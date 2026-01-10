Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

6,4,6,4… RCB ला सामना जिंकवून देणारी नादिन डी क्लार्क कोण आहे? शेवटच्या चार चेंडूत मुंबईच्या हातून हिसकावला विजयाचा घास

Updated On: Jan 10, 2026 | 08:16 AM
फोटो सौजन्य - Women's Premier League (WPL) सोशल मिडिया

Who is Nadine de Klerk? : शुक्रवारी WPL 2026 च्या पहिल्या सामन्यात नादिन डी क्लार्कने हौदिनीसारखे खेळ करत आरसीबीला विजय मिळवून दिला. नवी मुंबईतील डीवाय पाटील स्टेडियमवर, डी क्लार्कने शानदार फलंदाजी केली आणि नाबाद 63 धावा करत गतविजेत्या मुंबई इंडियन्सच्या जबड्यातून विजय हिसकावून घेतला आणि तिच्या उत्कृष्ट कामगिरीने क्रिकेट चाहत्यांचे मनोरंजन केले.

शेवटच्या ४ चेंडूंमध्ये करिष्मा

६,४,६,४ – डी क्लार्कने शेवटच्या चार चेंडूत २० धावा काढून संघाला शेवटच्या चेंडूवर सनसनाटी विजय मिळवून दिला. घरच्या संघाला मुंबई इंडियन्सला धक्का बसला कारण नदीनच्या शानदार खेळीमुळे आरसीबीच्या मोहिमेला दणदणीत विजय मिळाला. नदीनने यापूर्वी चेंडूने उत्कृष्ट कामगिरी करत फक्त २६ धावांत ४ बळी घेतले होते. या अष्टपैलू कामगिरीसाठी तिला सामनावीर पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले.

T20 World Cup 2026 : टी-२० विश्वचषकासाठी आयर्लंडचा संघ घोषित! पॉल स्टर्लिंगच्या नेतृत्वाखाली ‘या’ खेळाडूंना मिळाली संधी

सामन्याच्या शेवटच्या षटकात, आरसीबी महिला संघाला विजयासाठी १८ धावांची आवश्यकता असताना, डी क्लार्कने नॅट सायव्हर-ब्रंटवर हल्ला चढवला. पहिल्या दोन चेंडूत ती धावू शकली नाही, परंतु नंतर पुढच्या चौकारांसह ती धमाकेदार ठरली. तिने तिसऱ्या चेंडूवर थेट जमिनीवर षटकार मारला, नंतर लाँग लेगमधून चौकार मारला. तिने दुसऱ्या शेवटच्या चेंडूवर एक शक्तिशाली शॉट मारला, जो काउ कॉर्नरकडे गेला आणि सहा धावा काढल्या. सायव्हर-ब्रंटने शेवटच्या चेंडूवर यॉर्कर मारण्याचा प्रयत्न केला, परंतु दक्षिण आफ्रिकेच्या खेळाडूने चेंडू खाली आला आणि तो गोलंदाजाच्या डोक्यावरून चार धावांसाठी पाठवला आणि विजयावर शिक्कामोर्तब केले.

नादिन डी क्लार्क कोण आहे?

नॅडिन डी क्लार्क ही दक्षिण आफ्रिकेची महिला क्रिकेटपटू आहे, जी एक बहुमुखी अष्टपैलू खेळाडू म्हणून ओळखली जाते जी फलंदाजी फिनिश आणि मध्यम गती गोलंदाजीमध्ये माहिर आहे. तिचा जन्म १९९९ मध्ये प्रिटोरिया येथे झाला. तिने सुरुवातीला हॉकी आणि भालाफेक यासारख्या खेळांमध्ये करिअर केले, परंतु वयाच्या १७ व्या वर्षी क्रिकेटसाठी वचनबद्ध झाली.

मे २०१७ मध्ये दक्षिण आफ्रिका चतुर्भुज मालिकेदरम्यान भारताविरुद्ध नॅदिन डी क्लार्कने एकदिवसीय सामन्यात पदार्पण केले आणि फेब्रुवारी २०१८ मध्ये तिचे टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यात पदार्पण केले. २०१९ मध्ये दक्षिण आफ्रिकेच्या उदयोन्मुख खेळाडू संघाचे नेतृत्व करणे, २०२० आणि २०२४ च्या टी-२० विश्वचषक स्पर्धेत खेळणे, २०२२ च्या राष्ट्रकुल खेळांमध्ये भाग घेणे आणि २०२४ च्या टी-२० विश्वचषक आणि २०२५ च्या एकदिवसीय विश्वचषकात दक्षिण आफ्रिकेच्या अंतिम फेरीत योगदान देणे या महत्त्वपूर्ण कामगिरी आहेत. २०२३ च्या इंग्लंडच्या स्थानिक हंगामासाठी तिने द ब्लेझसोबत करार केला.

