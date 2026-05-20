आरारारा खतरनाक! Vaibhav Suryvanshi बनला IPL चा सिक्सर किंग; टी-20 च्या बादशाहला टाकले मागे

वैभव सूर्यवंशीची लखनौविरुद्ध आक्रमक खेळी
आयपीएलमध्ये 50 पेक्षा जास्त मारले सिक्स
वैभव यंदा भारतीय संघाकडून खेळताना दिसणार
IPL 2026 Records: आयपीएलचा थरार अंतिम टप्प्यात येऊन पोहोचला आहे. या रविवारी साखळी सामने संपणार आहेत. टर पुढील आठवड्यात प्ले ऑफचे सामने सुरू होणार आहेत. मात्र सध्या आयपीएलमध्ये चर्चा सुरू आहे ती म्हणजे 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशीची. वैभवने आयपीएलमध्ये अनेक रेकॉर्ड केले आहेत. त्याने यंदा गोलंदाजांना सळो की पळो करून सोडले आहे.
वैभव सूर्यवंशीने आयपीएल 2026 मध्ये वादळी खेळी केली आहे. या फलंदाजाने आयपीएलमध्ये सिक्सेसचा पाऊस पाडला आहे. अशी खेळी गेल्या 18 सीझनमध्ये देखील पाहायला मिळाली नाही. वैभव सूर्यवंशी आता आयपीएलच्या एका हंगामात सिक्स मारणारा पहिला आणि सर्वात तरुण भारतीय फलंदाज ठरला आहे.
वैभवने आयपीएल 2026 मध्ये 50 पेक्षा जास्त सिक्स मारले आहेत. याआधी ख्रिस गेल आणि आंद्रे रसेल यांसारख्या परदेशी खेळाडूनी 50 पेक्षा जास्त सिक्स मारण्याचा रेकॉर्ड केला होता. वैभवने आता या यादीत आपले नाव नोंदवले असून तो ख्रिस गेलचा ५९ षटकारांचा सर्वकालीन विक्रम मोडण्याच्या अगदी जवळ पोहोचला आहे.
वैभव सूर्यवंशीने यंदा अनेक रेकॉर्ड मोडले आहेत. दिग्गज गोलंदाजांची धुलाई केली आहे. लखनौविरुद्ध त्याने 23 बॉलमध्ये अर्धशतक पूर्ण केले. हे त्याचे या हंगामातील सर्वात जास्त बॉलमध्ये केलेले अर्धशतक ठरले. या खेळीदरम्यान वैभवने आयपीएल 2026 मध्ये 500 रन्सचा टप्पा पूर्ण केला. एकाच आयपीएल हंगामात 50 सिक्स मारणारा तो पहिलं भारतीय खेळाडू ठरला आहे.
RR vs LSG सामन्यात वैभव सूर्यवंशीच्या स्फोटक ९३ धावांच्या खेळीमुळे राजस्थान रॉयल्सने लखनौ सुपरजायंट्सवर ७ गडी राखून विजय मिळवला. या विजयामुळे राजस्थानने प्लेऑफमध्ये पोहोचण्याच्या आशा जिवंत ठेवल्या. वैभवने आपल्या खेळीत केवळ ३८ चेंडूंचा सामना केला, ज्यात १० षटकार आणि ७ चौकारांचा समावेश होता. जेव्हा त्याने आपले अर्धशतक पूर्ण केले, तेव्हा त्याने एका अनोख्या पद्धतीने आनंद साजरा केला.
आपले अर्धशतक पूर्ण केल्यानंतर, वैभवने दोन्ही हातांनी ‘A’ ची खूण केली. जेव्हा राजस्थान रॉयल्सच्या टीम मॅनेजरने ड्रेसिंग रूममध्ये वैभवला त्याच्या सेलिब्रेशनबद्दल विचारले, तेव्हा त्याने सुरुवातीला ते वैयक्तिक असल्याचे सांगितले, पण लगेचच खुलासा केला की त्याचे सेलिब्रेशन त्याच्या आईसाठी होते. त्याच्या आईचे नाव ‘ए’ या अक्षराने सुरू होते. वैभव सूर्यवंशीच्या आईचे नाव आरती आहे. त्यामुळे, त्याने ‘ए’ चे चिन्ह करून आपली खेळी तिला समर्पित केली. वैभवने आपल्या मुलाखतीमध्ये याआधी स्पष्ट केले होते की, आपल्या आईने आपल्यासाठी खूपच कष्ट घेतले आहेत. केवळ २-३ तास झोप तिला मिळत असे पण ती फक्त आपल्या खेळासाठी कष्ट घेत राहिली.