Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • What Is The Secret Behind 37 Year Old Virat Kohlis Fitness Read In Detail

37 वर्षीय विराट कोहलीच्या फिटनेसचे रहस्य काय? छोले भटुरे खाऊन ‘किंग’ कसं गाजवतो मैदान? वाचा सविस्तर 

विराट कोहली सध्या ३७ वर्षाचा असून त्याची ऊर्जा २५ शी मधील तरुणाला लाजवणारी आहे. त्याच्या फिटनेसचे नेमके रहस्य काय असा प्रश्न सगळ्यांना पडला आहे. विराट कोहली त्याच्या फिटनेसबद्दल खूप जागृत असतो.

Updated On: Jan 22, 2026 | 04:46 PM
What is the secret behind 37-year-old Virat Kohli's fitness? How does the 'King' dominate the field while eating Chhole Bhature? Read in detail.

विराट कोहली(फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

The secret to Virat Kohli’s fitness : अलीकडेच भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात तीन सामन्यांची एकदिवसीय मालिका खेळवण्यात आली. या मालिकेत नीजहिलंड संघाने २-१  अशी  बाजी मारली. असे, असले तरी भारताचा स्टार खेळाडू विराट कोहलीने या मालिकेत शानदार फलंदाजी केली.  त्याने पहिल्या सामन्यात ९३ धावा तर तिसऱ्या सामन्यात शतकी खेळी केली होती. विराट सध्या ३७ वर्षाचा आहे, परंतु त्याची ऊर्जा २५ शी मधील तरुणासारखी आहे. त्याच्या फिटनेसचे नेमके रहस्य काय असा प्रश्न सगळ्यांना पडला आहे. त्याबद्दल आपण जाणून घेऊया.

विराट कोहली जर कुठे छोले भटुरे खाताना दिसला तर त्याच्या चाहत्यांसाठी ते एका मोठ्या शतकापेक्षा कमी मोठी गोष्ट ठरणार नाही. ३७ व्या वर्षीही, विराट केवळ भारतातच नाही तर जगातील सर्वात तंदुरुस्त खेळाडूंपैकी एक असून तो क्रिकेट जगताचा  “रन-मशीन” आहे.

हेही वाचा : PCB ची जाहिरात फसली! भारतीय क्रिकेटपटूंना डीवचण्याचा प्रयत्न अंगलट; चाहत्यांनी उडवली खिल्ली; पहा VIDEO

विराटकडून त्याच्या ६५ दशलक्ष चाहत्यांसाठी “एक्स” सोशल मीडिया साइटवर एक जाहिरात पोस्ट करण्यात आली आहे. ज्यामध्ये तो दिल्लीच्या छोले भटुरेचा सुगंध आठवतो. पण हे लक्षात ठेवले पाहिजे की विराट नियमितपणे छोले भटुरे खात नसून तो त्याच्या फिटनेसवर परिणाम करू शकणारे इतर काहीही खाण टाळतो.

 विराट आहारात काय खातो?

विराटच्या आहारात प्रथिने जास्त असतात. शिवाय, तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहायड्रेट्स, हेल्दी फॅट्स, घरी शिजवलेले जेवण, वाफवलेले किंवा ग्रील्ड फूड देखील खातो. तो बटर, तेल आणि तुपाचा कमी वापर करतो. तो क्वचितच जंक फूड खात असतो. तो गोड पदार्थ, साखरेचे पेये किंवा रिफाइंड साखर खाण्याचे टाळतो. त्याच्या आहारात मसूर, टोफू, भाज्या, काजू आणि फळे यांचा देखील समावेश असतो. दिल्लीतील त्याच्या शेवटच्या रणजी ट्रॉफी सामन्यात तो इतर खेळाडूंसोबत कढीपत्ता आणि भात खात असल्याच्या बातम्या पसरल्या होत्या.

विराट कोहली जिममध्ये बराच वेळ घालवत असतो.  तो त्याची पत्नी अनुष्का शर्मासोबत जिम, ध्यान आणि धार्मिक उपक्रमांद्वारे मानसिक आणि शारीरिकदृष्ट्या अत्यंत शिस्तबद्ध उपस्थित असताना दिसतो.

हेही वाचा : T20 World Cup 2026 : ‘मला एक विचित्र भावना…’ टी-२० विश्वचषकातून बाहेर पडण्यावर माजी कर्णधार रोहित शर्मा स्पष्टच बोलला

विराटची फिटनेस टेस्ट

विराट कोहलीची फिटनेस टेस्ट किंवा “यो-यो टेस्ट” २०२५ मध्ये २१.६ असल्याचे नोंदवण्यात आले होते. ही जगातील सर्वोत्तम हॉकी खेळाडूंची पातळी आहे तर क्रिकेटपटूंची YO-YO लेव्हल साधारणपणे १६.१ ते १५.५ दरम्यान असते.

