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झुकेगा नही साला! Vaibhav Suryvanshi ने घातला धुमाकूळ; ICC रॅंकिंगमध्ये थेट 230…, वाचा सविस्तर

Updated On: Jul 29, 2026 | 02:58 PM IST
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सारांश

इशान किशनने या सिरिजमध्ये 145 रन्स केल्या. यामुले इशान किशन सध्या 910 रेटिंग पॉइट्ससह टी 20 फलंदाजांच्या क्रमवारीत सध्या पहिल्या स्थानावर कायम राहिला आहे. मात्र खराब फॉर्ममुले अभिषेक शर्माला मोठे नुकसान झाले आहे.

झुकेगा नही साला! Vaibhav Suryvanshi ने घातला धुमाकूळ; ICC रॅंकिंगमध्ये थेट 230…, वाचा सविस्तर

वैभव सूर्यवंशीची शानदार कामगिरी (फोटो- ians)

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विस्तार
  • वैभव सूर्यवंशीची आयसीसी रॅंकिंगमध्ये मोठी उडी
  • झिबॅाम्बे दौऱ्यात वैभव सूर्यवंशीची शानदार कामगिरी 
  • 278 वरुण 40 व्या स्थानावर घेतली झेप 
ICC Rankings/Vaibhav Suryavanshi: नुकतीच भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे यांच्यात तीन सामन्यांची टी 20 सिरिज पार पडली आहे. या सिरिजमध्ये भारताने झिम्बाब्वेविरुद्ध विजय प्राप्त केला आहे. या सिरिजमध्ये वैभव सूर्यवंशीने आपल्या फलंदाजीने सर्वांना चकित केले आहे. तीन सामन्यात त्याने दोन अर्धशतक करत 151 रन्स केल्या. त्याच्या या धमाकेदार खेळीमुळे त्याने आयसीसी रॅंकिंगमध्ये देखील मोठी उडी घेतली आहे.

झिम्बाब्वेविरुद्धच्या तीन टी 20 सामन्यांमध्ये वैभव सूर्यवंशीने 151 रन्स केल्या आहेत. या सिरिजमध्ये त्या दोन अर्धशतके लगावली आहेत. या कामगिरीच्या जोरावर वैभव सूर्यवंशीने प्लेयर ऑफ द सिरिज आणि प्लेयर ऑफ द मॅच हे दोन पुरस्कार आपल्या नावावर केले आहेत. 15 व्या वर्षी हा मान मिळवणारा तो सर्वात तरुण खेळाडू ठरला आहे.

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आयसीसीने नुकतेच ताजी क्रमवारी जाहीर केली आहे. वैभव सूर्यवंशीने आयसीसी रॅंकिंगमध्ये शानदार झेप घेतली आहे. सुरुवातीला तो आयसीसी रॅंकिंगमध्ये 278 व्या स्थानावर होता. आता नव्या रॅंकनुसार तो थेट 48 व्या स्थानावर पोहोचला आहे. तसेच त्याचे रेटिंग पॉईंट्स 536 इतके झाले आहेत. वैभव सूर्यवंशीने आपल्या खेळीच्या जोरावर थेट 230 जागांची झेप घेतली आहे. त्यामुळे वैभव सूर्यवंशी येणाऱ्या काळात अनेक नवे रेकॉर्ड आपल्या नावावर करण्याची शक्यता आहे.

इशान किशनने या सिरिजमध्ये 145 रन्स केल्या. यामुले इशान किशन सध्या 910 रेटिंग पॉइट्ससह टी 20 फलंदाजांच्या क्रमवारीत सध्या पहिल्या स्थानावर कायम राहिला आहे. मात्र खराब फॉर्ममुले अभिषेक शर्माला मोठे नुकसान झाले आहे. तो सध्या तिसऱ्या स्थानावर घसरला आहे. तर शुभमन गिल पुन्हा एकदा वनडे क्रिकेटमध्ये जगातील क्रमांक 1 चा फलंदाज बनला आहे.

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आयपीएलमध्ये राजस्थान रॉयल्सकडून वैभव सूर्यवंशीने शानदार खेळी केली होती. अनेक रेकॉर्ड त्याने आपल्या नावावर केले होते. मात्र इंग्लंड दौऱ्यात त्याला चांगली खेळी करता आली नाही. मात्र त्याने ती उणीव झिम्बाब्वेविरुद्ध भरून काढली. शेवटच्या सामन्यात त्याचे शतक केवळ 19 रन्सने हुकले. मात्र तीनही सामन्यांमध्ये त्याने जबरदस्त फटकेबाजी केली. बिनधास्त, आक्रमक फलंदाजी करत त्याने सर्वांची मने जिंकली आहेत. 

Web Title: Vaibhav suryvanshi get 48 number in icc rankings into 278 number againsr zimbabwe series

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Published On: Jul 29, 2026 | 02:58 PM

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