Delhi Crime: ऑफिसमध्ये पार्टी, घरी जाण्यासाठी निघाली… काही तासांत नवविवाहितेचा संशयास्पद मृत्यू; 20 लाखांच्या हुंड्याचा आरोप

काय नेमकं प्रकरण?
दिल्लीतील पुष्प विहार येथे राहणारी आकृती सुतार हिचं लग्न अवघ्या दोन महिन्यांपूर्वीच झालं होतं. लग्नाच्या अडीच महिन्यांनंतर पती-पत्नीने ऑफिसमध्ये एक पार्टी देण्याचं ठरवलं होतं. शनिवारी संध्याकाळी दिल्लीच्या लोधी कॉलनीतील पालिका कुंज येथील एनडीएमसी (NDMC) फ्लॅट्सच्या तिसऱ्या मजल्यावरून संशयास्पद रित्या खाली पडल्याने गंभीर जखमी अवस्थेत आढळली. ज्या ठिकाणी आकृतीचा मृतदेह सापडला, ते ठिकाण तिच्या माहेरून अवघ्या १० किलोमीटर अंतरावर आहे. शनिवारी रात्री ९ वाजेच्या सुमारास काही लोकांनी तिला रस्त्यावर पडलेलं पाहिले आणि पोलिसांना याची माहिती दिली. तिच्या शरीरावर जखमांच्या खुणा होत्या, परंतु घटनास्थळावर रक्ताचे कोणतेही डाग आढळले नाहीत. तिला तातडीने एम्स (AIIMS) ट्रॉमा सेंटरमध्ये नेण्यात आले, जिथे डॉक्टरांनी तिला मृत घोषित केले.
आत्महत्येचा दावा आकृतीच्या कुटुंबीयांनी फेटाळला
आकृतीने आत्महत्या केली आहे, हा दावा तिच्या कुटुंबीयांनी पूर्णपणे फेटाळला आहे. त्यांनी सांगितलं की, लग्नानंतर ती १ जुलै रोजी कामावर परतली होती आणि सुट्टीचा दिवस असूनही ती शनिवारी ऑफिसला गेली होती. ऑफिसमधून निघण्यापूर्वी तिने सहकाऱ्यांसाठी एक छोटी पार्टीही दिली होती. आकृतीचे काका मनंजय सुतार यांनी आत्महत्येच्या थिअरीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत म्हटले की, “जर ती दुःखी असती किंवा स्वतःचा जीव देण्याचा विचार करत असती, तर तिने कामावर परतल्याचा आनंद का साजरा केला असता?” कुटुंबीयांनी सांगितलं की, शनिवारी संध्याकाळी ६ वाजेच्या सुमारास आकृतीने तिच्या आईशी फोनवर संवाद साधला होता.
या संभाषणादरम्यान ती अगदी सामान्य वाटत होती. तिने ऑफिसमधील गेट-टुगेदरबद्दल सांगितलं आणि ती घरी परतत असल्याचंही म्हणाली. मात्र रात्री सुमारे ८ वाजता तिच्या पतीचा फोन आला आणि त्याने आकृती बेपत्ता झाल्याचं सांगितलं. यानंतर साधारण ९० मिनिटांनी पोलिसांनी कुटुंबीयांना माहिती दिली की, पालिका कुंज येथे एका महिलेचा मृतदेह सापडला आहे.
हुंड्यासाठी केली हत्या
आकृतीच्या नातेवाईकांनी तिचा पती आणि त्याच्या कुटुंबियांवर लग्नानंतर २० लाख रुपयांच्या हुंड्याची मागणी केल्याचा आरोप केला आहे. या मागणीसाठी तिला वारंवार मानसिक आणि शारीरिक त्रास दिला जात होता आणि धमकावले जात होते असा आरोप नातेवाईकांनी केला आहे. आकृतीच्या पतीने तिला अनेकदा जीवे मारण्याच्या धमकी दिली होती. तिच्या मृत्यूच्या अवघ्या दोन दिवस आधी पती-पत्नीमध्ये जोरदार भांडण झालं होतं असा दावा देखील कुटुंबीयांनी केला आहे. पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत आहे.
८ वर्षांचं प्रेम आणि…
मिळालेल्या माहितीनुसार, आकृती सुतार हिचे तिच्याच ऑफिसमधील सहकारी अरस्तू सिक्का याच्यासोबत गेल्या ८ वर्षांपासून प्रेमसंबंध होते. या २४ एप्रिलला या दोघांनी लव्ह मॅरेज केलं होतं.
Ans: मृत महिलेचे नाव आकृती सुतार असून, तिचे २४ एप्रिल २०२६ रोजी लव्ह मॅरेज झाले होते.
Ans: आकृतीच्या कुटुंबीयांनी पती आणि सासरच्या मंडळींवर २० लाखांच्या हुंड्याची मागणी, मानसिक-शारीरिक छळ आणि हत्येचा आरोप केला आहे.
Ans: दिल्ली पोलीस आत्महत्या, अपघात आणि घातपात अशा सर्व शक्यतांचा तपास करत असून, पुरावे आणि शवविच्छेदन अहवालाच्या आधारे पुढील कारवाई केली जाणार आहे.