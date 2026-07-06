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Women’s T20 World Cup 2026: डॅनी वायट-हॉजने गोलंदाजांना धुतले, श्री चरणीच्या फिरकीने फलंदाज उद्ध्वस्त; स्पर्धेत दोघींचाच जलवा

Updated On: Jul 06, 2026 | 01:52 PM IST
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सारांश

Danny Wayt and Shree Charani best Performance in t20 world cup: महिला टी- २० विश्वचषकात ऑस्ट्रेलियाने इंग्लंडचा पराभव करुन ७ व्यांदा ट्रॉफीवर आपले नाव कोरले. या संपूर्ण स्पर्धेत डॅनी वायट-हॉज आणि श्री चरणीने दमदार कामगिरी केली.

Women’s T20 World Cup 2026: डॅनी वायट-हॉजने गोलंदाजांना धुतले, श्री चरणीच्या फिरकीने फलंदाज उद्ध्वस्त; स्पर्धेत दोघींचाच जलवा
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विस्तार
  • डॅनी वायट-हॉजने गोलंदाजांना धुतले
  • श्री चरणीच्या फिरकीने फलंदाज उद्ध्वस्त
  • स्पर्धेत दोघींचाच जलवा
महिला टी२० विश्वचषक २०२६ चा रोमांचक प्रवास अखेर संपला आहे. अंतिम सामन्यात इंग्लंडला पराभूत करून ऑस्ट्रेलियाने जागतिक क्रिकेटमधील आपले वर्चस्व पुन्हा एकदा सिद्ध केले. संपूर्ण स्पर्धेत अनेक खेळाडूंनी आपल्या प्रभावी कामगिरीने चाहत्यांची मने जिंकली, परंतु इंग्लंडची डॅनी वायट-हॉज आणि भारताची श्री चरणी या दोघींना वर्ल्ड कप स्पर्धेत आपल्या दमदार कामगिरीने संघाच्या विजयात महत्वाची भूमिका बजावली. डॅनी वायट-हॉज ही या स्पर्धेतील सर्वाधिक धावा करणारी फलंदाज ठरली तर श्री चरणी सर्वाधिक विकेट्स घेणारी गोलंदाज ठरली.

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डॅनी वायट-हॉज सर्वात यशस्वी फलंदाज

इंग्लंडची अनुभवी फलंदाज डॅनी वायट-हॉजने संपूर्ण स्पर्धेत दमदार कामगिरी केली. सात सामन्यांतील सात डावांमध्ये ३०२ धावा करून ती सर्वाधिक धावा करणारी खेळाडू ठरली. तिची फलंदाजीची सरासरी ६०.४० राहिली. तिने तिच्या संघाला अनेक महत्त्वाच्या सामन्यांमध्ये महत्त्वपूर्ण स्थान मिळविण्यात मदत झाली. स्पर्धेतील तिची सर्वोच्च धावसंख्या १०५ नाबाद होती, जी स्पर्धेतील सर्वोत्तम खेळींपैकी एक होती. ऑस्ट्रेलियाची बेथ मूनी सात सामन्यांतील सात डावांमध्ये २३८ धावा करून दुसऱ्या स्थानावर राहिली. तिची फलंदाजीची सरासरी ५९.५० होती आणि ती तीनदा नाबाद राहिली. तिची सर्वोच्च धावसंख्या ७४ होती.

इंग्लंडच्या नॅट सिव्हर-ब्रंटने केवळ चार डावांमध्ये २२७ धावा करून तिसरे स्थान पटकावले. तिची सरासरी ११३.५० होती, जी अव्वल फलंदाजांमध्ये सर्वोत्तम होती. दक्षिण आफ्रिकेच्या ताजमिन ब्रिट्सने २२५ धावांसह चौथे स्थान पटकावले, तर स्कॉटलंडच्या डार्सी कार्टरने २०८ धावांसह अव्वल पाच फलंदाजांच्या यादीत स्थान मिळवले.

श्री चरणीच्या फिरकीची जादूने फलंदाज उद्ध्वस्त

भारताच्या श्री चरणीने गोलंदाजीत सर्वोत्तम कामगिरी केली. तिने पाच सामन्यांमध्ये केवळ २० षटकांत १४ विकेट्स घेतले. तिचा इकॉनॉमी रेट ५.८५ होता. सातत्याने विकेट घेत चरणीने भारताच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली आणि ती संपूर्ण स्पर्धेतील सर्वात यशस्वी गोलंदाज ठरली.

ऑस्ट्रेलियाच्या सोफी मोलिन्यूने सात सामन्यांमध्ये ११ विकेट्स घेत दुसरे स्थान पटकावले. पाकिस्तानची कर्णधार फातिमा सना देखील पाच सामन्यांमध्ये ११ विकेट्स घेत संयुक्तपणे दुसऱ्या स्थानावर राहिली. इंग्लंडची अनुभवी फिरकी गोलंदाज सोफी एक्लेस्टोन सात सामन्यांमध्ये नऊ विकेट्स घेत चौथ्या स्थानावर होती, तर वेस्ट इंडिजची हेली मॅथ्यूज सहा सामन्यांमध्ये १० विकेट्स घेत अव्वल पाच गोलंदाजांमध्ये पोहोचली.

भारतीय खेळाडूंनी आपली छाप पाडली

भारतीय संघाला विजेतेपद मिळवता आले नसले तरी, त्यांच्या वैयक्तिक कामगिरीने एक मोठी छाप सोडली. स्मृती मंधानाने फलंदाजीत अव्वल पाचमध्ये स्थान मिळवले, तर श्री चरणी स्पर्धेतील सर्वात यशस्वी गोलंदाज ठरली.

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Web Title: Danni wyatt hodge highest runs shree charani highest wickets in womens t20 world cup 2026

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Published On: Jul 06, 2026 | 01:52 PM

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