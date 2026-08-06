गुरुवार, 6 ऑगस्ट 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • West Indies Cricket Team Miss Direct Qualification Of Icc Mens Cricket World Cup 2027 Icc Rules Cut Of September

क्रिकेटच्या इतिहासात मोठी खळबळ! ‘हा’ संघ ICC World Cup 2027 मधून बाहेर होणार? एकेकाळी…

Updated On: Aug 06, 2026 | 01:54 PM IST
जाहिरात
सारांश

आयसीसीच्या नियमानुसार, 30 सप्टेंबर 2026 पर्यन्त आयसीसीच्या रॅंकिंगमध्ये असलेले पहिले 8 संघ 2027 च्या वर्ल्ड कपसाठी थेट क्वालिफाय करणार आहेत.

क्रिकेटच्या इतिहासात मोठी खळबळ! ‘हा’ संघ ICC World Cup 2027 मधून बाहेर होणार? एकेकाळी…

वेस्ट इंडिजचे वर्ल्डकप खेळणे कठीण (फोटो ai gemini)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • वर्ल्डकप 2027 मधून वेस्ट इंडिजचा पत्ता कट होणार
  • थेट क्वालिफाय करण्यासाठी अडचणींचा डोंगर 
  • पहिले 8 संघ थेट खेळणार आयसीसी वर्ल्डकप 2027 
ICC World Cup 2027: पुढील वर्षी म्हणजे 2027 मध्ये आयसीसी मेन्स वर्ल्डकप स्पर्धा होणार आहे. यासाठी पहिले 8 संघ थेट क्वालिफाय झाले आहेत.  मात्र वेस्ट इंडिज संघासाठी वर्ल्डकप खेळणे म्हणजे आता त्यांत अवघड दिसून येत आहे. एक काळ असा होता जेव्हा क्रिकेट जगतावर वेस्ट इंडिजचे एकछत्री साम्राज्य होते. परंतु, आता त्याच वेस्ट इंडिज संघावर सलग दुसऱ्यांदा वनडे वर्ल्ड कपला मुकण्याची वेळ आली आहे. २०२३ च्या वनडे वर्ल्ड कपसाठी पात्र ठरण्यात अपयशी ठरल्यानंतर, आता दक्षिण आफ्रिका, झिम्बाब्वे आणि नामिबिया येथे होणाऱ्या २०२७ च्या वनडे वर्ल्ड कपसाठी थेट प्रवेश मिळवणे शे होपच्या नेतृत्वाखालील वेस्ट इंडिज संघासाठी अत्यंत कठीण झाले आहे.

आयसीसीच्या नियमानुसार, 30 सप्टेंबर 2026 पर्यन्त आयसीसीच्या रॅंकिंगमध्ये असलेले पहिले 8 संघ 2027 च्या वर्ल्ड कपसाठी थेट क्वालिफाय करणार आहेत. सध्या शे होपच्या नेतृत्वात वेस्ट इंडिजचा संघ 10 व्या स्थानावर आहे. कट ऑफ होयच्या आधी वेस्ट इंडिज केवळ 2 वनडे सामने खेळणार आहे. त्यामुळे वेस्ट इंडिजचा वर्ल्डकपमध्ये प्रवेश होणे अवघड दिसून येत आहे.

वेस्ट इंडिजचा संघ सप्टेंबरमध्ये भारताविरुद्ध तीन वनडे सामने खेळणार आहे. मात्र आयसीसीची कट ऑफच्या वेस्ट इंडिजसाठी केवळ 2 वनडे सामने महत्वाचे असणार आहे. त्यामुळे आयसीसी वर्ल्डकपमध्ये थेट क्वालिफाय होण्यासाठी भारताविरुद्ध दोन सामने जिंकावे लागणार आहे. मात्र केवळ भारताविरुद्ध जिंकून देखील वेस्ट इंडिजचा मार्ग सोपं नसणार आहे.