Web Title: What is the secret behind 37 year old virat kohlis fitness read in detail

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 22, 2026 | 04:46 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

ICC ODI Rankings : भारताच्या रनमशिन विराटला झटका! कोहलीला मागे सारत न्यूझीलंडचा डॅरिल मिशेल ODI मध्ये अव्वलस्थानी 
1

ICC ODI Rankings : भारताच्या रनमशिन विराटला झटका! कोहलीला मागे सारत न्यूझीलंडचा डॅरिल मिशेल ODI मध्ये अव्वलस्थानी 

IND vs NZ, 3rd ODI : विराट कोहलीचे शतक व्यर्थ; भारताचा 41 धावांनी पराभव करत न्यूझीलंडचा 2-1 असा मालिका विजय 
2

IND vs NZ, 3rd ODI : विराट कोहलीचे शतक व्यर्थ; भारताचा 41 धावांनी पराभव करत न्यूझीलंडचा 2-1 असा मालिका विजय 

IND vs NZ, 3rd ODI : इंदोरमध्ये भारताच्या ‘रनमशिन’ विराटची फायरिंग! ‘किंग’ कोहलीचे शानदार शतक; ब्लु आर्मीच्या आशा जिवंत 
3

IND vs NZ, 3rd ODI : इंदोरमध्ये भारताच्या ‘रनमशिन’ विराटची फायरिंग! ‘किंग’ कोहलीचे शानदार शतक; ब्लु आर्मीच्या आशा जिवंत 

IND vs NZ, 3rd ODI : टीम इंडियात ‘तू कौन बे?’ परिस्थिती! कोहलीने कोच गंभीरकडे न बघताच पकडला आपला रस्ता;पहा VIDEO
4

IND vs NZ, 3rd ODI : टीम इंडियात ‘तू कौन बे?’ परिस्थिती! कोहलीने कोच गंभीरकडे न बघताच पकडला आपला रस्ता;पहा VIDEO

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
37 वर्षीय विराट कोहलीच्या फिटनेसचे रहस्य काय? छोले भटुरे खाऊन ‘किंग’ कसं गाजवतो मैदान? वाचा सविस्तर 

37 वर्षीय विराट कोहलीच्या फिटनेसचे रहस्य काय? छोले भटुरे खाऊन ‘किंग’ कसं गाजवतो मैदान? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 04:46 PM
लढाई संपली आता सर्वजण एकत्र येऊ; नगरसेवक सनी निम्हण यांनी घेतली विरोधकांची भेट

लढाई संपली आता सर्वजण एकत्र येऊ; नगरसेवक सनी निम्हण यांनी घेतली विरोधकांची भेट

Jan 22, 2026 | 04:45 PM
डिजिटल अरेस्टच्या फसवणुकीला बसणार लगाम! UPI आणि बँकिंग अ‍ॅप्समध्ये लवकरच मिळणार ‘हे’ बटन

डिजिटल अरेस्टच्या फसवणुकीला बसणार लगाम! UPI आणि बँकिंग अ‍ॅप्समध्ये लवकरच मिळणार ‘हे’ बटन

Jan 22, 2026 | 04:39 PM
Supreme Court on Bhojshala : एकाच जागी होणार पूजा अन् नमाज; भोजशाळेबाबत सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय

Supreme Court on Bhojshala : एकाच जागी होणार पूजा अन् नमाज; भोजशाळेबाबत सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय

Jan 22, 2026 | 04:22 PM
शिक्षकांच्या पदोन्नती प्रक्रियेला मोठा धक्का! ‘आधी बढती, नंतर टीईटी’ हा पर्याय फेटाळला

शिक्षकांच्या पदोन्नती प्रक्रियेला मोठा धक्का! ‘आधी बढती, नंतर टीईटी’ हा पर्याय फेटाळला

Jan 22, 2026 | 04:20 PM
Maharashtra Mayor Reservation : महाराष्ट्रात महिलांचे वर्चस्व; २९ पैकी १५ महापालिकेवर ‘महिला राज’

Maharashtra Mayor Reservation : महाराष्ट्रात महिलांचे वर्चस्व; २९ पैकी १५ महापालिकेवर ‘महिला राज’

Jan 22, 2026 | 04:12 PM
 PCB ची जाहिरात फसली! भारतीय क्रिकेटपटूंना डीवचण्याचा प्रयत्न अंगलट; चाहत्यांनी उडवली खिल्ली; पहा VIDEO

 PCB ची जाहिरात फसली! भारतीय क्रिकेटपटूंना डीवचण्याचा प्रयत्न अंगलट; चाहत्यांनी उडवली खिल्ली; पहा VIDEO

Jan 22, 2026 | 04:06 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM
Sindhudurg : पावशी मतदारसंघातील महायुतीच्या प्रचाराचा प्रारंभ

Sindhudurg : पावशी मतदारसंघातील महायुतीच्या प्रचाराचा प्रारंभ

Jan 22, 2026 | 03:16 PM
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM