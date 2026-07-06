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IND vs ENG: मालिका वाचवण्यासाठी टीम इंडियासमोर मोठे आव्हान; श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाची खरी कसोटी, तिसरा सामना कधी अन् किती वाजता?

Updated On: Jul 06, 2026 | 02:49 PM IST
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सारांश

IND vs ENG 3rd T20 Match Timings: भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील मालिकेतील तिसरा सामना खेळला जाणार आहे. आतापर्यंत दोन सामने खेळले गेले आहेत. पहिला सामना पावसामुळे रद्द झाला, तर दुसऱ्या सामन्यात भारताचा ४ विकेट्सने पराभव झाला.

IND vs ENG: मालिका वाचवण्यासाठी टीम इंडियासमोर मोठे आव्हान; श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाची खरी कसोटी, तिसरा सामना कधी अन् किती वाजता?
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विस्तार
  • मालिका वाचवण्यासाठी टीम इंडिया सज्ज
  • तिसरा सामना कधी, कुठे आणि किती वाजता?
  • श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली विजयाची प्रतिक्षा
भारत आणि इंग्लंड यांच्यात ५ सामन्यांची टी- २० मालिका सुरु आहे. पहिल्या सामना पावसाने रद्द झाला, तर दुसरा सामन्यात भारताला पराभव पत्करावा लागला. आता, तिसऱ्या सामन्यासाठी टीम इंडिया सज्ज आहे. तिसरा सामना कधी आणि कुठे खेळला जाईल, जाणून घ्या.

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श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली विजयाची प्रतिक्षा

भारतीय संघाने श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली चार सामने खेळले आहेत , पण अद्याप एकही सामना जिंकता आलेला नाही. श्रेयसच्या नेतृत्वाखाली संघ आयर्लंडकडून सलग दोन सामने हरला आणि पहिल्यांदाच भारताला या संघाकडून व्हाईटवॉश मिळाला. यानंतर, इंग्लंड विरुद्ध पहिला सामना पावसामुळे रद्द करण्यात आला. दुसऱ्या सामन्यात टीम इंडियाला ४ विकेट्सने पराभवा पत्कारावा लागला. टीम इंडिया सध्या या पाच सामन्यांच्या मालिकेत ०-१ ने मागे आहे. आता टीम इंडियावर आणखी एक मालिका गमावण्याचे संकट आहे. जर एक जरी सामना गमावला, तर मालिका जिंकता येणार नाही.

तिसरा टी-२० सामना कधी अन कुठे?

भारत विरुद्ध इंग्लंड टी-२० मालिकेतील तिसरा सामना मंगळवार, ७ जुलै रोजी खेळला जाईल. हा सामना ट्रेंट ब्रिज येथे होणार आहे. विशेष म्हणजे, हा सामना रात्री १०:०० वाजता सुरू होईल. मालिकेतील पहिला सामनाही रात्री १०:०० वाजता सुरू झाला होता, त्यानंतर दुसरा सामना सायंकाळी ७:०० वाजता झाला. हा सामना भारतीय संघासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असेल, कारण पराभव झाल्यास मालिका जिंकण्याची कोणतीही संधी संपुष्टात येईल.

टीम इंडियामध्ये बदलाची शक्यता

भारतीय संघाला अजूनही आपला सर्वोत्तम टीम बॅलेन्सच्या शोधात आहे. जवळपास प्रत्येक सामन्यात बदललेला संघ मैदानात उतरतो. मागच्या सामन्यात वैभव सूर्यवंशीने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पणही केले, पण तोही स्वस्तात बाद झाला. त्यामुळे, भारतीय संघ पुढच्या सामन्यात कसा संघ मैदानात उतरवतो आणि त्यावेळी संघ कशी कामगिरी करतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

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Web Title: When and where is ind vs eng 3rd t20 match time venue shreyas iyer team india

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Published On: Jul 06, 2026 | 02:49 PM

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