MDS Exam Attendance Rules देशभरातील डेंटल कॉलेजमध्ये शिकणाऱ्या पोस्टग्रेजुएट (PG) डेंटल विद्यार्थ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. आता एमडीएस (MDS) च्या विद्यापीठीय परीक्षेला बसण्यासाठी विद्यार्थ्यांना किमान ८० टक्के बायोमेट्रिक उपस्थिती असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय दंत आयोगाने (National Dental Commission – NDC) सर्व डेंटल कॉलेजेस आणि विद्यापीठांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, ज्या विद्यार्थ्यांची बायोमेट्रिक उपस्थिती ८० टक्क्यांपेक्षा कमी असेल, त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत परीक्षेला बसू दिले जाऊ नये. जर एखाद्या संस्थेने या नियमाचे पालन केले नाही, तर त्या संस्थेवरच कडक कारवाई करण्याचे निश्चित केले जाईल, असेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
राष्ट्रीय दंत आयोगाने आपल्या ताज्या आदेशात सर्व डेंटल कॉलेजेस आणि विद्यापीठांना २०१७ च्या डीसीआय एमडीएस कोर्स रेग्युलेशन (Regulation 18(a)(i)) चे काटेकोरपणे पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
या संदर्भात निर्देश जारी होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी, १९ जानेवारी २०२६ रोजी तत्कालीन डेंटल कौन्सिल ऑफ इंडियाने (DCI) देखील सर्व संस्थांना असाच आदेश जारी केला होता. आता राष्ट्रीय दंत आयोगाने त्याच आदेशाची पुनरावृत्ती करत सर्व संस्थांना त्याचे कडक पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या नियमांचे काटेकोरपणे पालन न झाल्यास संबंधित संस्थेवर कडक कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही स्पष्ट केले आहे.
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वास्तविक, हा निर्णय अनेक राज्यांमधून मिळालेल्या तक्रारींनंतर घेण्यात आला आहे. डेंटल कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या ‘ग्रीव्हन्स सब-कमिटी’कडे (तक्रार निवारण उपसमिती) राजस्थान, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशमधील अनेक डेंटल कॉलेजेसकडून तक्रारी आल्या होत्या की, मोठ्या संख्येने पीजी डेंटल विद्यार्थी निर्धारित उपस्थिती पूर्ण करत नसतानाही त्यांना परीक्षेला बसू दिले जात आहे. या तक्रारींच्या चौकशीनंतर समितीला आढळले की, अनेक प्रकरणांमध्ये अनिवार्य उपस्थितीच्या नियमांचे पालन केले जात नव्हते. त्यानंतर समितीने सर्व विद्यापीठे आणि डेंटल कॉलेजेसमध्ये नियम कडकपणे लागू करण्याची शिफारस केली होती. तसेच या नियमामध्ये कोणतीही सूट दिली जाणार नाही असेही अधोरेखित केले आहे.
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या आदेशानंतर आता सर्व पीजी डेंटल विद्यार्थ्यांना आपल्या नियमित उपस्थितीवर विशेष लक्ष द्यावे लागणार आहे. केवळ वर्गात उपस्थित राहून चालणार नाही, तर बायोमेट्रिक मशीनमध्ये नोंदवलेली उपस्थितीच वैध मानली जाईल. जर विद्यार्थी ८० टक्क्यांची अनिवार्य मर्यादा पूर्ण करू शकले नाहीत, तर त्यांना विद्यापीठाच्या एमडीएस परीक्षेला बसू दिले जाणार नाही. तर दुसरीकडे, डेंटल कॉलेजेसनाही हे सुनिश्चित करावे लागेल की सर्व विद्यार्थ्यांच्या बायोमेट्रिक उपस्थितीची नोंद योग्य पद्धतीने ठेवली जाईल आणि नियमांचे पूर्णपणे पालन होईल.