संपूर्ण कुत्रा समाज घाबरलेला आहे! व्यक्तीवर भुंकताच त्याने श्वानासोबत असं काही केलं की... पाहून यूजर्सही चक्रावले; Video Viral

इस प्यार को क्या नाम दू? ट्रेनखाली रेल्वे रुळावर जोडपं प्रेम करण्यात मग्न, तितक्यात गाडी सुरु झाली अन्… Video Viral
काय घडलं व्हिडिओत?
व्हायरल व्हिडिओतील दृष्यात दिसते की, एक माणूस शांतपणे रस्त्यावरुन जात आहे. वेळा रात्रीची असते ज्यामुळे रस्त्यावर श्वानांचा ग्रुप ऑन ड्यूटीवर असल्याप्रमाणे फिरत असतो. श्वानांच्या टोळीला जसा माणूस जाताना दिसतो ते सक्रिय होतात आणि धावत पळत व्यक्तीवर हल्ला करायला सुरुवात करतात. पण व्हिडिओतील व्यक्तीही काही कमी नसतो. तो कुत्र्यांच्या टोळीला घाबरत नाही तर त्यातीलच एका श्वानाला पकडतो आणि त्याला गरागरा फिरवायला सुरुवात करतो. त्याच्या या कृतीने सर्व श्वान त्याच्याकडे आश्चर्यकारक नजरेने पाहू लागतात. तर गरागरा फिरवला जाणारा कुत्राही माणसाला चांगलाच घाबरतो. व्हिडिओच्या शेवटी व्यक्ती कुत्र्याला गरागरा फिरवून जमिनीवर सोडताना दिसतो ज्यानंतर तिथून कुत्र्यांची टोळी पळून जाते.
Bro in danger ❌ Bro is danger ✅😭 पूरे कुत्ता समाज में डर का माहौल है 😂 pic.twitter.com/ODDUL9Qzve — Niharika Bhardwaj (@NiharikaHindu) May 28, 2026
व्हिडिओ नक्की कुठला आहे याची अधिकृत माहिती अद्याप समोर आली नाही पण इंटरनेटवर व्यक्तीचा हा प्रताप आता चांगलाच व्हायरल होतोय. लोकांनी व्यक्तीचे काैतुक करत म्हटले की शेरलाही सव्वाशेर मिळाला. घटनेचा व्हिडिओ @NiharikaHindu नावाच्या एक्स अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिण्यात आले आहे की, ‘संपूर्ण कुत्रा समाज घाबरलेला आहे’. व्हिडिओवर कमेंट्स करत अनेकांनी या दृष्यांवर आपले मत व्यक्त केले. यात एका यूजरने म्हटले की, “हा तर मोठा खिलाडी निघाला”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “आता कुत्रे पुन्हा कधीच जवळ येणार नाही” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “आक्रमण हीच सर्वोत्तम बचावाची रणनीती आहे”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.