७.४ षटकांत ४ गडी गमावून १४८ धावा केल्या होत्या. त्यानंतर खेळ पुन्हा सुरू झाला नाही. डकवर्थ-लुईस पद्धतीने भारताला विजयी घोषित करण्यात आले. भारताकडून हरवंश पांगालियाने सर्वाधिक ९३ धावा केल्या, तर आरएस अम्ब्रिसने ६५ धावांचे योगदान दिले.
अंबरीश आणि हरवंशची १४० धावांची भागीदारी
भारतीय डावात, R S अम्बरीश आणि हरवंश पांगालिया यांनी पाचव्या विकेटसाठी १४० धावांची शानदार भागीदारी करून भारताला १९ वर्षांखालील संघाला ३०० धावांपर्यंत पोहोचवले. वैभव सूर्यवंशी आणि आरोन जॉर्ज सारखे मोठे नाव मोठे धावा काढण्यात अपयशी ठरले. तथापि, ६७ धावांत ४ बळी गमावल्यानंतर अंबरीश आणि पांगालिया यांच्या जोडीने भारताला पुन्हा ट्रॅकवर आणले. अंबरीशने ६५ धावा केल्या, तर हरवंशने ९३ धावा केल्या. नियमित कर्णधार आयुष म्हात्रे आणि उपकर्णधार विहान मल्होत्राच्या अनुपस्थितीत वैभव सूर्यवंशी या मालिकेत भारताचे नेतृत्व करत होता. तत्पूर्वी, दक्षिण आफ्रिकेचा कर्णधार मोहम्मद बुलबुलियाने नाणेफेक जिंकली आणि भारताविरुद्ध प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला.
वैभव सूर्यवंशीने एकाच वेळी दोन विक्रम रचले
वैभव सूर्यवंशीने दोन चौकार मारले, परंतु १२ चेंडूत फक्त ११ धावा काढून बाद झाला. त्याची बॅट फॉर्ममध्ये नसली तरी, त्याने सामन्यात प्रवेश करताच इतिहास रचला. तो १९ वर्षांखालील आंतरराष्ट्रीय स्तरावर संघाचे नेतृत्व करणारा सर्वात तरुण क्रिकेटपटू ठरला. युवा एकदिवसीय सामन्यात संघाचे नेतृत्व करणारा सर्वात तरुण खेळाडू बनून त्याने इतिहास रचला. हा विक्रम यापूर्वी पाकिस्तानच्या अहमद शहजादच्या नावावर होता. तथापि, वैभव सूर्यवंशीने आता तो विक्रम मोडला आहे. १६ वर्षांच्या वयाच्या आधी कोणत्याही फॉरमॅटमध्ये १९ वर्षांखालील आंतरराष्ट्रीय सामन्यात त्याच्या संघाचे नेतृत्व करणारा तो जगातील पहिला खेळाडू ठरला.
