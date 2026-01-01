Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

या नवीन वर्षाचे सेलिब्रेशन या देशात साजरे करत आहेत विराट कोहली आणि अनुष्का शर्मा, Photo Viral

टीम इंडियाचा दिग्गज फलंदाज विराट कोहली काही काळापूर्वी त्याची पत्नी अनुष्का शर्मासोबत भारत दौऱ्यावर आला होता. आता एका व्हायरल फोटोने अखेर किंग कोहलीच्या चाहत्यांच्या एका मोठ्या प्रश्नाचे उत्तर दिले आहे.

Updated On: Jan 01, 2026 | 08:40 AM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Virat Kohli and Anushka Sharma News : टीम इंडियाचा दिग्गज फलंदाज विराट कोहली लवकरच न्यूझीलंडविरुद्ध मालिका खेळताना दिसणार आहे. भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यामध्ये तीन सामन्यांची एकदिवसीय मालिका खेळताना दिसणार आहेत. त्याआधी सध्या सर्व क्रिकेट खेळाडू हे नव वर्षाचे स्वागत करताना दिसत आहेत. भारतीय क्रिकेट खेळाडू हे त्याच्या परिवारासोबत त्याचे नव वर्षाचे स्वागत करतानाचे फोटो सध्या सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहेत. 

टीम इंडियाचा दिग्गज फलंदाज विराट कोहली काही काळापूर्वी त्याची पत्नी अनुष्का शर्मासोबत भारत दौऱ्यावर आला होता. त्यानंतर तो २०२५-२६ च्या विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये खेळताना दिसला आणि वृंदावनमध्ये प्रेमानंद महाराजांनाही भेटला. त्यानंतर, हे जोडपे मुंबईत दिसले. त्यांचे चाहते नवीन वर्षासाठी कुठे असतील हे जाणून घेण्यासाठी उत्सुक आहेत. एका व्हायरल फोटोने अखेर किंग कोहलीच्या चाहत्यांच्या एका मोठ्या प्रश्नाचे उत्तर दिले आहे.

2025 मध्ये रोहित-विराट मैदानात दिसले अखेरेचे! भारतीय संघातील ‘या’ खेळाडूंनी क्रिकेटला ठोकला रामराम; वाचा सविस्तर

विराट कोहली या देशात साजरा करेल नव वर्ष!

सोशल मीडियावर विराट कोहलीचा एक फोटो वेगाने व्हायरल होत आहे. या फोटोमध्ये तो त्याची पत्नी अनुष्का शर्मा आणि काही मित्रांसह दुबईमध्ये दिसत आहे. असे गृहीत धरले जाऊ शकते की हे दोघे दुबईमध्ये नवीन वर्ष साजरे करणार आहेत. नवीन वर्ष साजरे केल्यानंतर कोहली भारतात परतेल. क्रिकबझच्या वृत्तानुसार, विराट कोहली ६ जानेवारी रोजी विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये दिल्लीकडून खेळताना दिसेल. त्यानंतर, तो ७ जानेवारी रोजी न्यूझीलंडविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेसाठी टीम इंडियामध्ये सामील होईल. कोहली विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये धमाल करण्याचा आणि भारतीय संघात सामील होण्याचा प्रयत्न करेल.

टीम इंडिया ११ जानेवारी रोजी न्यूझीलंडविरुद्ध तीन सामन्यांच्या एकदिवसीय मालिकेतील पहिला सामना खेळणार आहे. टीम इंडिया जूनपर्यंत फक्त तीन एकदिवसीय सामने खेळणार आहे. त्यामुळे हे तीन सामने कोहलीसाठी खूप महत्त्वाचे असतील. न्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिकेनंतर कोहली फक्त आयपीएल २०२६ मध्ये खेळताना दिसणार आहे. त्यामुळे, एकदिवसीय मालिकेनंतर कोहली अनुष्का शर्मासोबत लंडनला परतू शकतो. हे लक्षात घ्यावे की टीम इंडिया २०२६ मध्ये एकूण १८ एकदिवसीय सामने खेळण्याची अपेक्षा आहे.

Published On: Jan 01, 2026 | 08:18 AM

