Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Pune Crime Toxic Liquor Havoc In Pune 15 Dead Police Commissioner Cracks Downseveral Officers Suspended

Pune Crime: पुण्यात विषारी दारूचं थैमान! 15 जणांचा मृत्यू, पोलिस आयुक्तांचा दणका; अनेक अधिकारी निलंबित

Updated On: May 30, 2026 | 11:16 AM IST
जाहिरात
सारांश

पुण्यातील हडपसर आणि पिंपरी-चिंचवडच्या फुगेवाडी परिसरात विषारी दारू प्रकरणात 15 जणांचा मृत्यू झाला. दारूमध्ये मिथेनॉल मिसळल्याचा संशय असून मुख्य आरोपी योगेश वानखेडे याला अटक करण्यात आली आहे. घटनेनंतर पोलिस आयुक्तांनी कर्तव्यात कसूर केल्याप्रकरणी अनेक पोलीस अधिकाऱ्यांना निलंबित केले आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • हडपसर आणि फुगेवाडीत विषारी दारू पिऊन 15 जणांचा मृत्यू.
  • दारूमध्ये मिथेनॉल मिसळल्याचा संशय; मुख्य आरोपी योगेश वानखेडे अटकेत.
  • कर्तव्यात कसूर केल्याप्रकरणी पुणे व पिंपरी-चिंचवडमधील अनेक पोलीस अधिकारी निलंबित.
पुणे: पुण्यातील हडपसर आणि पिंपरी चिंचवडच्या फुगेवाडी परिसरात मोठी दुर्घटना घडली. फुग्यातून मिळणाऱ्या दारू मधून १४ जणांचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे. फुगेवाडी आणि हडपसर परिसरात अवैध दारू मोठ्या प्रमाणावर विकली जायची. मात्र याकडे पोलिसांच साफ दुर्लक्ष होत. या मुळेच या परिसरात दारू विक्री केली जायची. या घटनेतील मुख्य आरोप योगेश वानखेडे याला अटक करण्यात आली आहे. त्याने या दारूमध्ये मिथेनॉल मिक्स केलेल असाव अशी शक्यता आहे. कारण याने जास्त नशा होते आणि दारुच्या प्रमाणात वाढ होते म्हणून त्याने हे कृत्य केल. तो कॅन मधून भेसळ केलेली आपली दारू विक्री करत होता. मात्र याच कॅन मधल्या दारूने हडपसर परिसरात तब्बल ५ जणांचा मृत्यू झाला आहे. तर फुगेवाडी परिसरात १० जणांचा मृत्यू झाला. याची कल्पना पोलिसांना नव्हती का? असा संतप्त सवाल नागरिक विचारात आहे. आता याच प्रकरणात पुणे आणि पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तांनी कारवाई केली आहे. कर्तव्यात कसूर म्हणून त्यांनी थेट ८ पोलिस अधिकाऱ्यांच निलंबन केल आहे.

Solapur Crime: ‘तुला जिवंत राहू देणार नाही’; सततच्या धमक्या, बेदम मारहाण… हातावर आरोपींची नावे लिहित 21 वर्षीय तरुणाची आत्महत्या

८ पोलिस अधिकाऱ्यांच निलंबन

पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी कारवाई करत तीन पोलीस अधिकाऱ्यांना निलंबित केल आहे आहे. हडपसर पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी मोगले, एपीआय सिकलगर आणि पोलीस उपनिरीक्षक मुलानी यांना निलंबित केल आहे. तर त्यांची वेगळ्या विभागात बदली सुद्धा करण्यात आली आहे.

फुगेवाडी विषारी दारू प्रकरणी 10 जणांच्या मृत्यू नंतर पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्त विनय कुमार चौबे मोठी कारवाई केली आहे. दापोडी पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक विजय वाघमारे तसेच तपास पथकाचे इंचार्ज आणि 4 कर्मचारी निलंबित केले आहेत. तर गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक नरेंद्र ठाकरे यांची पोलीस नियंत्रण कक्षात रवानगी केली आहे.

स्थानिक नागरिक संतप्त

फक्त अधिकाऱ्यांच निलंबन करून चालणार आहे का ? या परिसरात दारू विक्री होत असताना पोलीस काय करत होते? त्यांना याची कल्पना नव्हती का? आता तरी पोलीस शहरात अवैध धंद्यांवर कारवाई करणार का? असे संतप्त सवाल स्थानिक नागरिकांकडून करण्यात येत आहे. पुणे जिल्ह्यातून आणि शहरातून गुन्हेगारीच्या बातम्या सतत आणि दररोज वाचायला मिळत आहे. आता या भेसळ दारूने एकूण १५ जणांचा मृत्यू झाला आहे. या प्रकरणात पुणे पोलीस आणि पिंपरी चिंचवड पोलीस काय कारवाई करतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहेत.

Jalgaon Crime: ‘मी जिवंत आहे!’ तरुणीच्या एका वाक्याने हत्याकांडाचा संपूर्ण तपास उलटला; नेमकं काय प्रकरण?

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: विषारी दारू प्रकरणात किती जणांचा मृत्यू झाला?

    Ans: या प्रकरणात एकूण 15 जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे.

  • Que: मुख्य आरोपी कोण आहे?

    Ans: योगेश वानखेडे हा मुख्य आरोपी असून त्याला पोलिसांनी अटक केली आहे.

  • Que: घटनेनंतर पोलिस प्रशासनाने काय कारवाई केली?

    Ans: कर्तव्यात कसूर केल्याचा ठपका ठेवत अनेक पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे.

