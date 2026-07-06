Wimbledon 2026: मोठा उलटफेर! ओसाकाचा सुपर शो; नंबर-1 सबालेंकाचा पराभव, सिनर सलग पाचव्यांदा क्वार्टर फायनलमध्ये

IND vs ENG: मालिका वाचवण्यासाठी टीम इंडियासमोर मोठे आव्हान; श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाची खरी कसोटी, तिसरा सामना कधी अन् किती वाजता?
स्कोअरलाइन जरी एकतर्फी दिसत असली तरी, मोचिझुकीने सिनरला अनेक वेळा अडचणीत आणले. पहिल्या सेटमध्ये, त्याने सुरुवातीलाच ब्रेक पॉइंट मिळवला, पण सिनरने तो वाचवला आणि लगेचच त्याची सर्व्हिस ब्रेक करून तो सेट ६-३ ने जिंकला.
दुसरा सेट सर्वात रोमांचक होता. मोचिझुकीने आपल्या उत्कृष्ट सर्व्हिस आणि मजबूत डिफेन्सच्या जोरावर सामना ४-४ असा बरोबरीत आणला. त्याने लांब रॅलींमध्ये सिनरला सतत आव्हान दिले . परंतु, टाय-ब्रेकमध्ये सिनरचा अनुभव कामी आला आणि त्याने एकही पॉइंट न गमावता टाय-ब्रेक ७-० ने जिंकला. त्यानंतर, तिसऱ्या सेटमध्ये, सिनरने सुरुवातीपासूनच आपले वर्चस्व कायम ठेवले आणि तो सेट ६-३ ने जिंकला.
केवळ एक तास आणि २८ मिनिटे चाललेल्या या सामन्यात, ओसाकाने सुरुवातीपासूनच पूर्णपणे वर्चस्व गाजवले. आपल्या दमदार सर्व्हिस आणि आक्रमक ग्राऊंड स्ट्रोक्सने तिने सबालेंकाला लय पकडण्याची संधीच दिली नाही. ओसाकाने पहिल्या सेटमध्ये सतत दबाव कायम ठेवला आणि ६-२ ने सहज विजय मिळवला. दुसऱ्या सेटमध्ये, सबालेंकाने पुनरागमन करण्याचा प्रयत्न केला आणि सामना टाय-ब्रेकमध्ये नेला, पण तिथेही ओसाकाने शानदार खेळ दाखवत टाय-ब्रेक ७-२ ने जिंकून सामना आपल्या नावावर केला.
हा विजय ओसाकासाठी विशेषतः खास होता, कारण २०२६ मध्ये सबालेन्काविरुद्धचे तिचे मागील तिन्ही सामने ती हरली होती. शिवाय, तिने २०१८ च्या यूएस ओपननंतर प्रथमच सबालेन्काला पराभूत केले. आई झाल्यानंतर कोर्टवर परतलेल्या ओसाकाने दमदार कामगिरी केली.
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