क्रिकेटच्या इतिहासात मोठी खळबळ! ‘हा’ संघ ICC World Cup 2027 मधून बाहेर होणार? एकेकाळी…

आयसीसीच्या नियमानुसार, 30 सप्टेंबर 2026 पर्यन्त आयसीसीच्या रॅंकिंगमध्ये असलेले पहिले 8 संघ 2027 च्या वर्ल्ड कपसाठी थेट क्वालिफाय करणार आहेत. सध्या शे होपच्या नेतृत्वात वेस्ट इंडिजचा संघ 10 व्या स्थानावर आहे. कट ऑफ होयच्या आधी वेस्ट इंडिज केवळ 2 वनडे सामने खेळणार आहे. त्यामुळे वेस्ट इंडिजचा वर्ल्डकपमध्ये प्रवेश होणे अवघड दिसून येत आहे.
वेस्ट इंडिजचा संघ सप्टेंबरमध्ये भारताविरुद्ध तीन वनडे सामने खेळणार आहे. मात्र आयसीसीची कट ऑफच्या वेस्ट इंडिजसाठी केवळ 2 वनडे सामने महत्वाचे असणार आहे. त्यामुळे आयसीसी वर्ल्डकपमध्ये थेट क्वालिफाय होण्यासाठी भारताविरुद्ध दोन सामने जिंकावे लागणार आहे. मात्र केवळ भारताविरुद्ध जिंकून देखील वेस्ट इंडिजचा मार्ग सोपं नसणार आहे.
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वेस्ट इंडिजचे लक्ष आयर्लंड आणि अफगणिस्तान यांच्या 5 सामन्यांची वनडे सिरिजकडे असणार आहे. आयर्लंडने अफगणिस्तानला क्लीन स्वीप दिल्यास वेस्ट इंडिजच्या वर्ल्डकपमध्ये जाण्याच्या आशा जिवंत राहतील. मात्र यातील पहिला सामना पावसामुळे रद्द झाला आहे. त्यामुळे वेस्ट इंडिजला क्वालिफायर खेळावे लागण्याची शक्यता आहे.
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आयसीसी वर्ल्डकप 2027 स्पर्धा ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये दक्षिण आफ्रिका, नामीबिया आणि झिबाॅम्बे या ठिकाणी होणार आहे. या स्पर्धेत एकूण 14 संघ सहभागी होणार आहेत. वेस्ट इंडिज सप्टेंबर महिन्यात भारत दौऱ्यातून वनडे क्रिकेटमध्ये परतणार आहे. सध्या वेस्ट इंडिजचा संघ पाकिस्तानविरुद्ध टेस्ट सिरिज खेळत आहे.