Web Title: Pune crime toxic liquor havoc in pune 15 dead police commissioner cracks downseveral officers suspended

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 30, 2026 | 11:06 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Solapur Crime: ‘तुला जिवंत राहू देणार नाही’; सततच्या धमक्या, बेदम मारहाण… हातावर आरोपींची नावे लिहित 21 वर्षीय तरुणाची आत्महत्या
1

Solapur Crime: ‘तुला जिवंत राहू देणार नाही’; सततच्या धमक्या, बेदम मारहाण… हातावर आरोपींची नावे लिहित 21 वर्षीय तरुणाची आत्महत्या

Jalgaon Crime: ‘मी जिवंत आहे!’ तरुणीच्या एका वाक्याने हत्याकांडाचा संपूर्ण तपास उलटला; नेमकं काय प्रकरण?
2

Jalgaon Crime: ‘मी जिवंत आहे!’ तरुणीच्या एका वाक्याने हत्याकांडाचा संपूर्ण तपास उलटला; नेमकं काय प्रकरण?

Accident: एका क्षणात होत्याचं नव्हतं! ट्रॅव्हल्स-दुचाकीची समोरासमोर धडक, 4 तरुणांचा जागीच मृत्यू; ओळख पटवणंही कठीण
3

Accident: एका क्षणात होत्याचं नव्हतं! ट्रॅव्हल्स-दुचाकीची समोरासमोर धडक, 4 तरुणांचा जागीच मृत्यू; ओळख पटवणंही कठीण

Pune News: गणवेश हा राष्ट्राच्या विश्वासाचे कवच- डॉ. किरण बेदी, एनडीएच्या १५०व्या दीक्षांत समारंभात कॅडेट्सना ‘देश प्रथम’चा संदेश
4

Pune News: गणवेश हा राष्ट्राच्या विश्वासाचे कवच- डॉ. किरण बेदी, एनडीएच्या १५०व्या दीक्षांत समारंभात कॅडेट्सना ‘देश प्रथम’चा संदेश

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
BSF India: घुसखोरांविरोधात परराष्ट्र मंत्रालयाचा बांगलादेशला अल्टीमेटम; अमित शाहांच्या विधानानंतर सीमेवर अभूतपूर्व स्थिती

BSF India: घुसखोरांविरोधात परराष्ट्र मंत्रालयाचा बांगलादेशला अल्टीमेटम; अमित शाहांच्या विधानानंतर सीमेवर अभूतपूर्व स्थिती

May 30, 2026 | 11:14 AM
हुंड्याची मागणी, फोनवर अश्लील भाषा… लग्नाआधीच होणाऱ्या नवऱ्याला कंटाळली अन् तरुणीने ॲसिड पिऊन आयुष्य संपवलं

हुंड्याची मागणी, फोनवर अश्लील भाषा… लग्नाआधीच होणाऱ्या नवऱ्याला कंटाळली अन् तरुणीने ॲसिड पिऊन आयुष्य संपवलं

May 30, 2026 | 11:10 AM
Asian Game: विनेश फोगाट आशियाई क्रीडा स्पर्धेच्या निवड चाचणीसाठी दाखल; 53 किलो वजनी गटात स्पर्धा; IG स्टेडियमला छावणीचे स्वरूप

Asian Game: विनेश फोगाट आशियाई क्रीडा स्पर्धेच्या निवड चाचणीसाठी दाखल; 53 किलो वजनी गटात स्पर्धा; IG स्टेडियमला छावणीचे स्वरूप

May 30, 2026 | 11:06 AM
Pune Crime: पुण्यात विषारी दारूचं थैमान! 15 जणांचा मृत्यू, पोलिस आयुक्तांचा दणका; अनेक अधिकारी निलंबित

Pune Crime: पुण्यात विषारी दारूचं थैमान! 15 जणांचा मृत्यू, पोलिस आयुक्तांचा दणका; अनेक अधिकारी निलंबित

May 30, 2026 | 11:06 AM
विधान परिषदेच्या 15 जागांवर महाविकास आघाडीचे एकमत, काँग्रेसला 8 अन्…; हर्षवर्धन सपकाळांची माहिती

विधान परिषदेच्या 15 जागांवर महाविकास आघाडीचे एकमत, काँग्रेसला 8 अन्…; हर्षवर्धन सपकाळांची माहिती

May 30, 2026 | 11:03 AM
सकाळी उठल्यानंतर रिकाम्या पोटी करा कढीपत्त्याच्या पानांचे सेवन, विषारी घटक बाहेर पडून जाण्यासोबतच वजन राहील नियंत्रणात

सकाळी उठल्यानंतर रिकाम्या पोटी करा कढीपत्त्याच्या पानांचे सेवन, विषारी घटक बाहेर पडून जाण्यासोबतच वजन राहील नियंत्रणात

May 30, 2026 | 10:57 AM
Manoj Jarange Hunger Strike: “तळपत्या उन्हात तडफडून मरू दिलं तरी चालेल…”; उपोषण सुरू करताना जरांगे पाटील आक्रमक

Manoj Jarange Hunger Strike: “तळपत्या उन्हात तडफडून मरू दिलं तरी चालेल…”; उपोषण सुरू करताना जरांगे पाटील आक्रमक

May 30, 2026 | 10:49 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

May 28, 2026 | 04:36 PM
Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 03:30 PM
Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

May 28, 2026 | 03:27 PM
Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

May 28, 2026 | 02:09 PM
बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

May 28, 2026 | 01:59 PM
Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 01:49 PM
Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

May 27, 2026 | 03:55 PM