37 वर्षीय विराट कोहलीच्या फिटनेसचे रहस्य काय? छोले भटुरे खाऊन ‘किंग’ कसं गाजवतो मैदान? वाचा सविस्तर 

The secret to Virat Kohli’s fitness : अलीकडेच भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात तीन सामन्यांची एकदिवसीय मालिका खेळवण्यात आली. या मालिकेत नीजहिलंड संघाने २-१ अशी बाजी मारली. असे, असले तरी भारताचा स्टार खेळाडू विराट कोहलीने या मालिकेत शानदार फलंदाजी केली. त्याने पहिल्या सामन्यात ९३ धावा तर तिसऱ्या सामन्यात शतकी खेळी केली होती. विराट सध्या ३७ वर्षाचा आहे, परंतु त्याची ऊर्जा २५ शी मधील तरुणासारखी आहे. त्याच्या फिटनेसचे नेमके रहस्य काय असा प्रश्न सगळ्यांना पडला आहे. त्याबद्दल आपण जाणून घेऊया.
विराट कोहली जर कुठे छोले भटुरे खाताना दिसला तर त्याच्या चाहत्यांसाठी ते एका मोठ्या शतकापेक्षा कमी मोठी गोष्ट ठरणार नाही. ३७ व्या वर्षीही, विराट केवळ भारतातच नाही तर जगातील सर्वात तंदुरुस्त खेळाडूंपैकी एक असून तो क्रिकेट जगताचा “रन-मशीन” आहे.
विराटकडून त्याच्या ६५ दशलक्ष चाहत्यांसाठी “एक्स” सोशल मीडिया साइटवर एक जाहिरात पोस्ट करण्यात आली आहे. ज्यामध्ये तो दिल्लीच्या छोले भटुरेचा सुगंध आठवतो. पण हे लक्षात ठेवले पाहिजे की विराट नियमितपणे छोले भटुरे खात नसून तो त्याच्या फिटनेसवर परिणाम करू शकणारे इतर काहीही खाण टाळतो.
विराटच्या आहारात प्रथिने जास्त असतात. शिवाय, तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहायड्रेट्स, हेल्दी फॅट्स, घरी शिजवलेले जेवण, वाफवलेले किंवा ग्रील्ड फूड देखील खातो. तो बटर, तेल आणि तुपाचा कमी वापर करतो. तो क्वचितच जंक फूड खात असतो. तो गोड पदार्थ, साखरेचे पेये किंवा रिफाइंड साखर खाण्याचे टाळतो. त्याच्या आहारात मसूर, टोफू, भाज्या, काजू आणि फळे यांचा देखील समावेश असतो. दिल्लीतील त्याच्या शेवटच्या रणजी ट्रॉफी सामन्यात तो इतर खेळाडूंसोबत कढीपत्ता आणि भात खात असल्याच्या बातम्या पसरल्या होत्या.
विराट कोहली जिममध्ये बराच वेळ घालवत असतो. तो त्याची पत्नी अनुष्का शर्मासोबत जिम, ध्यान आणि धार्मिक उपक्रमांद्वारे मानसिक आणि शारीरिकदृष्ट्या अत्यंत शिस्तबद्ध उपस्थित असताना दिसतो.
विराट कोहलीची फिटनेस टेस्ट किंवा “यो-यो टेस्ट” २०२५ मध्ये २१.६ असल्याचे नोंदवण्यात आले होते. ही जगातील सर्वोत्तम हॉकी खेळाडूंची पातळी आहे तर क्रिकेटपटूंची YO-YO लेव्हल साधारणपणे १६.१ ते १५.५ दरम्यान असते.