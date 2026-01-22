Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • Pcbs Advertisement Backfired Indian Fans Mocked It Watch The Video

 PCB ची जाहिरात फसली! भारतीय क्रिकेटपटूंना डीवचण्याचा प्रयत्न अंगलट; चाहत्यांनी उडवली खिल्ली; पहा VIDEO

ऑस्ट्रेलियन संघ टी-२० मालिकेसाठी पाकिस्तानच्या दौऱ्यावर जाणार असून टी-२० मालिकेपूर्वी पाकिस्ताने या मालिकेसाठी एक जाहिरात तयार केली आहे. या जाहिरातीची भारतीय चाहत्यांकडून खिल्ली उडवण्यात आली.

Updated On: Jan 22, 2026 | 04:07 PM
PCB's advertisement backfired! The attempt to mock Indian cricketers went wrong; fans trolled them; watch the VIDEO.

 PCB ची जाहिरात फसली(फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

India-Pakistan handshake controversy : ऑस्ट्रेलियन संघ टी-२० मालिकेसाठी पाकिस्तानच्या दौऱ्यावर जाणार आहे. टी-२० मालिकेपूर्वी पाकिस्तानकडून या मालिकेसाठी एक जाहिरात तयार करण्यात आली आहे. ज्यामध्ये सर्वात जास्त भर हा हस्तांदोलनांवर देण्यात आलेला आहे. पीसीबीने प्रसिद्ध केलेल्या प्रोमो व्हिडिओमध्ये पाकिस्तानची आदरातिथ्य आणि क्रिकेट संस्कृती दाखवली गेली आहे. तर हस्तांदोलनाचा मुद्दा उपस्थित करण्याचाही तो प्रयत्न केलेला दिसत आहे. नेमकी जाहिरात काही आहे, जाणून घेऊया.

प्रोमोमध्ये एक ऑस्ट्रेलियन चाहता टॅक्सी ड्रायव्हरशी बोलताना दिसत आहे. तो टॅक्सीतून उतरून निघून जाताना, पाकिस्तानी टॅक्सी ड्रायव्हर त्याला थांबवून उर्दूमध्ये म्हणतो, “तू हस्तांदोलन करायला विसरलास. असे दिसते की तुला तुझ्या शेजाऱ्यांनीही थांबवले होते.” आशिया कप दरम्यान भारताकडून पाकिस्तानी खेळाडूंशी हस्तांदोलन करण्यास टाळले होते. त्यामुळे ही जाहिरात बनवली गेल्याचे दिसते. पाकिस्तान धक्का बसला होता आणि असे दिसत आहे की,  ते अजून देखील या धक्क्यातून सावरलेले दिसत नाही.

हेही वाचा : T20 World Cup 2026 : ‘मला एक विचित्र भावना…’ टी-२० विश्वचषकातून बाहेर पडण्यावर माजी कर्णधार रोहित शर्मा स्पष्टच बोलला

भारतीय चाहत्यांकडून पाकिस्तानला फाटकार

अशी वादग्रस्त जाहिरात प्रसिद्ध करून पाकिस्तानने वाद ओढवून घेतला आहे. सोशल मीडियावर पाकिस्तानवर मोठ्या प्रमाणात टीका होताना दिसत आहे. अनेकांचा असा विश्वास आहे की पीसीबीने अशी जाहिरात तयार करून एक संवेदनशील मुद्दा पुन्हा एकदा पेटवला आहे. या जाहिरातीत टी-२० कर्णधार सलमान अली आगा देखील दिसून येत आहे. ज्यामुळे सोशल मीडियावर चाहते अधिकच संतप्त झाले आहे.

अलिकडच्या काही महिन्यांमध्ये पाकिस्तान क्रिकेटकडून त्यांच्या संदेशाद्वारे किंवा मैदानावरील हावभावांद्वारे ऑनलाइन गप्पांमध्ये राष्ट्रीय भावना मिसळण्याची ही पहिलीच वेळ नसून या आधी देखील पाकिस्तानकडून असे उद्योग करण्यात आलेले आहेत. पाकिस्तान-ऑस्ट्रेलिया मालिका जवळ येत असताना, लक्ष पुन्हा क्रिकेटच्या मैदनाकडे वळेल अशी अपेक्षा असताना, वादग्रस्त प्रोमोने पुन्हा एकदा हे दाखवून दिले आहे की उपखंडात राजकारण आणि खेळ किती मिसळलेले आहे.

हेही वाचा : IND vs NZ 1st T20I : अभिषेक शर्माचा आणखी एक पराक्रम! आंद्रे रसेलला धोबी पछाड देत नोंदवला ‘हा’ विक्रम

दोन्ही देशांमधील संबंध दशकांपासून खूप वेळा ताणले गेले आहे.  परंतु एप्रिल २०२५ मध्ये पाकिस्तानी दहशतवाद्यांकडून केलेल्या पहलगाम हल्ल्यामुळे आणि त्यानंतर भारताच्या ऑपरेशन सिंदूरमुळे त्यांचे संबंध आणखीच बिडघल्याचे चित्र आहे.

