जसप्रीत बुमराह विजय हजारे ट्रॉफीचा सामना खेळणार? कॉलेजच्या मैदानावर गाळला घाम, दिलं सर्वांनाच सरप्राईझ

भारत विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यामध्ये तीन सामन्यांची एकदिवसीय मालिका त्याचबरोबर विश्वचषकाआधी भारतीय संघाची न्यूझीलंडविरुद्ध टी20 मालिका खेळवली जाणार आहे. यासाठी अजूनपर्यत एकदिवसीय संघाची घोषणा केलेली नाही. सोशल मिडियावर सध्या जसप्रीत बुमराह न्यूझीलंडविरुद्ध एकदिवसीय मालिका खेळणार की नाही याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे. भारतीय क्रिकेट संघाचा स्टार वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराहने सोमवारी त्याच्या चाहत्यांना आणि क्रिकेटपटूंनाही आश्चर्यचकित केले.
बुमराह गुजरात कॉलेज ग्राउंडवर नेट सेशनसाठी पोहोचला तेव्हा त्याने सर्वांना आश्चर्यचकित केले. बुमराह विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये खेळत नाही आणि सध्या तो विश्रांती घेत आहे. बुमराह ज्या मैदानावर नेट सेशनसाठी गेला होता त्या मैदानावर तामिळनाडू आणि कर्नाटक यांच्यातील विजय हजारे ट्रॉफी सामना होता. मैदानावर फारसे चाहते नव्हते, त्यामुळे त्याला भेटण्यासाठी किंवा ऑटोग्राफ घेण्यासाठी लोकांची गर्दी नव्हती, परंतु ज्यांनी त्याला पाहिले ते सर्वजण आश्चर्यचकित झाले.
इंग्रजी वृत्तपत्र द हिंदूमधील वृत्तानुसार, बुमराहने नेटमध्ये गोलंदाजी केली आणि शांतपणे गेला. गुजरातचे माजी प्रशिक्षक हितेश मजुमदार यांच्या देखरेखीखाली त्याने सराव केला. थोड्या वेळासाठी सराव केल्यानंतर, बुमराहने दोन पावले टाकून गोलंदाजी केली आणि नंतर त्याचा रन-अप वाढवला. सत्राच्या अखेरीस, तो त्याच्या पूर्ण रन-अपमधून गोलंदाजी करत होता. त्याने फलंदाजांना बराच त्रास दिला.
त्याने गुजरात रणजी संघाचा फलंदाज सनप्रीत बग्गा याला मारहाण केली आणि त्याला उडी मारून खेळायला सांगितले. बुमराहने काही चेंडू टाकले ज्यांनी विकेट घेतल्या. त्याने अर्ध्या तासात सत्र पूर्ण केले. “तो पूर्ण वेगाने गोलंदाजी करत नव्हता. त्याचा वेग १३०-१३५ किमी प्रतितास असेल. मी त्याचे दोन षटके खेळलो,” बग्गा म्हणाला.
बुमराहने अलीकडेच दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या एकदिवसीय आणि टी-२० मालिकेत भाग घेतला होता. वर्कलोड मॅनेजमेंटमुळे त्याला विजय हजारे ट्रॉफीमधून आराम मिळाला आहे. टीम इंडियाची पुढील मालिका न्यूझीलंडविरुद्ध आहे. न्यूझीलंडचा संघ भारत दौऱ्यावर येईल आणि एकदिवसीय मालिकेव्यतिरिक्त टी-२० मालिकाही खेळेल. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, बीसीसीआय बुमराहला एकदिवसीय मालिकेतून विश्रांती देऊ शकते.