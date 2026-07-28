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86 सिक्सर्स मारूनही वैभव सूर्यवंशी तिसऱ्या क्रमांकावर, सर्वात जास्त T20 मध्ये 6 मारणारा भारतीय फलंदाज कोण?

Updated On: Jul 28, 2026 | 04:47 PM IST
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सारांश

भारताचा १५ वर्षीय स्फोटक फलंदाज, वैभव सूर्यवंशीने २०२६ मध्ये टी-२० क्रिकेटमध्ये मोठ्या नावांनाही मागे टाकत षटकारांचा पाऊस पाडला आहे. त्याने आतापर्यंत ८६ षटकार ठोकले आहेत

वैभव सूर्यवंशीपेक्षाही 'या' फलंदाजाने मारल्या आहेत अधिक सिक्स (फोटो सौजन्य - Instagram)

वैभव सूर्यवंशीपेक्षाही 'या' फलंदाजाने मारल्या आहेत अधिक सिक्स (फोटो सौजन्य - Instagram)

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विस्तार
  • विशेष म्हणजे, स्फोटक फलंदाजी करूनही वैभव सूर्यवंंशी अजूनही सिक्सर्सच्या बाबतीत पहिल्या क्रमांकावर पोहोचलेला नाही 
  • भारतीय फलंदाजांच्या सर्वकालीन कॅलेंडर-वर्ष यादीत वैभव तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. 
  • चला तर मग, या यादीत अव्वल स्थानी कोण आहे ते पाहूया
वैभव सूर्यवंशीसाठी २०२६ हे वर्ष स्वप्नापेक्षा कमी नव्हते. त्याने या वर्षी टी२० क्रिकेटमध्ये केवळ धावाच केल्या नाहीत, तर गोलंदाजांवर सातत्याने हल्ला चढवत ८६ षटकारही ठोकले. सर्वात उल्लेखनीय गोष्ट त्याचा स्ट्राइक रेट नव्हता, तर ज्या वेगाने त्याने षटकार मारले तो वेग होता. त्याची सरासरी प्रत्येक ४.९९ चेंडूंमागे एक षटकार अशी होती, जी या यादीतील इतर कोणत्याही भारतीय फलंदाजापेक्षा चांगली आहे. याचा अर्थ वैभवने सर्वात कमी चेंडूंमध्ये सर्वाधिक षटकार मारले, ज्यामुळे त्याची फलंदाजी आणखी खास ठरते.

हे वर्ष वैभव सूर्यवंशीसाठी खास होते कारण त्याने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण करताना अनेक विक्रम मोडले. इंग्लंड आणि झिम्बाब्वेमध्ये पदार्पण केल्यानंतर, वैभवची बॅट झिम्बाब्वेमध्ये अक्षरशः फुटली. त्याने तीन सामन्यांच्या मालिकेत दोन अर्धशतके झळकावली. वयाच्या १५ व्या वर्षी, वैभव टी२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये दोन अर्धशतके झळकावणारा जगातील पहिला आणि एकमेव फलंदाज ठरला. तथापि, हे सर्व असूनही, एका कॅलेंडर वर्षात सर्वाधिक षटकार मारणारा भारतीय फलंदाज होण्यापासून तो अजूनही मागे आहे.

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कोणी केला यावर्षात हा विक्रम 

एका कॅलेंडर वर्षात सर्वाधिक टी-२० षटकार मारण्याचा भारतीय विक्रम अभिषेक शर्माच्या नावावर आहे. त्याने २०२५ मध्ये १०८ षटकार ठोकून इतिहास रचला. त्या काळात त्याने प्रत्येक ७.३५ चेंडूंमागे एक षटकार मारला. इतकेच नाही, तर या यादीत अभिषेक दुसऱ्या स्थानावरही आहे. त्याने २०२४ मध्ये ८७ षटकार मारले, ज्यात त्याने प्रत्येक ६.५४ चेंडूंमागे एक षटकार मारला. याचा अर्थ अभिषेक शर्माने पहिले दोनही क्रमांक पटकावले आहेत. २०२६ मध्येही अभिषेक शर्मा उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये होता आणि त्याने ७४ षटकार मारले होते.

सूर्यकुमारला टाकले मागे 

भारतीय टी-२० संघाचा स्टार फलंदाज सूर्यकुमार यादव बऱ्याच काळापासून अव्वल खेळाडू होता. त्याने २०२२ मध्ये ८५ षटकार मारले होते, परंतु वैभव सूर्यवंशीने ८६ षटकार मारून त्याला मागे टाकले. त्या वर्षी सूर्यकुमारने प्रत्येक १०.०४ चेंडूंमागे एक षटकार मारला होता, म्हणजेच त्याची सरासरी प्रत्येक १०.०४ चेंडूंमागे एक षटकार होती, तर वैभवचा विक्रम जवळपास दुप्पट चांगला आहे.

वैभव सूर्यवंशीचे या वर्षी अजून बरेच सामने बाकी आहेत. अभिषेक शर्माचा ८७ षटकारांचा विक्रम मोडून दुसऱ्या स्थानावर पोहोचण्याची त्याला उत्तम संधी आहे. जर त्याने हाच आक्रमक दृष्टिकोन कायम ठेवला, तर तो १०८ षटकारांचा भारतीय विक्रमही मोडू शकतो.

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Web Title: Abhishek sharma is the top listed indian batter with most 6 in t20 for the calendar year vaibhav sooryavanshi is third

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Published On: Jul 28, 2026 | 04:47 PM

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