Web Title: Pcbs advertisement backfired indian fans mocked it watch the video

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 22, 2026 | 04:06 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IND vs NZ : रायपूरमध्ये आणखी एकदा फलंदाजांचा हाहाकार? जाणून घ्या कशी असेल दुसऱ्या सामन्यात खेळपट्टीचा मिजाज
1

IND vs NZ : रायपूरमध्ये आणखी एकदा फलंदाजांचा हाहाकार? जाणून घ्या कशी असेल दुसऱ्या सामन्यात खेळपट्टीचा मिजाज

T20 World Cup 2026 : ‘मला एक विचित्र भावना…’ टी-२० विश्वचषकातून बाहेर पडण्यावर माजी कर्णधार रोहित शर्मा स्पष्टच बोलला 
2

T20 World Cup 2026 : ‘मला एक विचित्र भावना…’ टी-२० विश्वचषकातून बाहेर पडण्यावर माजी कर्णधार रोहित शर्मा स्पष्टच बोलला 

IND vs NZ 1st T20I : अभिषेक शर्माचा आणखी एक पराक्रम! आंद्रे रसेलला धोबी पछाड देत नोंदवला ‘हा’ विक्रम 
3

IND vs NZ 1st T20I : अभिषेक शर्माचा आणखी एक पराक्रम! आंद्रे रसेलला धोबी पछाड देत नोंदवला ‘हा’ विक्रम 

‘याचे परिणाम वाईट होतील…’ सूर्यकुमार यादव प्रकरणात वाढ; 100 कोटींच्या मानहानी खटल्यावर खुशी मुखर्जी संतापली
4

‘याचे परिणाम वाईट होतील…’ सूर्यकुमार यादव प्रकरणात वाढ; 100 कोटींच्या मानहानी खटल्यावर खुशी मुखर्जी संतापली

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
 PCB ची जाहिरात फसली! भारतीय क्रिकेटपटूंना डीवचण्याचा प्रयत्न अंगलट; चाहत्यांनी उडवली खिल्ली; पहा VIDEO

 PCB ची जाहिरात फसली! भारतीय क्रिकेटपटूंना डीवचण्याचा प्रयत्न अंगलट; चाहत्यांनी उडवली खिल्ली; पहा VIDEO

Jan 22, 2026 | 04:06 PM
गुरुवार ठरला घातवार! Indian Army चे वाहन २०० फूट खोल दरीत कोसळले, १० जवान शहीद; 7 जखमी

गुरुवार ठरला घातवार! Indian Army चे वाहन २०० फूट खोल दरीत कोसळले, १० जवान शहीद; 7 जखमी

Jan 22, 2026 | 03:55 PM
Murder Case: ‘दृश्यम’ स्टाईलने रचला खुनाचा कट; अनैतिक संबंधांच्या त्रासातून आई-मुलाने असा केला खात्मा, की पोलीसही चक्रावले!

Murder Case: ‘दृश्यम’ स्टाईलने रचला खुनाचा कट; अनैतिक संबंधांच्या त्रासातून आई-मुलाने असा केला खात्मा, की पोलीसही चक्रावले!

Jan 22, 2026 | 03:53 PM
Mumbai Crime: दिल्ली बॉम्बस्फोटाच्या धमकीने माजी महापालिका अधिकाऱ्याला १६ लाखांचा गंडा; ATS–NIA नावाखाली सायबर फसवणूक

Mumbai Crime: दिल्ली बॉम्बस्फोटाच्या धमकीने माजी महापालिका अधिकाऱ्याला १६ लाखांचा गंडा; ATS–NIA नावाखाली सायबर फसवणूक

Jan 22, 2026 | 03:49 PM
नागपूर येथे विज्ञान प्रदर्शनाचे राज्यस्तरीय आयोजन! वाशिमच्या ‘या’ पठ्ठयाची झाली निवड

नागपूर येथे विज्ञान प्रदर्शनाचे राज्यस्तरीय आयोजन! वाशिमच्या ‘या’ पठ्ठयाची झाली निवड

Jan 22, 2026 | 03:49 PM
भय, भ्रम आणि रहस्यांचा थरार! ‘सालबर्डी’ मध्ये उलगडणार इतिहासाच्या गर्भात दडलेलं रहस्य

भय, भ्रम आणि रहस्यांचा थरार! ‘सालबर्डी’ मध्ये उलगडणार इतिहासाच्या गर्भात दडलेलं रहस्य

Jan 22, 2026 | 03:42 PM
Basant Panchami 2026: विद्यार्थ्यांसाठी वसंत पंचमीचे महत्व आणि सरस्वती देवीचे आशीर्वाद मिळविण्यासाठी करा ‘हे’ उपाय

Basant Panchami 2026: विद्यार्थ्यांसाठी वसंत पंचमीचे महत्व आणि सरस्वती देवीचे आशीर्वाद मिळविण्यासाठी करा ‘हे’ उपाय

Jan 22, 2026 | 03:40 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM
Sindhudurg : पावशी मतदारसंघातील महायुतीच्या प्रचाराचा प्रारंभ

Sindhudurg : पावशी मतदारसंघातील महायुतीच्या प्रचाराचा प्रारंभ

Jan 22, 2026 | 03:16 PM
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM