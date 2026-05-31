Pooja Bhatt Photoshoot: ‘मी नग्न…”, बॉडी-पेंट फोटोशूटवरून रंगलेल्या चर्चांना पूर्णविराम; पूजा भट्टचा मोठा खुलासा

९० च्या दशकातील सर्वात प्रसिद्ध अभिनेत्री आणि चित्रपट निर्माती पूजा भट्ट यांनी इंडस्ट्रीत मोठ्या प्रमाणावर काम करून स्वतःचे नाव कमावले आहे. चाहते त्यांच्या चित्रपटांची आतुरतेने वाट पाहत असत. पूजा भट्ट त्यांच्या अभिनय कारकिर्दीमुळे तसेच अनेक वादांमुळे चर्चेत राहिल्या आहेत. ९० च्या दशकात, या अभिनेत्रीने एका मॅगझिन कव्हरसाठी बॉडी-पेंट फोटोशूट केले होते. हे फोटोशूट समोर आल्यावर मोठा गदारोळ झाला होता. खरे तर, असे म्हटले जात होते की फोटोशूट दरम्यान अभिनेत्रीने कोणतेही कपडे घातले नव्हते. आता, अनेक वर्षांनंतर, पूजा भट्ट यांनी या फोटोशूटबद्दल मौन सोडले आहे.
विकी लालवाणी यांना नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत पूजा भट्टने खुलासा केला की, या फोटोशूटची कल्पना तिला पत्रकार दिनेश रहेजा आणि प्रसिद्ध छायाचित्रकार जगदीश माळी यांच्याकडून सुचली होती. ती म्हणाली, “एकीकडे या फोटोमुळे मला खूप टीकेला सामोरे जावे लागले, तर दुसरीकडे मला खूप प्रेमही मिळाले. पण माझ्यासाठी हे फोटोशूट कधीच वादग्रस्त नव्हते. दिनेश रहेजा, ज्यांचा मी आजही खूप आदर करते, त्यांनी मला डेमी मूरचे ‘व्हॅनिटी फेअर’ मॅगझिन कव्हर दाखवले. मला ते मुखपृष्ठ अत्यंत आकर्षक वाटले. मग दिनेश आणि जीतू माझ्याकडे आले आणि म्हणाले की त्यांनाही असेच काहीतरी करायचे आहे. त्यांनी मला विचारले की मी तयार आहे का, आणि मी लगेच हो म्हटले. जेव्हा मी विचारले की बॉडी पेंटिंग कोण करणार, तेव्हा ते म्हणाले की अण्णा सिंग ते करतील.”
पूजा भट्टने खुलासा केला की, दिवसभराच्या शूटिंगनंतर तिने हे फोटोशूट केले होते. ती ‘फिर तेरी कहानी याद आयी’ या चित्रपटातील ‘तेरे दर पर सनम’ या गाण्याचे चित्रीकरण करत होती. “त्या दिवशी, माझे काम रात्री साडेनऊच्या सुमारास संपले आणि त्यानंतर मी जगदीश माळी यांच्या घरी गेले. तिथे मी माझे बॉडी पेंटिंग आणि फोटोशूट करून घेतले. शूटनंतर मी त्याबद्दल पूर्णपणे विसरून गेले होते, पण जेव्हा ते मॅगझिन कव्हर बाजारात आले, तेव्हा एकच खळबळ उडाली.”
