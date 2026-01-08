Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

WPL 2026 Opening Ceremony : जॅकलिनची अदा आणि हनी सिंगच्या रॅपची जादू चालणार WPLच्या उद्घाटन समारंभाला

Updated On: Jan 08, 2026 | 08:53 AM
फोटो सौजन्य - Women's Premier League (WPL) सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - Women's Premier League (WPL) सोशल मिडिया

महिला प्रीमियर लीग (WPL) चा आगामी हंगाम ९ जानेवारी रोजी सुरू होणार आहे. पाचही फ्रँचायझी संघ स्पर्धेच्या तयारीत व्यस्त असताना, WPL च्या नवीन हंगामाच्या उद्घाटन समारंभाचे वेळापत्रक देखील जाहीर करण्यात आले आहे. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (BCCI) डब्ल्यूपीएलचा भव्य उद्घाटन समारंभ आयोजित केला आहे. प्रसिद्ध गायिका यो-यो हनी सिंग आणि अभिनेत्री जॅकलिन फर्नांडिस उद्घाटन समारंभाला उपस्थित राहणार आहेत.

बीसीसीआयने डब्ल्यूपीएलच्या आगामी हंगामासाठी उद्घाटन समारंभ अंतिम केला आहे. उद्घाटन समारंभ ९ जानेवारी रोजी संध्याकाळी ६:४५ वाजता सुरू होईल, म्हणजे सुरुवातीचा दिवस. जॅकलिन फर्नांडिस आणि यो-यो हनी सिंग त्यांच्या सादरीकरणाने प्रेक्षकांना मंत्रमुग्ध करताना दिसतील.

बांग्लादेशचा हट्टीपणा सुरूच… T20 World Cup 2026 चे ठिकाण बदलण्यासाठी आयसीसीवर दबाव

महिला प्रीमियर लीगचा पहिला टप्पा नवी मुंबईत ९ जानेवारी ते १७ जानेवारी दरम्यान खेळवला जाईल. दुसरा टप्पा १९ जानेवारी ते ५ फेब्रुवारी दरम्यान वडोदरा (बडोदा) येथे होणार आहे. अंतिम सामनाही वडोदरा येथेच खेळवला जाईल. लीग टप्प्यात एकूण २० सामने खेळवले जातील. यानंतर, एलिमिनेटर ३ फेब्रुवारी रोजी खेळवला जाईल आणि अंतिम सामना दोन दिवसांनी म्हणजे ५ फेब्रुवारी रोजी खेळवला जाईल. वेळापत्रकात फक्त दोन डबल हेडर सामने आहेत.

मुंबई इंडियन्सने २०२३ मध्ये विजेतेपद जिंकले होते, तर २०२४ मध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने विजेतेपद पटकावले होते. २०२६ मध्ये कोणता संघ ट्रॉफी जिंकतो हे पाहणे मनोरंजक असेल. पॉइंट टेबलमध्ये अव्वल स्थानावर असलेला संघ थेट अंतिम फेरीत पोहोचेल, तर दुसऱ्या आणि तिसऱ्या स्थानावरील संघ एलिमिनेटरमध्ये खेळतील.

महिला प्रीमियर लीग (WPL) चा चौथा हंगाम ९ जानेवारी रोजी सुरू होईल आणि अंतिम सामना ५ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. स्पर्धेच्या उद्घाटन सामन्यात गतविजेत्या मुंबई इंडियन्सचा सामना आरसीबी महिला संघाशी होईल. या हंगामातील पहिले ११ सामने मुंबईतील डीवाय पाटील स्टेडियमवर खेळवले जातील, तर उर्वरित ११ सामने (प्लेऑफसह) वडोदरा मैदानावर होतील. WPL च्या आगामी हंगामातील सर्व सामन्यांचे लाईव्ह स्ट्रीमिंग JioStar अॅपवर उपलब्ध असेल, तर स्पर्धेचे लाईव्ह प्रक्षेपण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर केले जाईल. 

संघाचे कर्णधार

मुंबई इडियन्स – हरमनप्रीत कौर

गुजरात जायंट्स – अ‍ॅशले गार्डनर

दिल्ली कॅपिटल्स – जेमिमा रोड्रिग्स

युपी वाॅरीयर्स –  मेग लॅनिंग

राॅयल चॅलेंजर्स बंगळुरू – स्मृती मानधना

Published On: Jan 08, 2026 | 08:53 AM