Team India मध्ये उडाली खळबळ! सुनील गावस्करांचा World Cup चा हा कसला संघ? ‘या’ खेळाडूला ठेवले बाहेर

वेस्ट इंडिजचे लक्ष आयर्लंड आणि अफगणिस्तान यांच्या 5 सामन्यांची वनडे सिरिजकडे असणार आहे. आयर्लंडने अफगणिस्तानला क्लीन स्वीप दिल्यास वेस्ट इंडिजच्या वर्ल्डकपमध्ये जाण्याच्या आशा जिवंत राहतील. मात्र यातील पहिला सामना पावसामुळे रद्द झाला आहे. त्यामुळे वेस्ट इंडिजला क्वालिफायर खेळावे लागण्याची शक्यता आहे.

युद्धाचे बिगुल वाजले! तब्बल 24 वर्षांनी आफ्रिकेत ICC World Cup 2027 चा महाकुंभ; ३ देश, १२ मैदाने अन्…

आयसीसी वर्ल्डकप 2027 स्पर्धा ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये दक्षिण आफ्रिका, नामीबिया आणि झिबाॅम्बे या ठिकाणी होणार आहे. या स्पर्धेत एकूण 14 संघ सहभागी होणार आहेत. वेस्ट इंडिज सप्टेंबर महिन्यात भारत दौऱ्यातून वनडे क्रिकेटमध्ये परतणार आहे. सध्या वेस्ट इंडिजचा संघ पाकिस्तानविरुद्ध टेस्ट सिरिज खेळत आहे.

 

Web Title: West indies cricket team miss direct qualification of icc mens cricket world cup 2027 icc rules cut of september

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Aug 06, 2026 | 01:54 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Team India मध्ये उडाली खळबळ! सुनील गावस्करांचा World Cup चा हा कसला संघ? ‘या’ खेळाडूला ठेवले बाहेर
1

Team India मध्ये उडाली खळबळ! सुनील गावस्करांचा World Cup चा हा कसला संघ? ‘या’ खेळाडूला ठेवले बाहेर

युद्धाचे बिगुल वाजले! तब्बल 24 वर्षांनी आफ्रिकेत ICC World Cup 2027 चा महाकुंभ; ३ देश, १२ मैदाने अन्…
2

युद्धाचे बिगुल वाजले! तब्बल 24 वर्षांनी आफ्रिकेत ICC World Cup 2027 चा महाकुंभ; ३ देश, १२ मैदाने अन्…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
क्रिकेटच्या इतिहासात मोठी खळबळ! ‘हा’ संघ ICC World Cup 2027 मधून बाहेर होणार? एकेकाळी…

क्रिकेटच्या इतिहासात मोठी खळबळ! ‘हा’ संघ ICC World Cup 2027 मधून बाहेर होणार? एकेकाळी…

Aug 06, 2026 | 01:54 PM
Vaibhav Sooryavanshi: निवृत्ती घेताच अजिंक्य रहाणने दाखवला वैभव सूर्यवंशीला आरसा, ‘आंतरराष्ट्रीय आणि IPL आकाशपाताळाचा फरक…’

Vaibhav Sooryavanshi: निवृत्ती घेताच अजिंक्य रहाणने दाखवला वैभव सूर्यवंशीला आरसा, ‘आंतरराष्ट्रीय आणि IPL आकाशपाताळाचा फरक…’

Aug 06, 2026 | 01:47 PM
‘त्या’ ट्विटवरून राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रकार, काँग्रेसला महिला सन्मान शिकवण्याची गरज नाही; लोंढेंचा भाजपवर निशाणा

‘त्या’ ट्विटवरून राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रकार, काँग्रेसला महिला सन्मान शिकवण्याची गरज नाही; लोंढेंचा भाजपवर निशाणा

Aug 06, 2026 | 01:44 PM
PAK vs WI: पाकिस्तानच्या विजयामुळे WTC गुणतालिकेत उलथापालथ; टीम इंडियालाही बसला फटका, भारत कितव्या स्थानी?

