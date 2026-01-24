T20 World Cup 2026 : बांग्लादेशने पत्ता कट होण्याच्या मार्गावर! स्कॉटलंडचे नाव आज अंतिम होण्याची शक्यता, वाचा संपूर्ण प्रकरण

बांग्लादेशने माघार घेतल्यानंतर, आयसीसी शनिवारी स्कॉटलंडला नवीन संघ म्हणून मान्यता देण्याची अपेक्षा आहे. आयसीसीचे अध्यक्ष जय शाह सध्या दुबईमध्ये आहेत आणि बांग्लादेशच्या विश्वचषकातून माघार घेण्याची अधिकृत घोषणा देखील शक्य आहे. बांग्लादेशला या स्पर्धेसाठी ग्रुप सी मध्ये ठेवण्यात आले होते, ज्यामध्ये इंग्लंड, वेस्ट इंडिज, नेपाळ आणि इटली यांचा समावेश आहे.
दरम्यान, बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाने (BCB) आयसीसी वाद निवारण समितीला (डीआरसी) पत्र लिहून राष्ट्रीय पुरुष संघाचे टी-२० विश्वचषक सामने भारतात आयोजित करण्याच्या गव्हर्निंग कौन्सिलच्या निर्णयाला रद्द करण्याची मागणी केली आहे, परंतु हे प्रकरण उपसमितीच्या अधिकारक्षेत्राबाहेर असल्याने अपील ऐकले जाणार नाही. पूर्णपणे कोपऱ्यात सापडलेल्या बीसीबीने, अमिनुल इस्लाम बुलबुल यांच्या नेतृत्वाखाली, इंग्लंडचे मायकेल बेलॉफ (किंग्ज कौन्सिल) यांच्या नेतृत्वाखाली शेवटचा उपाय म्हणून आयसीसीच्या डीआरसीशी संपर्क साधला.
बीसीबीच्या एका सूत्राने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, “हो, बीसीबीने डीआरसीशी संपर्क साधला आहे कारण त्यांना त्यांचे सर्व पर्याय वापरायचे आहेत. जर डीआरसीने बीसीबीविरुद्ध निर्णय दिला तर स्वित्झर्लंडमधील कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट (सीएएस) हा एकमेव मंच उरतो.” यापूर्वी, बांगलादेशच्या अंतरिम सरकार आणि क्रीडा मंत्रालयाचे सल्लागार आणि भारतविरोधी भूमिकेसाठी ओळखले जाणारे आसिफ नजरुल यांनी सुरक्षेच्या कारणास्तव बांगलादेश संघ भारतात जाणार नसल्याचे जाहीर केले होते.
बीसीसीआयच्या आदेशानुसार अनुभवी वेगवान गोलंदाज मुस्तफिजूर रहमानला कोलकाता नाईट रायडर्स संघातून काढून टाकल्यानंतर हे विधान आले आहे. डीआरसीची व्याप्ती आणि अधिकार लक्षात घेता, हे स्पष्ट आहे की आयसीसी संचालक मंडळाच्या कोणत्याही निर्णयाविरुद्ध अपील ऐकण्याचा अधिकार त्यांना नाही.
Scotland will replace Bangladesh in the T20 WC. 🏴 😮 pic.twitter.com/vgwpeMp3uj — CricXtasy (@CricXtasy) January 24, 2026
स्वतंत्र सुरक्षा मूल्यांकनानंतर आयसीसी संचालक मंडळाने १४-२ अशा मोठ्या मतांनी बांग्लादेशचे सामने भारतात आयोजित करण्याच्या बाजूने मतदान केले. त्या मूल्यांकनात सुरक्षा धोक्याचे वर्णन कमी ते मध्यम असे केले होते. तरीही, नजरुल यांनी आग्रह धरला की हा निर्णय सरकारचा आहे, बीसीबीचा नाही.
डीआरसीच्या “न्यायशास्त्र आणि अधिकार” च्या कलम १.३ नुसार, समिती आयसीसी किंवा त्याअंतर्गत स्थापन केलेल्या इतर कोणत्याही निर्णय घेणाऱ्या संस्थेच्या निर्णयांविरुद्ध अपीलीय संस्था म्हणून काम करणार नाही. आयसीसी बोर्डाच्या एका सूत्राने सांगितले की बांगलादेश डीआरसीकडे जाऊ शकतो, परंतु नियमांनुसार या प्रकरणाची सुनावणी होणार नाही, कारण समितीला बोर्डाच्या निर्णयांविरुद्ध अपील ऐकण्याचा अधिकार नाही.
आयसीसीचे अध्यक्ष जय शाह नामिबिया (१९ वर्षांखालील विश्वचषक) येथून दुबईला परतले आहेत आणि बांगलादेशच्या संभाव्य बदली खेळाडूबाबत औपचारिक निर्णय शनिवारी जाहीर केला जाईल, असे सूत्रांनी सांगितले. आयसीसी बोर्डाचे सदस्य अमिनुल इस्लाम बुलबुलवर खूप नाराज आहेत. या संतापाचे कारण म्हणजे बांगलादेश सरकारने आयसीसीला औपचारिक माहिती देण्यापूर्वी पत्रकार परिषद घेतली. एका सूत्राने सांगितले की आयसीसीला आसिफ नजरुलची फारशी पर्वा नाही, परंतु बुलबुलने आयसीसीला माहिती न देता पत्रकार परिषद घेण्याची परवानगी देऊ नये.