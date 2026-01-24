WPL 2026 : धक्कादायक… दिल्ली कॅपिटल्सला मोठा धक्का! हे संघातील दोन खेळाडू संपूर्ण स्पर्धेतून बाहेर

Delhi Capitals’ Diya Yadav and Mamta Madiwala injured : दिल्ली कॅपिटल्सला महिला प्रीमियर लीग २०२६ मध्ये दुहेरी धक्का बसला आहे. दीया यादव आणि ममता माडीवाला या दोन खेळाडू दुखापतींमुळे उर्वरित हंगामासाठी बाहेर पडल्या आहेत. फ्रँचायझीने शुक्रवारी, २३ जानेवारी रोजी संघातील बदलांची पुष्टी केली, त्यांच्या जागी प्रगती सिंग आणि एडला श्रीजना यांची नावे दिली. दोन्ही खेळाडूंना १० लाख रुपयांच्या राखीव किंमतीवर करारबद्ध करण्यात आले आहे आणि त्या स्पर्धेच्या उर्वरित सामन्यांसाठी निवडीसाठी उपलब्ध असतील.
लीगच्या महत्त्वाच्या टप्प्यावर दिया आणि ममता यांच्या अनुपस्थितीमुळे दिल्ली कॅपिटल्स व्यवस्थापनाला संघाचा समतोल आणि खोली राखण्यासाठी त्वरित पावले उचलण्यास भाग पाडले आहे. नव्याने सामील झालेले खेळाडू त्यांच्या संघाला प्लेऑफमध्ये पोहोचण्यास मदत करण्यासाठी त्यांचे सर्वोत्तम प्रयत्न करण्यास उत्सुक असतील. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की दिल्ली आणि आरसीबी यांच्यातील सामना २४ जानेवारी रोजी संध्याकाळी होणार आहे.
Proud of how far Deeya and Mammu have come in the last month 🥹 Wishing you both a speedy recovery 💙❤️ pic.twitter.com/SLqFlcPw55 — Delhi Capitals (@DelhiCapitals) January 23, 2026
सध्या ५ सामन्यांतून ४ गुणांसह चौथ्या स्थानावर असलेले दिल्ली कॅपिटल्स प्लेऑफ स्थानासाठी शर्यतीत आहे. हंगामाच्या संथ सुरुवातीनंतर, यूपी वॉरियर्स आणि मुंबई इंडियन्सविरुद्ध सलग विजय मिळवून संघाने गती मिळवली. गोलंदाजीची खोली ही एक मोठी चिंता म्हणून उदयास आली आहे, कारण संघ मॅरिझॅन कॅपवर जास्त अवलंबून आहे. उर्वरित गोलंदाजी युनिटकडून पाठिंबा न मिळाल्याने संघावर अतिरिक्त दबाव निर्माण झाला आहे, जो व्यवस्थापन उर्वरित सामन्यांमध्ये सुधारण्यास उत्सुक असेल.
दिल्ली कॅपिटल्सचे आरसीबी, गुजरात आणि उत्तर प्रदेशविरुद्ध तीन लीग सामने बाकी आहेत. तिन्ही सामने जिंकल्यास प्लेऑफमध्ये प्रवेश निश्चित होईल, परंतु बाद फेरीत पोहोचण्यासाठी सर्व विभागांमध्ये चांगली कामगिरी करावी लागेल.
दिल्ली कॅपिट्ल्सचा आजचा सामना हा राॅयल चॅलेंजर्स बंगळुरूविरुद्ध खेळवला जाणार आहे. हा सामना दिल्लीसाठी मोठे आव्हान असणार आहे. राॅयल चॅलेंजर्स बंगळुरूच्या संघाने आतापर्यत पाच सामने खेळले आहेत. या पाच सामन्यामध्ये आरसीबीच्या संघाने एकही सामना गमावलेला नाही. त्याचबरोबर आरसीबीचा संघ पुढच्या फेरीसाठी क्वालीफाय देखील झाला आहे.
Pragati & Srujana are Tigresses 💙❤️ They have replaced Deeya Yadav and Mamatha Madiwala, who have been ruled out due to injury. pic.twitter.com/e7PEHgyxMQ — Delhi Capitals (@DelhiCapitals) January 23, 2026