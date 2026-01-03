Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Vaibhav Suryavanshi च्या कॅप्टन्सीमध्ये Under 19 भारतीय टीमला मिळाले पहिले यश, SA ला नमवले; 25 रन्सने हरवले

वैभव सूर्यवंशीच्या नेतृत्वाखालील भारताच्या १९ वर्षांखालील क्रिकेट संघाने पहिल्या युवा एकदिवसीय सामन्यात डकवर्थ-लुईस पद्धतीने दक्षिण आफ्रिकेचा २५ धावांनी पराभव केला. भारताला १-० अशी आघाडी मिळाली.

Updated On: Jan 03, 2026 | 10:34 PM
वैभव सूर्यवंंशीच्या नेतृत्वाखाली भारताचा पहिला विजय (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

  • वैभव सूर्यवंशीच्या नेतृत्वाखाली अंडर १९ भारतीय टीमला यश 
  • दक्षिण आफ्रिका केवळ २५ रन्सने हरली
  • DLS पद्धतीने भारताचा विजय 
वैभव सूर्यवंशीच्या नेतृत्वाखाली, भारताच्या १९ वर्षांखालील संघाने दक्षिण आफ्रिकेत पहिला विजय मिळवला आहे. तीन सामन्यांच्या युवा एकदिवसीय मालिकेतील पहिल्या सामन्यात भारताने डकवर्थ-लुईस पद्धतीने दक्षिण आफ्रिकेचा २५ धावांनी पराभव केला. या विजयासह, भारताने मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली आहे. दोनदा पावसाने सामना व्यत्यय आणला: एकदा भारतीय डावात आणि दुसऱ्यांदा दक्षिण आफ्रिकेच्या डावात. वैभव सूर्यवंशी पहिल्यांदाच भारताच्या १९ वर्षांखालील संघाचे नेतृत्व करत होता. मालिकेतील दुसरा सामना ५ जानेवारी रोजी खेळला जाईल.

भारताने दक्षिण आफ्रिकेसाठी ३०१ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. प्रत्युत्तरात, दक्षिण आफ्रिकेने पावसामुळे खेळ थांबवण्यापूर्वी २७.४ षटकांत ४ गडी गमावून १४८ धावा केल्या होत्या. त्यानंतर खेळ पुन्हा सुरू झाला नाही. डकवर्थ-लुईस पद्धतीने भारताला विजयी घोषित करण्यात आले. भारताकडून हरवंश पांगालियाने सर्वाधिक ९३ धावा केल्या, तर आरएस अम्ब्रिसने ६५ धावांचे योगदान दिले.

INDU19 vs SAU19 Live Streaming : वैभव सूर्यवंशी पुन्हा एकदा अ‍ॅक्शनमध्ये दिसणार, वाचा कधी आणि कुठे पाहता येईल हा सामना?

अंबरीश आणि हरवंशची १४० धावांची भागीदारी

भारतीय डावात, R S अम्बरीश आणि हरवंश पांगालिया यांनी पाचव्या विकेटसाठी १४० धावांची शानदार भागीदारी करून भारताला १९ वर्षांखालील संघाला ३०० धावांपर्यंत पोहोचवले. वैभव सूर्यवंशी आणि आरोन जॉर्ज सारखे मोठे नाव मोठे धावा काढण्यात अपयशी ठरले. तथापि, ६७ धावांत ४ बळी गमावल्यानंतर अंबरीश आणि पांगालिया यांच्या जोडीने भारताला पुन्हा ट्रॅकवर आणले. अंबरीशने ६५ धावा केल्या, तर हरवंशने ९३ धावा केल्या. नियमित कर्णधार आयुष म्हात्रे आणि उपकर्णधार विहान मल्होत्राच्या अनुपस्थितीत वैभव सूर्यवंशी या मालिकेत भारताचे नेतृत्व करत होता. तत्पूर्वी, दक्षिण आफ्रिकेचा कर्णधार मोहम्मद बुलबुलियाने नाणेफेक जिंकली आणि भारताविरुद्ध प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला.

वैभव सूर्यवंशीने एकाच वेळी दोन विक्रम रचले

वैभव सूर्यवंशीने दोन चौकार मारले, परंतु १२ चेंडूत फक्त ११ धावा काढून बाद झाला. त्याची बॅट फॉर्ममध्ये नसली तरी, त्याने सामन्यात प्रवेश करताच इतिहास रचला. तो १९ वर्षांखालील आंतरराष्ट्रीय स्तरावर संघाचे नेतृत्व करणारा सर्वात तरुण क्रिकेटपटू ठरला. युवा एकदिवसीय सामन्यात संघाचे नेतृत्व करणारा सर्वात तरुण खेळाडू बनून त्याने इतिहास रचला. हा विक्रम यापूर्वी पाकिस्तानच्या अहमद शहजादच्या नावावर होता. तथापि, वैभव सूर्यवंशीने आता तो विक्रम मोडला आहे. १६ वर्षांच्या वयाच्या आधी कोणत्याही फॉरमॅटमध्ये १९ वर्षांखालील आंतरराष्ट्रीय सामन्यात त्याच्या संघाचे नेतृत्व करणारा तो जगातील पहिला खेळाडू ठरला.

IND vs SA U19 Series : दक्षिण आफ्रिका दौऱ्यावर भारतीय संघाची कमान Vaibhav Suryavanshi कडे! वाचा मालिकेचे संपूर्ण वेळापत्रक