PAK vs WI: पाकिस्तानच्या विजयामुळे WTC गुणतालिकेत उलथापालथ; टीम इंडियालाही बसला फटका, भारत कितव्या स्थानी?

Aug 06, 2026 | 01:32 PM
दौंड तालुक्याच्या दुष्काळी गावांच्या हद्दीत मुरुम माफियांचा धुडगूस; बेकायदा उत्खननाचा कळस

दौंड तालुक्याच्या दुष्काळी गावांच्या हद्दीत मुरुम माफियांचा धुडगूस; बेकायदा उत्खननाचा कळस

Aug 06, 2026 | 01:29 PM
eSIM की फिजिकल SIM? नवीन फोन घेण्यापूर्वी दोन्हीमधला फरक नक्की समजून घ्या….

eSIM की फिजिकल SIM? नवीन फोन घेण्यापूर्वी दोन्हीमधला फरक नक्की समजून घ्या….

Aug 06, 2026 | 01:27 PM
Business Management: NMIMS एमबीए प्रवेश प्रक्रिया कधीपासून होणार सुरू? जाणून घ्या अर्ज करण्याची पद्धत आणि कॅम्पसची सविस्तर माहिती!

Business Management: NMIMS एमबीए प्रवेश प्रक्रिया कधीपासून होणार सुरू? जाणून घ्या अर्ज करण्याची पद्धत आणि कॅम्पसची सविस्तर माहिती!

Aug 06, 2026 | 01:26 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar FDA junk food ban : तुकाराम मुंढेंचा आदेश फक्त कागदावरच?, शाळांबाहेर जंक फूडचा सुळसुळाट!

Ahilyanagar FDA junk food ban : तुकाराम मुंढेंचा आदेश फक्त कागदावरच?, शाळांबाहेर जंक फूडचा सुळसुळाट!

Aug 05, 2026 | 02:55 PM
Beed Vilas Ghule murder case : “माझ्या मुलाला न्याय द्या!”; बीडमध्ये घुले कुटुंबाचे आमरण उपोषण

Beed Vilas Ghule murder case : “माझ्या मुलाला न्याय द्या!”; बीडमध्ये घुले कुटुंबाचे आमरण उपोषण

Aug 05, 2026 | 02:46 PM
Abhijit Dipke : E20 हा कोणत्याही एका पक्षाचा नाही, तर जनतेचा प्रश्न!; अभिजित दिपकेंचा दावा!

Abhijit Dipke : E20 हा कोणत्याही एका पक्षाचा नाही, तर जनतेचा प्रश्न!; अभिजित दिपकेंचा दावा!

Aug 04, 2026 | 03:01 PM
Tukaram Mundhe News : तुकाराम मुंढेंच्या ‘त्या’ निर्णयावर पुणेकरांच्या संतप्त प्रतिक्रिया

Tukaram Mundhe News : तुकाराम मुंढेंच्या ‘त्या’ निर्णयावर पुणेकरांच्या संतप्त प्रतिक्रिया

Aug 04, 2026 | 02:57 PM
Navi Mumbai: नवी मुंबईत अद्ययावत ग्रंथालय सज्ज; डॉ. आंबेडकरांचे नाव देणार – आ. मंदाताई म्हात्रे

Navi Mumbai: नवी मुंबईत अद्ययावत ग्रंथालय सज्ज; डॉ. आंबेडकरांचे नाव देणार – आ. मंदाताई म्हात्रे

Aug 03, 2026 | 03:13 PM
Sangli : बेदाण्यावरील आयात करासाठी, सांगलीत द्राक्ष बागायतदार संघाचा विराट मोर्चा

Sangli : बेदाण्यावरील आयात करासाठी, सांगलीत द्राक्ष बागायतदार संघाचा विराट मोर्चा

Aug 03, 2026 | 03:05 PM
Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Aug 02, 2026 | 03:48 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा