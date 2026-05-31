IPL Final 2026: IPL फायनलचा थरार! विजेत्यावर होणार ‘इतक्या’ कोटींचा वर्षाव; उपविजेताही होणार मालामाल; जाणून घ्या प्राइज मनी

RCB vs GT Final: बंगळुरु-गुजरातमध्ये रंगणार अंतिम युद्ध, कोणाचं पारडं जड? कशी असेल संभाव्य प्लेइंग 11? जाणून घ्या
मीडिया रिपोर्टनुसार, आयपीएल 2026 चे विजेतेपद पटकावणाऱ्या संघाला तब्बल २० कोटी रुपयांचे बक्षीस मिळणार आहे. तर अंतिम सामन्यात पराभूत होणाऱ्या उपविजेत्या संघालाही १३ कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. याशिवाय प्लेऑफमध्ये तिसऱ्या स्थानावर राहिलेल्या राजस्थान रॉयल्सला ७ कोटी आणि चौथ्या स्थानावरील संघाला ६.५ कोटी रुपये मिळणार आहेत. त्यामुळे यंदाच्या हंगामात एकूण 46 कोटी रुपयांहून अधिक प्राइज मनी वितरित केली जाणार आहे. तसेच, प्लेऑफमध्ये पोहोचलेल्या सर्व संघांवर पैशांचा पाऊस पडणार आहे.
फक्त संघांनाच नव्हे तर वैयक्तिक कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंनाही मोठ्या रकमांचे पुरस्कार दिले जाणार आहेत. सर्वाधिक धावा करणाऱ्या खेळाडूला ऑरेंज कॅप, तर सर्वाधिक विकेट घेणाऱ्या गोलंदाजाला पर्पल कॅप दिली जाईल. या दोन्ही पुरस्कार विजेत्यांना प्रत्येकी १० लाख रुपयांचे बक्षीस मिळणार आहे. यंदाच्या हंगामात वैभव सूर्यवंशी, विराट कोहली आणि साई सुदर्शन यांच्यात ऑरेंज कॅपसाठी चुरस पाहायला मिळत आहे. तर कगिसो रबाडा आणि भुवनेश्वर कुमार पर्पल कॅपच्या शर्यतीत आघाडीवर आहेत.
आरसीबी आणि गुजरात या दोन्ही संघांसाठी ही फायनल अत्यंत महत्त्वाची आहे. रजत पाटीदारच्या नेतृत्वाखालील आरसीबी पुन्हा एकदा इतिहास रचण्याच्या तयारीत आहे. दुसरीकडे शुभमन गिलच्या गुजरात टायटन्सला दुसऱ्यांदा ट्रॉफी जिंकण्याची संधी आहे. दोन्ही संघांचा हंगाम दमदार राहिला असून फायनमध्ये कोणता संघ बाजी मारणार हे पाहणे महत्वाचे ठरेल. ट्रॉफी, प्रतिष्ठा आणि कोट्यवधींची प्राइज मनी यामुळे ही अंतिम लढत अधिकच रोमांचक ठरणार आहे. तसेच, अहमदाबादच्या मैदानावर कोणता संघ इतिहास रचतो, याकडे संपूर्ण क्रिकेटविश्वाचे लक्ष लागले आहे.
