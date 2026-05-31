Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Ipl 2026 Final Prize Money Rcb Vs Gt Winner Runner Up Orange Purple Cap Cricket Marathi News

IPL Final 2026: IPL फायनलचा थरार! विजेत्यावर होणार ‘इतक्या’ कोटींचा वर्षाव; उपविजेताही होणार मालामाल; जाणून घ्या प्राइज मनी

Updated On: May 31, 2026 | 04:10 PM IST
जाहिरात
सारांश

IPL Winner Prize Money 2026: आजच्या अंतिम महामुकाबल्यात आरसीबी आणि गुजरात भिडणार आहेत. ट्रॉफीसोबतच विजेत्या संघावर पैशांचा वर्षाव होणार तर उपविजेता संघही मालामाल होणार आहे. किती आहे आयपीएल २०२६ ची प्राइज मनी, जाणून घ्या.

photo- social media
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • विजेत्यावर होणार ‘इतक्या’ कोटींचा वर्षाव
  • उपविजेताही होणार मालामाल
  • जाणून घ्या प्राइज मनी
आयपीएल 2026 च्या अंतिम सामन्यात आज रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु (Royal Challengers Bengaluru) आणि (Gujarat Titans) यांच्यात अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर थरारक लढत रंगणार आहे दोन्ही संघ विजेतेपदासाठी सज्ज असून या सामन्यासोबतच कोट्यवधी रुपयांच्या प्राइज मनीकडेही सर्वांचे लक्ष लागले आहे. यंदाच्या हंगासासाठी बीसीसीआयने विजेत्या आणि उपविजेत्या संघासाठी मोठी बक्षीस रक्कम जाहीर केली आहे. त्यामुळे विजेत्या संघावर पैशांचा अक्षरशः वर्षाव होणार आहे. किती आहे आयपीएल २०२६ ची प्राइज मनी, जाणून घेऊयात.

RCB vs GT Final: बंगळुरु-गुजरातमध्ये रंगणार अंतिम युद्ध, कोणाचं पारडं जड? कशी असेल संभाव्य प्लेइंग 11? जाणून घ्या

विजेत्या संघाला किती मिळणार?

मीडिया रिपोर्टनुसार, आयपीएल 2026 चे विजेतेपद पटकावणाऱ्या संघाला तब्बल २० कोटी रुपयांचे बक्षीस मिळणार आहे. तर अंतिम सामन्यात पराभूत होणाऱ्या उपविजेत्या संघालाही १३ कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. याशिवाय प्लेऑफमध्ये तिसऱ्या स्थानावर राहिलेल्या राजस्थान रॉयल्सला ७ कोटी आणि चौथ्या स्थानावरील संघाला ६.५ कोटी रुपये मिळणार आहेत. त्यामुळे यंदाच्या हंगामात एकूण 46 कोटी रुपयांहून अधिक प्राइज मनी वितरित केली जाणार आहे. तसेच, प्लेऑफमध्ये पोहोचलेल्या सर्व संघांवर पैशांचा पाऊस पडणार आहे.

ऑरेंज कॅप आणि पर्पल कॅपलाही मोठे बक्षीस

फक्त संघांनाच नव्हे तर वैयक्तिक कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंनाही मोठ्या रकमांचे पुरस्कार दिले जाणार आहेत. सर्वाधिक धावा करणाऱ्या खेळाडूला ऑरेंज कॅप, तर सर्वाधिक विकेट घेणाऱ्या गोलंदाजाला पर्पल कॅप दिली जाईल. या दोन्ही पुरस्कार विजेत्यांना प्रत्येकी १० लाख रुपयांचे बक्षीस मिळणार आहे. यंदाच्या हंगामात वैभव सूर्यवंशी, विराट कोहली आणि साई सुदर्शन यांच्यात ऑरेंज कॅपसाठी चुरस पाहायला मिळत आहे. तर कगिसो रबाडा आणि भुवनेश्वर कुमार पर्पल कॅपच्या शर्यतीत आघाडीवर आहेत.

RCB आणि GT दोघांसाठी ऐतिहासिक संधी

आरसीबी आणि गुजरात या दोन्ही संघांसाठी ही फायनल अत्यंत महत्त्वाची आहे. रजत पाटीदारच्या नेतृत्वाखालील आरसीबी पुन्हा एकदा इतिहास रचण्याच्या तयारीत आहे. दुसरीकडे शुभमन गिलच्या गुजरात टायटन्सला दुसऱ्यांदा ट्रॉफी जिंकण्याची संधी आहे. दोन्ही संघांचा हंगाम दमदार राहिला असून फायनमध्ये कोणता संघ बाजी मारणार हे पाहणे महत्वाचे ठरेल. ट्रॉफी, प्रतिष्ठा आणि कोट्यवधींची प्राइज मनी यामुळे ही अंतिम लढत अधिकच रोमांचक ठरणार आहे. तसेच, अहमदाबादच्या मैदानावर कोणता संघ इतिहास रचतो, याकडे संपूर्ण क्रिकेटविश्वाचे लक्ष लागले आहे.

RCB vs GT Final पूर्वीच गुजरातला वादळाचा तडाखा; प्रवासाला विलंब; अवघे काही तास आधी टायटन्स अहमदाबादमध्ये दाखल

Web Title: Ipl 2026 final prize money rcb vs gt winner runner up orange purple cap cricket marathi news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 31, 2026 | 04:10 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IPL 2026 Final: RCB पुन्हा बनणार चॅम्पियन? फायनलमधील ‘हा’ अजेय योद्धा आहे विजयाची 100% गॅरंटी!
1

IPL 2026 Final: RCB पुन्हा बनणार चॅम्पियन? फायनलमधील ‘हा’ अजेय योद्धा आहे विजयाची 100% गॅरंटी!

