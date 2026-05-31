या हाय-व्होल्टेज सामन्यात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुचे पारडे जड मानले जात आहे. यामागचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे आरसीबीच्या ताफ्यात असा एक अजेय योद्धा आहे, ज्याने क्रिकेट इतिहासात आजवर एकही व्हाईट-बॉल (मर्यादित षटकांचा) फायनल सामना गमावलेला नाही. हा खेळाडू दुसरा कोणी नसून ऑस्ट्रेलियाचा स्टार वेगवान गोलंदाज जोश हेझलवूड (Josh Hazlewood) आहे. हेझलवूडचा फायनल सामन्यांमधील वैयक्तिक रेकॉर्ड अत्यंत थक्क करणारा आहे. त्याने आपल्या संपूर्ण कारकिर्दीत जितके टी-20 आणि आंतरराष्ट्रीय मर्यादित षटकांचे अंतिम सामने खेळले आहेत, त्या सर्व सामन्यांमध्ये त्याचा संघ चॅम्पियन ठरला आहे. आयपीएल 2025 मध्ये आरसीबीला पहिले ऐतिहासिक विजेतेपद मिळवून देण्यातही त्याचा मोठा वाटा होता.
जोश हेझलवूडच्या या अनोख्या आणि अजेय रेकॉर्डची सुरुवात 2010 मधील अंडर-19 वर्ल्ड कपपासून झाली होती. पाकिस्तानविरुद्धच्या त्या अंतिम सामन्यात हेझलवूडने 4 बळी घेत ऑस्ट्रेलियाला विश्वविजेते बनवले. त्यानंतर त्याने 2012 च्या चॅम्पियन्स लीग टी-20 मध्ये सिडनी सिक्सर्सला जेतेपद मिळवून दिले. 2021 च्या टी-20 वर्ल्ड कप आणि आयपीएल 2021 मध्ये चेन्नई सुपर किंग्जला (CSK) चॅम्पियन बनवण्यातही त्याचा महत्त्वाचा वाटा होता. विशेष म्हणजे, गेल्या वर्षी म्हणजेच आयपीएल 2025 मध्ये पंजाब किंग्सविरुद्धच्या खिताबी लढतीत आरसीबीला पहिले जेतेपद मिळवून देण्यात त्याने मोठी भूमिका बजावली होती.
|वर्ष
|स्पर्धा / अंतिम सामना
|संघ
|गोलंदाजी कामगिरी
|निकाल
|2010
|अंडर-19 वर्ल्ड कप फायनल (वि. पाकिस्तान)
|ऑस्ट्रेलिया
|8.4 षटके, 30 धावा, 4 बळी
|चॅम्पियन
|2012
|चॅम्पियन्स लीग टी-20 फायनल
|सिडनी सिक्सर्स
|4 षटके, 22 धावा, 3 बळी
|चॅम्पियन
|2015
|ओडीआय वर्ल्ड कप फायनल (वि. न्यूझीलंड)
|ऑस्ट्रेलिया
|विजेत्या संघाचा प्रमुख भाग
|चॅम्पियन
|2019-20
|बिग बॅश लीग फायनल (वि. मेलबर्न स्टार्स)
|सिडनी सिक्सर्स
|3 षटके, 18 धावा, 1 बळी
|चॅम्पियन
|2021
|टी20 वर्ल्ड कप फायनल (वि. न्यूझीलंड)
|ऑस्ट्रेलिया
|4 षटके, 16 धावा, 3 बळी
|चॅम्पियन
|2021
|आयपीएल फायनल (वि. केकेआर)
|चेन्नई सुपर किंग्स
|4 षटके, 29 धावा, 2 बळी
|चॅम्पियन
|2023
|ओडीआय वर्ल्ड कप फायनल (वि. भारत)
|ऑस्ट्रेलिया
|10 षटके, 60 धावा, 2 बळी
|चॅम्पियन
|2025
|आयपीएल फायनल (वि. पंजाब किंग्स)
|रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु
|4 षटके, 54 धावा, 1 बळी
|चॅम्पियन
गुजरातविरुद्ध शंभर टक्के रेकॉर्ड राखण्याचे आव्हान
हेझलवूडने आतापर्यंत 5 प्रमुख टी-20 फायनल खेळल्या असून सर्वच्या सर्व सामन्यांत विजय मिळवला आहे. आज अहमदाबादच्या मैदानावर गुजरात टायटन्सविरुद्ध खेळताना तो आपला हा 100% विनिंग रेकॉर्ड कायम राखण्यासाठी मैदानात उतरेल. हेझलवूडची ही ‘विजयाची गॅरंटी’ आरसीबीला सलग दुसऱ्यांदा आयपीएल ट्रॉफी जिंकून देणार का, याकडे आता संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.
