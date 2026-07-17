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Women’s Hockey WC 2026: विश्वचषकासाठी भारतीय महिला हॉकी संघ जाहीर; सलीमा टेटेकडे नेतृत्वाची धुरा, पाहा कोणाला मिळाली संधी?

Updated On: Jul 17, 2026 | 04:33 PM IST
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सारांश

Women's Hockey World Cup team india squad: हॉकी इंडियाने FIH महिला हॉकी विश्वचषकासाठी भारतीय संघाची घोषणा केली आहे. सलीमा टेटेकडे संघाच्या कर्णधारपदाची धुरा सोपवण्यात आली आहे.

Women’s Hockey WC 2026: विश्वचषकासाठी भारतीय महिला हॉकी संघ जाहीर; सलीमा टेटेकडे नेतृत्वाची धुरा, पाहा कोणाला मिळाली संधी?
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विस्तार
  • महिला हॉकी विश्वचषकासाठी भारतीय संघ जाहीर
  • भारताचा ड गटात समावेश
  • कोणाला मिळाली संधी?
हॉकी इंडियाने एफआयएच महिला हॉकी विश्वचषक २०२६ ( FIH Women’s Hockey World Cup 2026) साठी भारतीय संघाची घोषणा करण्यात आली आहे. या संघात २० खेळाडूंची निवड करण्यात आली. तर, संघाची कमान सलीमा टेटेकडे सोपवण्यात आली आहे. १५ ऑगस्टपासून विश्वचषकाला सुरुवात होईल. नेदरलँड्स आणि बेल्जियम हे दोन्ही देश विश्वचषकाचे संयुक्तपणे आयोजन करतील. या संघात अनुभवी खेळाडूंसोबतच युवा प्रतिभेचाही समावेश आहे. या खेळाडूंनी अलीकडील आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये प्रभावी कामगिरी केली आहे. भारताने गेल्या महिन्यात न्यूझीलंडमध्ये झालेला एफआयएच नेशन्स कप एकही सामना न हरता जिंकला.

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भारताचा ड गटात समावेश

भारतीय संघाला चीन, इंग्लंड आणि दक्षिण आफ्रिकेसोबत ‘ड’ गटात ठेवण्यात आले आहे. संघ आपले सर्व गट सामने नेदरलँड्समधील अॅमस्टेलवीन येथील वागेनर हॉकी स्टेडियमवर खेळेल. भारत आपल्या मोहिमेची सुरुवात १६ ऑगस्ट रोजी चीनविरुद्ध करेल. यानंतर, १८ ऑगस्ट रोजी दक्षिण आफ्रिका आणि २० ऑगस्ट रोजी इंग्लंडविरुद्ध सामना होईल.

विश्वचषकासाठी संतुलित संघ

मुख्य प्रशिक्षक स्योर्ड मारिन म्हणाले की, मोठी स्पर्धा लक्षात घेऊन संघाची निवड संतुलित पद्धतीने करण्यात आली आहे. त्यांच्या मते, खेळाडूंनी विश्वचषकापूर्वी खूप मेहनत घेतली आहे आणि त्यांना या संघाच्या क्षमतेवर पूर्ण विश्वास आहे. ते पुढे म्हणाले की, ‘जगातील सर्वोत्तम संघांविरुद्ध सर्वात मोठ्या मंचावर खेळण्यासाठी संघ उत्सुक आहे.’ बंगळूरु येथील राष्ट्रीय शिबिरात तयारी करत असलेल्या या संघात अनुभवी खेळाडूंसोबतच युवा प्रतिभेचाही समावेश आहे.

महिला हॉकी विश्वचषक २०२६ साठी संघ

गोलरक्षक : सविता, बिचू देवी खरीबम
डिफेंडर्स: इशिका चौधरी, सुशीला चानू पुखरामबम, लालथंटलुंगी, ज्योती, शिल्पी दाबस
मिडफिल्डर: निक्की प्रधान, साक्षी राणा, सुनीलिता टोप्पो, सलीमा टेटे (कर्णधार), नेहा, दीपिका सोरेंग
फॉरवर्ड: लालरेमसियामी, ऋतुजा दादाश्रो पिसाल, नवनीत कौर, दीपिका, इशिका, बलजीत कौर, ब्यूटी डुंगडुंग

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Web Title: Womens hockey world cup 2026 india squad salima tete captain

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Published On: Jul 17, 2026 | 04:33 PM

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