GT च्या ‘त्या’ दुखण्यावर RCB करणार वार; IPL 2026 Final मध्ये ‘रजत’ सेना इतिहास घडवणार?
2

GT च्या ‘त्या’ दुखण्यावर RCB करणार वार; IPL 2026 Final मध्ये ‘रजत’ सेना इतिहास घडवणार?

RCB vs GT Final पूर्वीच गुजरातला वादळाचा तडाखा; प्रवासाला विलंब; अवघे काही तास आधी टायटन्स अहमदाबादमध्ये दाखल
3

RCB vs GT Final पूर्वीच गुजरातला वादळाचा तडाखा; प्रवासाला विलंब; अवघे काही तास आधी टायटन्स अहमदाबादमध्ये दाखल

‘RCB जिंकली तर टक्कल…’; IPL Final च्या आधी मजेशीर Video Viral; गुजरातविरुद्ध होणार रोमांचक सामना
4

‘RCB जिंकली तर टक्कल…’; IPL Final च्या आधी मजेशीर Video Viral; गुजरातविरुद्ध होणार रोमांचक सामना

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IPL Final 2026: IPL फायनलचा थरार! विजेत्यावर होणार ‘इतक्या’ कोटींचा वर्षाव; उपविजेताही होणार मालामाल; जाणून घ्या प्राइज मनी

IPL Final 2026: IPL फायनलचा थरार! विजेत्यावर होणार ‘इतक्या’ कोटींचा वर्षाव; उपविजेताही होणार मालामाल; जाणून घ्या प्राइज मनी

May 31, 2026 | 04:10 PM
‘टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स’, भारत आणि जपानच्या ऑटो क्षेत्रातील संयुक्त उपक्रमाची वाटचाल

‘टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स’, भारत आणि जपानच्या ऑटो क्षेत्रातील संयुक्त उपक्रमाची वाटचाल

May 31, 2026 | 04:07 PM
Pooja Bhatt Photoshoot: ‘मी नग्न…”, बॉडी-पेंट फोटोशूटवरून रंगलेल्या चर्चांना पूर्णविराम; पूजा भट्टचा मोठा खुलासा

Pooja Bhatt Photoshoot: ‘मी नग्न…”, बॉडी-पेंट फोटोशूटवरून रंगलेल्या चर्चांना पूर्णविराम; पूजा भट्टचा मोठा खुलासा

May 31, 2026 | 04:05 PM
संपूर्ण कुत्रा समाज घाबरलेला आहे! व्यक्तीवर भुंकताच त्याने श्वानासोबत असं काही केलं की… पाहून यूजर्सही चक्रावले; Video Viral

संपूर्ण कुत्रा समाज घाबरलेला आहे! व्यक्तीवर भुंकताच त्याने श्वानासोबत असं काही केलं की… पाहून यूजर्सही चक्रावले; Video Viral

May 31, 2026 | 03:52 PM
Sankashti Chaturthi 2026: अधिक महिन्यात संकष्टी चतुर्थी कधी आहे? जाणून घ्या मुहूर्त, महत्त्व आणि चंद्रोद्याची वेळ

Sankashti Chaturthi 2026: अधिक महिन्यात संकष्टी चतुर्थी कधी आहे? जाणून घ्या मुहूर्त, महत्त्व आणि चंद्रोद्याची वेळ

May 31, 2026 | 03:50 PM
“फडणवीस आणि भाजपचे सरकार हे आश्वासनांचा कारखाना आणि फसवणुकीचा ब्रँड,” विजय वडेट्टीवार यांची घणाघाती टीका

“फडणवीस आणि भाजपचे सरकार हे आश्वासनांचा कारखाना आणि फसवणुकीचा ब्रँड,” विजय वडेट्टीवार यांची घणाघाती टीका

May 31, 2026 | 03:48 PM
Pune Toxic Liquor Tragedy: २२ जणांच्या मृत्यूनंतर सुप्रिया सुळे आक्रमक; राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेवरून सरकारला घेरले

Pune Toxic Liquor Tragedy: २२ जणांच्या मृत्यूनंतर सुप्रिया सुळे आक्रमक; राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेवरून सरकारला घेरले

May 31, 2026 | 03:43 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

May 31, 2026 | 03:08 PM
Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

May 31, 2026 | 03:03 PM
KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

May 30, 2026 | 03:29 PM
General Upendra Dwivedi : महिला कॅडेट्स पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सज्ज

General Upendra Dwivedi : महिला कॅडेट्स पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सज्ज

May 30, 2026 | 03:25 PM
Sangli: मालगावात अवैध धंद्यांचा सुळसुळाट; ग्रामस्थांचा गाव बंदचा इशारा

Sangli: मालगावात अवैध धंद्यांचा सुळसुळाट; ग्रामस्थांचा गाव बंदचा इशारा

May 30, 2026 | 03:20 PM
Sambhajinagar : सरकारने निष्काळजीपणा स्वीकारला? Vikhe Patil आणि Manoj Jarange मध्ये काय बातचीत?

Sambhajinagar : सरकारने निष्काळजीपणा स्वीकारला? Vikhe Patil आणि Manoj Jarange मध्ये काय बातचीत?

May 30, 2026 | 03:18 PM
RATNAGIRI : आमदार महेंद्र दळवी यांच्या कन्या जुईली दळवींचा विधान परिषदेसाठी अपक्ष उमेदवारी अर्ज

RATNAGIRI : आमदार महेंद्र दळवी यांच्या कन्या जुईली दळवींचा विधान परिषदेसाठी अपक्ष उमेदवारी अर्ज

May 30, 2026 | 03:04 PM