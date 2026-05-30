Pune Crime: पुण्यात विषारी दारूचं थैमान! 15 जणांचा मृत्यू, पोलिस आयुक्तांचा दणका; अनेक अधिकारी निलंबित

Solapur Crime: ‘तुला जिवंत राहू देणार नाही’; सततच्या धमक्या, बेदम मारहाण… हातावर आरोपींची नावे लिहित 21 वर्षीय तरुणाची आत्महत्या
८ पोलिस अधिकाऱ्यांच निलंबन
पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी कारवाई करत तीन पोलीस अधिकाऱ्यांना निलंबित केल आहे आहे. हडपसर पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी मोगले, एपीआय सिकलगर आणि पोलीस उपनिरीक्षक मुलानी यांना निलंबित केल आहे. तर त्यांची वेगळ्या विभागात बदली सुद्धा करण्यात आली आहे.
फुगेवाडी विषारी दारू प्रकरणी 10 जणांच्या मृत्यू नंतर पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्त विनय कुमार चौबे मोठी कारवाई केली आहे. दापोडी पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक विजय वाघमारे तसेच तपास पथकाचे इंचार्ज आणि 4 कर्मचारी निलंबित केले आहेत. तर गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक नरेंद्र ठाकरे यांची पोलीस नियंत्रण कक्षात रवानगी केली आहे.
स्थानिक नागरिक संतप्त
फक्त अधिकाऱ्यांच निलंबन करून चालणार आहे का ? या परिसरात दारू विक्री होत असताना पोलीस काय करत होते? त्यांना याची कल्पना नव्हती का? आता तरी पोलीस शहरात अवैध धंद्यांवर कारवाई करणार का? असे संतप्त सवाल स्थानिक नागरिकांकडून करण्यात येत आहे. पुणे जिल्ह्यातून आणि शहरातून गुन्हेगारीच्या बातम्या सतत आणि दररोज वाचायला मिळत आहे. आता या भेसळ दारूने एकूण १५ जणांचा मृत्यू झाला आहे. या प्रकरणात पुणे पोलीस आणि पिंपरी चिंचवड पोलीस काय कारवाई करतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहेत.
Jalgaon Crime: ‘मी जिवंत आहे!’ तरुणीच्या एका वाक्याने हत्याकांडाचा संपूर्ण तपास उलटला; नेमकं काय प्रकरण?
Ans: या प्रकरणात एकूण 15 जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
Ans: योगेश वानखेडे हा मुख्य आरोपी असून त्याला पोलिसांनी अटक केली आहे.
Ans: कर्तव्यात कसूर केल्याचा ठपका ठेवत अनेक पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे.