Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Vaibhav Suryvanshi Hit 50 Sixes In Ipl 2026 First Indian Player Break Chris Gayle And Andre Russell Record

आरारारा खतरनाक! Vaibhav Suryvanshi बनला IPL चा सिक्सर किंग; टी-20 च्या बादशाहला टाकले मागे

वैभव सूर्यवंशीने यंदा अनेक रेकॉर्ड मोडले आहेत. दिग्गज गोलंदाजांची धुलाई केली आहे. लखनौविरुद्ध त्याने 23 बॉलमध्ये अर्धशतक पूर्ण केले. हे त्याचे या हंगामातील सर्वात जास्त बॉलमध्ये केलेले अर्धशतक ठरले.

Updated On: May 20, 2026 | 04:14 PM
आरारारा खतरनाक! Vaibhav Suryvanshi बनला IPL चा सिक्सर किंग; टी-20 च्या बादशाहला टाकले मागे

वैभव सूर्यवंशी (फोटो- ians)

Follow Us:
Follow Us:

वैभव सूर्यवंशीची लखनौविरुद्ध आक्रमक खेळी 
आयपीएलमध्ये 50 पेक्षा जास्त मारले सिक्स 
वैभव यंदा भारतीय संघाकडून खेळताना दिसणार

IPL 2026 Records: आयपीएलचा थरार अंतिम टप्प्यात येऊन पोहोचला आहे. या रविवारी साखळी सामने संपणार आहेत. टर पुढील आठवड्यात प्ले ऑफचे सामने सुरू होणार आहेत. मात्र सध्या आयपीएलमध्ये चर्चा सुरू आहे ती म्हणजे 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशीची. वैभवने आयपीएलमध्ये अनेक रेकॉर्ड केले आहेत. त्याने यंदा गोलंदाजांना सळो की पळो करून सोडले आहे.

वैभव सूर्यवंशीने आयपीएल 2026 मध्ये वादळी खेळी केली आहे. या फलंदाजाने आयपीएलमध्ये सिक्सेसचा पाऊस पाडला आहे. अशी खेळी गेल्या 18 सीझनमध्ये देखील पाहायला मिळाली नाही. वैभव सूर्यवंशी आता आयपीएलच्या एका हंगामात सिक्स मारणारा पहिला आणि सर्वात तरुण भारतीय फलंदाज ठरला आहे.

वैभवने आयपीएल 2026 मध्ये 50 पेक्षा जास्त सिक्स मारले आहेत. याआधी ख्रिस गेल आणि आंद्रे रसेल यांसारख्या परदेशी खेळाडूनी 50 पेक्षा जास्त सिक्स मारण्याचा रेकॉर्ड केला होता.  वैभवने आता या यादीत आपले नाव नोंदवले असून तो ख्रिस गेलचा ५९ षटकारांचा सर्वकालीन विक्रम मोडण्याच्या अगदी जवळ पोहोचला आहे.

‘आईसाठी होतं….’ वैभव सूर्यवंशीने जगासमोर लपवलं पण ड्रेसिंग रूममध्ये झाला भावूक, व्यक्त केलं मन

वैभव सूर्यवंशीने यंदा अनेक रेकॉर्ड मोडले आहेत. दिग्गज गोलंदाजांची धुलाई केली आहे. लखनौविरुद्ध त्याने 23 बॉलमध्ये अर्धशतक पूर्ण केले. हे त्याचे या हंगामातील सर्वात जास्त बॉलमध्ये केलेले अर्धशतक ठरले. या खेळीदरम्यान वैभवने आयपीएल 2026 मध्ये 500 रन्सचा टप्पा पूर्ण केला. एकाच आयपीएल हंगामात 50 सिक्स मारणारा तो पहिलं भारतीय खेळाडू ठरला आहे.

वैभव सूर्यवंशीने जगासमोर लपवलं पण ड्रेसिंग रूममध्ये झाला भावूक

RR vs LSG सामन्यात वैभव सूर्यवंशीच्या स्फोटक ९३ धावांच्या खेळीमुळे राजस्थान रॉयल्सने लखनौ सुपरजायंट्सवर ७ गडी राखून विजय मिळवला. या विजयामुळे राजस्थानने प्लेऑफमध्ये पोहोचण्याच्या आशा जिवंत ठेवल्या. वैभवने आपल्या खेळीत केवळ ३८ चेंडूंचा सामना केला, ज्यात १० षटकार आणि ७ चौकारांचा समावेश होता. जेव्हा त्याने आपले अर्धशतक पूर्ण केले, तेव्हा त्याने एका अनोख्या पद्धतीने आनंद साजरा केला.

बॅट आहे की आगीचा गोळा! IPL 2026 मध्ये Mitchell Marsh ने केला धमाका; 500 रन्स अन् ऑरेंज कॅपसह…

आपले अर्धशतक पूर्ण केल्यानंतर, वैभवने दोन्ही हातांनी ‘A’ ची खूण केली. जेव्हा राजस्थान रॉयल्सच्या टीम मॅनेजरने ड्रेसिंग रूममध्ये वैभवला त्याच्या सेलिब्रेशनबद्दल विचारले, तेव्हा त्याने सुरुवातीला ते वैयक्तिक असल्याचे सांगितले, पण लगेचच खुलासा केला की त्याचे सेलिब्रेशन त्याच्या आईसाठी होते. त्याच्या आईचे नाव ‘ए’ या अक्षराने सुरू होते. वैभव सूर्यवंशीच्या आईचे नाव आरती आहे. त्यामुळे, त्याने ‘ए’ चे चिन्ह करून आपली खेळी तिला समर्पित केली. वैभवने आपल्या मुलाखतीमध्ये याआधी स्पष्ट केले होते की, आपल्या आईने आपल्यासाठी खूपच कष्ट घेतले आहेत. केवळ २-३ तास झोप तिला मिळत असे पण ती फक्त आपल्या खेळासाठी कष्ट घेत राहिली.

 

 

Web Title: Vaibhav suryvanshi hit 50 sixes in ipl 2026 first indian player break chris gayle and andre russell record

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 20, 2026 | 04:11 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

बॅट आहे की आगीचा गोळा! IPL 2026 मध्ये Mitchell Marsh ने केला धमाका; 500 रन्स अन् ऑरेंज कॅपसह…
1

बॅट आहे की आगीचा गोळा! IPL 2026 मध्ये Mitchell Marsh ने केला धमाका; 500 रन्स अन् ऑरेंज कॅपसह…

KKR vs MI: प्लेऑफच्या रेसमध्ये KKR बाजी मारणार की MI देणार धक्का; कशी असेल ईडन गार्डन्सची पिच अन् संभाव्य प्लेइंग ११?
2

KKR vs MI: प्लेऑफच्या रेसमध्ये KKR बाजी मारणार की MI देणार धक्का; कशी असेल ईडन गार्डन्सची पिच अन् संभाव्य प्लेइंग ११?

Rishabh Pant पुन्हा नव्या वादात! भरलेल्या मैदानात वापरला अपशब्द, म्हणाला, ‘आम्ही F$*king…’, ओलांडल्या मर्यादा
3

Rishabh Pant पुन्हा नव्या वादात! भरलेल्या मैदानात वापरला अपशब्द, म्हणाला, ‘आम्ही F$*king…’, ओलांडल्या मर्यादा

‘आईसाठी होतं….’ वैभव सूर्यवंशीने जगासमोर लपवलं पण ड्रेसिंग रूममध्ये झाला भावूक, व्यक्त केलं मन
4

‘आईसाठी होतं….’ वैभव सूर्यवंशीने जगासमोर लपवलं पण ड्रेसिंग रूममध्ये झाला भावूक, व्यक्त केलं मन

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
आरारारा खतरनाक! Vaibhav Suryvanshi बनला IPL चा सिक्सर किंग; टी-20 च्या बादशाहला टाकले मागे

आरारारा खतरनाक! Vaibhav Suryvanshi बनला IPL चा सिक्सर किंग; टी-20 च्या बादशाहला टाकले मागे

May 20, 2026 | 04:11 PM
Karjat News: 640 एकर वनजमिनीवर वाद! टोरंट प्रकल्पामुळे आदिवासींच्या उदरनिर्वाहावर संकट? पाली भागातील आदिवासी संतप्त

Karjat News: 640 एकर वनजमिनीवर वाद! टोरंट प्रकल्पामुळे आदिवासींच्या उदरनिर्वाहावर संकट? पाली भागातील आदिवासी संतप्त

May 20, 2026 | 04:09 PM
आर माधवनचा संतापाचा चढला पारा! परवानगीशिवाय व्हिडिओ वापरल्याने अभिनेत्याने हेल्थ ब्रँडला चांगलचं झापलं; थेट बजावली लीगल नोटीस

आर माधवनचा संतापाचा चढला पारा! परवानगीशिवाय व्हिडिओ वापरल्याने अभिनेत्याने हेल्थ ब्रँडला चांगलचं झापलं; थेट बजावली लीगल नोटीस

May 20, 2026 | 04:09 PM
Anshuman Vichare ने नव्या घरात केलं गणेशपूजन; पत्नी Pallavi Vichare ने शेअर केला खास व्हिडीओ

Anshuman Vichare ने नव्या घरात केलं गणेशपूजन; पत्नी Pallavi Vichare ने शेअर केला खास व्हिडीओ

May 20, 2026 | 04:08 PM
APJ Abdul Kalam : भारतरत्न कलामांचा अनोखा खजिना पुण्यात; ‘या’ ठिकाणी आहे ५०० दुर्मीळ फोटोंचा संग्रह

APJ Abdul Kalam : भारतरत्न कलामांचा अनोखा खजिना पुण्यात; ‘या’ ठिकाणी आहे ५०० दुर्मीळ फोटोंचा संग्रह

May 20, 2026 | 04:05 PM
ULHASNAGAR : अवैध भाजी विक्रेत्यांवर कारवाई, रस्ते व पदपथ अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी पालिकेची मोहीम

ULHASNAGAR : अवैध भाजी विक्रेत्यांवर कारवाई, रस्ते व पदपथ अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी पालिकेची मोहीम

May 20, 2026 | 03:57 PM
Adhik Maas 2026: अधिक मासात शुभकार्य का केले जात नाही? जाणून घ्या कारणे

Adhik Maas 2026: अधिक मासात शुभकार्य का केले जात नाही? जाणून घ्या कारणे

May 20, 2026 | 03:50 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ulhasnagar: उल्हासनगर मनपेत दिव्यांगांचे मानधन थकले; संतप्त दिव्यांगांचे पालिकेत आंदोलन

Ulhasnagar: उल्हासनगर मनपेत दिव्यांगांचे मानधन थकले; संतप्त दिव्यांगांचे पालिकेत आंदोलन

May 20, 2026 | 03:48 PM
Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

May 19, 2026 | 07:37 PM
Shrikant Shinde Nashik : कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवर श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले? नाशिकमधून थेट संवाद!

Shrikant Shinde Nashik : कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवर श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले? नाशिकमधून थेट संवाद!

May 19, 2026 | 07:31 PM
कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

May 19, 2026 | 07:25 PM
Khalapur : खीरकिंडीतील कंपनीत कामगाराचा दुर्दैवी अंत, संतप्त कामगारांनी व्यक्त केला रोष

Khalapur : खीरकिंडीतील कंपनीत कामगाराचा दुर्दैवी अंत, संतप्त कामगारांनी व्यक्त केला रोष

May 19, 2026 | 07:13 PM
केडीएमसीत अनधिकृत होर्डिंग्जचा मोठा घोटाळा? भाजपा नगरसेवक दीपेश म्हात्रेंचे गंभीर आरोप

केडीएमसीत अनधिकृत होर्डिंग्जचा मोठा घोटाळा? भाजपा नगरसेवक दीपेश म्हात्रेंचे गंभीर आरोप

May 19, 2026 | 07:09 PM
Akola water crisis : ४५ डिग्री तापमान आणि पिण्यासाठी पायपीट! कवठा गावात भीषण पाणीटंचाई

Akola water crisis : ४५ डिग्री तापमान आणि पिण्यासाठी पायपीट! कवठा गावात भीषण पाणीटंचाई

May 19, 2026 | 03:42 PM