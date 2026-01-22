T20 World Cup 2026 : ‘मला एक विचित्र भावना…’ टी-२० विश्वचषकातून बाहेर पडण्यावर माजी कर्णधार रोहित शर्मा स्पष्टच बोलला 

Rohit Sharma spoke about the T20 World Cup : भारताचा माजी कर्णधार रोहित शर्माने सांगितले की, कारकिर्दीत पहिल्यांदाच बाजूला राहून टी-२० विश्वचषक पाहणे हा त्यांच्यासाठी एक विचित्र अनुभव असेल. त्यांनी त्यांच्या कर्णधारपदाच्या काळात घेतलेल्या कठीण निवड निर्णय आणि नेतृत्व निर्णयांबद्दलही त्यांचे विचार मांडले. भारताचे दोन दिग्गज क्रिकेटपटू, रोहित शर्मा आणि विराट कोहली, आता फक्त ५० षटकांच्या स्वरूपात खेळतात, त्यांनी कसोटी आणि टी-२० स्वरूपातून निवृत्ती घेतली आहे. गतविजेता भारत ७ फेब्रुवारी रोजी मुंबईत अमेरिकेविरुद्ध टी-२० विश्वचषक मोहिमेची सुरुवात करेल. ३८ वर्षीय रोहित म्हणाला की, जागतिक स्पर्धेपासून दूर राहणे हे द्विपक्षीय मालिकेपेक्षा जास्त कठीण आहे.
जिओहॉटस्टार शोमध्ये रोहित म्हणाला, “आम्ही घरी बोलत होतो की घरून, विशेषतः टी-२० विश्वचषक पाहणे कसे विचित्र असेल. ही स्पर्धा सुरू झाल्यापासून मी प्रत्येक विश्वचषकाचा भाग आहे, म्हणून हा अनुभव वेगळा असेल.” तो पुढे म्हणाला, “जेव्हा तुम्ही विश्वचषकात खेळत नाही, तेव्हा ते खरोखरच चुकते. तेव्हा तुम्हाला जाणवते की तुम्ही त्याचा भाग नाही आहात. जरी मी स्टेडियममध्ये कुठेतरी उपस्थित असेन. ते पूर्वीसारखे नसेल, परंतु तो निश्चितच वेगळा अनुभव असेल.”
कर्णधारपदाच्या प्रवासाची आठवण करून देताना रोहित म्हणाला की, वरच्या स्तरावर नेतृत्वाचे सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे ड्रेसिंग रूममध्ये विश्वास आणि आदर राखताना कठीण निवड निर्णय घेणे. तो म्हणाला की विश्वचषकापूर्वी असे अनेक प्रसंग आले आहेत जेव्हा कठीण निर्णय घ्यावे लागले. श्रेयस अय्यरला २०२२ च्या आशिया कप आणि ऑस्ट्रेलियातील टी-२० विश्वचषक स्पर्धेतून वगळण्याचे उदाहरण देत रोहित म्हणाला की, संघ संतुलन आणि विविध कौशल्यांची आवश्यकता अनेकदा निवडीवर अवलंबून असते.
रोहित म्हणाला, “आम्हाला वाटले की आम्हाला अशा खेळाडूची गरज आहे जो चेंडूमध्ये थोडे योगदान देऊ शकेल. म्हणून, आम्ही दीपक हुड्डाची निवड केली, जो त्यावेळी चांगल्या फॉर्ममध्ये होता. श्रेयस निराश झाला असेल आणि दीपक आनंदी असेल, पण ती निवड प्रक्रिया आहे.” तो असेही म्हणाला की त्याने आणि तत्कालीन मुख्य प्रशिक्षक राहुल द्रविडने अय्यरला या निर्णयामागील कारण वैयक्तिकरित्या स्पष्ट केले. रोहित पुढे म्हणाला की मोहम्मद सिराज आणि युजवेंद्र चहल यांच्याशीही अशाच चर्चा झाल्या. २०२५ च्या चॅम्पियन्स ट्रॉफीसाठी सिराजची निवड झाली नाही आणि २०२३ च्या एकदिवसीय विश्वचषक संघात चहलचा समावेश नव्हता.