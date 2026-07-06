Women’s T20 World Cup 2026: डॅनी वायट-हॉजने गोलंदाजांना धुतले, श्री चरणीच्या फिरकीने फलंदाज उद्ध्वस्त; स्पर्धेत दोघींचाच जलवा

FIFA World Cup 2026: वर्ल्ड कपमध्ये दुहेरी थरार; ब्राझीलसमोर नॉर्वेचे आव्हान, इंग्लंडची मेक्सिकोशी लढत, कोण मारणार बाजी?
इंग्लंडची अनुभवी फलंदाज डॅनी वायट-हॉजने संपूर्ण स्पर्धेत दमदार कामगिरी केली. सात सामन्यांतील सात डावांमध्ये ३०२ धावा करून ती सर्वाधिक धावा करणारी खेळाडू ठरली. तिची फलंदाजीची सरासरी ६०.४० राहिली. तिने तिच्या संघाला अनेक महत्त्वाच्या सामन्यांमध्ये महत्त्वपूर्ण स्थान मिळविण्यात मदत झाली. स्पर्धेतील तिची सर्वोच्च धावसंख्या १०५ नाबाद होती, जी स्पर्धेतील सर्वोत्तम खेळींपैकी एक होती. ऑस्ट्रेलियाची बेथ मूनी सात सामन्यांतील सात डावांमध्ये २३८ धावा करून दुसऱ्या स्थानावर राहिली. तिची फलंदाजीची सरासरी ५९.५० होती आणि ती तीनदा नाबाद राहिली. तिची सर्वोच्च धावसंख्या ७४ होती.
इंग्लंडच्या नॅट सिव्हर-ब्रंटने केवळ चार डावांमध्ये २२७ धावा करून तिसरे स्थान पटकावले. तिची सरासरी ११३.५० होती, जी अव्वल फलंदाजांमध्ये सर्वोत्तम होती. दक्षिण आफ्रिकेच्या ताजमिन ब्रिट्सने २२५ धावांसह चौथे स्थान पटकावले, तर स्कॉटलंडच्या डार्सी कार्टरने २०८ धावांसह अव्वल पाच फलंदाजांच्या यादीत स्थान मिळवले.
भारताच्या श्री चरणीने गोलंदाजीत सर्वोत्तम कामगिरी केली. तिने पाच सामन्यांमध्ये केवळ २० षटकांत १४ विकेट्स घेतले. तिचा इकॉनॉमी रेट ५.८५ होता. सातत्याने विकेट घेत चरणीने भारताच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली आणि ती संपूर्ण स्पर्धेतील सर्वात यशस्वी गोलंदाज ठरली.
ऑस्ट्रेलियाच्या सोफी मोलिन्यूने सात सामन्यांमध्ये ११ विकेट्स घेत दुसरे स्थान पटकावले. पाकिस्तानची कर्णधार फातिमा सना देखील पाच सामन्यांमध्ये ११ विकेट्स घेत संयुक्तपणे दुसऱ्या स्थानावर राहिली. इंग्लंडची अनुभवी फिरकी गोलंदाज सोफी एक्लेस्टोन सात सामन्यांमध्ये नऊ विकेट्स घेत चौथ्या स्थानावर होती, तर वेस्ट इंडिजची हेली मॅथ्यूज सहा सामन्यांमध्ये १० विकेट्स घेत अव्वल पाच गोलंदाजांमध्ये पोहोचली.
भारतीय संघाला विजेतेपद मिळवता आले नसले तरी, त्यांच्या वैयक्तिक कामगिरीने एक मोठी छाप सोडली. स्मृती मंधानाने फलंदाजीत अव्वल पाचमध्ये स्थान मिळवले, तर श्री चरणी स्पर्धेतील सर्वात यशस्वी गोलंदाज ठरली.
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