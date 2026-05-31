  Ipl 2026 Final Gujarat Titans Travel Delay Storm Ahmedabad Arrival Rcb Vs Gt Cricket Marathi News

RCB vs GT Final पूर्वीच गुजरातला वादळाचा तडाखा; प्रवासाला विलंब; अवघे काही तास आधी टायटन्स अहमदाबादमध्ये दाखल

Updated On: May 31, 2026 | 03:13 PM IST
सारांश

GT Reached Late To Ahmedabad Before Final: आयपीएल २०२६च्या फायनल सामन्यापूर्वी गुजरात टायटन्सला मोठा धक्का बसला आहे. खराब हवामानामुळे संघ अहमदाबादमध्ये उशिरा दाखल झाला. ज्यामुळे सरावावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

विस्तार
  • फायनलपूर्वी गुजरातला वादळाचा फटका
  • सामन्यापूर्वी प्रवास विलंब
  • अहमहाबादमध्ये उशिरा दाखल
अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु आणि गुजरात टायटन्स यांच्यात आयपीएल 2026 चा अंतिम सामना खेळला जाईल. यासाठी दोन्ही संघ सामन्यासाठी अहमदाबादमध्ये दाखल झाले आहेत, परंतु अंतिम सामन्यापूर्वी गुजरात टायटन्सला मोठा धक्का बसला आहे. अंतिम लढतीआधी गुजरात संघाच्या प्रवासात वादळामुळे विलंब झाला, त्यामुळे त्यांना अंतिम सामन्याच्या तयारीसाठी २४ तासांपेक्षा कमी वेळ मिळाला आहे. मीडिया वृत्तानुसार, वादळी हवामानामुळे गुजरात टायटन्सच्या प्रवासाच्या योजनांमध्ये व्यत्यय आला असून, रविवारच्या अंतिम सामन्यापूर्वी त्यांच्या अहमदाबादमधील आगमनास विलंब झाला आहे.

RCB vs GT Final: फायनलआधी बंगळुरू पोलिसांचा मोठा निर्णय; RCB फॅन्सचा उत्साह ठरणार फिका? कडक निर्बंध लागू

चंदीगडमधील खराब हवामानामुळे उड्डाणाला विलंब

मीडिया रिपोर्टनुसार, दुसऱ्या क्वालिफायरमध्ये राजस्थान रॉयल्सवर विजय मिळवल्यानंतर, शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखालील गुजरात टायटन्सचा संघ शनिवारी दुपारी चार्टर्ड फ्लाइटने चंदीगडहून अहमदाबादला रवाना होणार होता. मात्र पंजाब आणि उत्तर-पश्चिम भागात आलेल्या वादळी पावसामुळे विमानसेवेवर परिणाम झाला. विमानतळ प्रशासनाने उड्डाणासाठी परवानगी न दिल्याने संघाला अनेक तास प्रतीक्षा करावी लागली.

रात्री उशिरा अहमदाबादमध्ये पोहोचला संघ

वादळामुळे उशिरा निघाल्याने गुजरात टायटन्सचा संघ शनिवारी रात्री उशिरा अहमदाबादमध्ये पोहोचला. त्यानंतर खेळाडूंना गांधीनगरमधील हॉटेलमध्ये नेण्यात आले. अंतिम सामन्याला २४ तासांपेक्षा कमी वेळ शिल्लक असताना प्रवासात झालेल्या या विलंबामुळे संघाच्या सराव आणि विश्रांतीवर परिणाम झाल्याचे सांगितले जात आहे.

आरसीबीला मिळाला तयारीसाठी अधिक वेळ

दुसरीकडे, क्वालिफायर-1 जिंकल्यानंतर रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु संघ आधीच अहमदाबादमध्ये पोहोचला होता. आरसीबीने अंतिम सामन्यापूर्वी दोन सराव सत्रेही पूर्ण केली आहेत. कर्णधार रजत पाटीदारनेही लवकर पोहोचल्यामुळे संघाला विश्रांती आणि तयारीसाठी फायदा झाल्याचे मान्य केले.

प्रवासात अडचणी आल्या असल्या तरी गुजरात टायटन्सचा आत्मविश्वास कायम आहे. राजस्थान रॉयल्सविरुद्ध क्वालिफायर-2 मध्ये शानदार विजय मिळवल्यानंतर संघाचा आत्मविश्वास उंचावला आहे. शुभमन गिलनेही दबावापेक्षा तयारीवर लक्ष केंद्रित करत असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

RCB vs GT Final: बंगळुरु-गुजरातमध्ये रंगणार अंतिम युद्ध, कोणाचं पारडं जड? कशी असेल संभाव्य प्लेइंग 11? जाणून घ्या

Published On: May 31, 2026 | 03:13 PM

May 31, 2026 | 03:13 PM

Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, "सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील"

Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

Uttarpradesh Crime: सुवर्णपदक जिंकून दोनच दिवस झाले होते; 24 वर्षीय पॅरा ॲथलीटचा गोळ्या झाडून खून

महायुतीचा जागावाटपाचा तिढा सुटला ! भाजपला सर्वाधिक ११ जागा तर शिवसेना, राष्ट्रवादीच्या नशिबात फक्त 'इतक्याच' जागा…

Suna Yeti Ghara : आता TV समोर होणार तरुणांची गर्दी! 'सुना येती घरा' मालिकेत झळकणार 'ही' सुंदर अभिनेत्री

Sillod Water Scarcity Tanker: सिल्लोड तालुक्यात तीव्र पाणीटंचाई; २१ गावांना टँकरचे चटके, केळगाव प्रकल्पाने गाठला तळ

KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

General Upendra Dwivedi : महिला कॅडेट्स पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सज्ज

Sangli: मालगावात अवैध धंद्यांचा सुळसुळाट; ग्रामस्थांचा गाव बंदचा इशारा

Sambhajinagar : सरकारने निष्काळजीपणा स्वीकारला? Vikhe Patil आणि Manoj Jarange मध्ये काय बातचीत?

RATNAGIRI : आमदार महेंद्र दळवी यांच्या कन्या जुईली दळवींचा विधान परिषदेसाठी अपक्ष उमेदवारी अर्ज

Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

