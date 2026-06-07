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Men’s U18 Asia Cup: सुवर्णिम कामगिरी! जपानला नमवत ‘भारत अंडर-18 आशिया कपचा’ विजेता

Updated On: Jun 07, 2026 | 01:26 PM IST
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सारांश

India Won Men's Under-18 Asia Cup: भारताच्या अंडर-18 पुरुष संघाने दमदार कामगिरी करत अंडर-18 आशिया कप स्पर्धेत सुवर्णपदक पटकावले आहे. जपानमध्ये झालेल्या या स्पर्धेत संघाने तिसऱ्यांदा सुर्ण कामगिरी केली आहे.

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विस्तार
  • हॉकीत भारताचा दबदबा कायम
  • जपानच्या घरात भारताचा विजयघोष
  • भारत अंडर-18 आशिया कपचा विजेता
जपान येथे झालेल्या पुरुष अंडर-18 आशिया कप 2026 स्पर्धेत भारतीय युवा हॉकी संघाने इतिहास घडवला. जपानमधील काकामिगाहारा येथील कावासाकी हेवी इंडस्ट्रीज हॉकी स्टेडियमवर झालेल्या अंतिम सामन्यात यजमान जपानचा ४-१ असा दणदणीत पराभव करत भारताने सुवर्णपदकावर नाव कोरले. भारताने तिसऱ्यांदा ही ट्रॉफी पटकावली. अंतिम सामन्यात भारताचा स्टार खेळाडू, पूर्ती आशिष तानीने शानदार हॅटट्रिक साधून विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली. संपूर्ण स्पर्धेत आक्रमक आणि शिस्तबद्ध खेळ करणाऱ्या भारतीय संघाने अंतिम सामन्यातही वर्चस्व राखत आशियाई हॉकीत आपली ताकद पुन्हा सिद्ध केली.

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आशीष तानी पुर्तीची हॅट्ट्रिक

सामन्याच्या सुरुवातीपासूनच भारतीय संघाने जपानवर दबाव निर्माण केला. सामन्याच्या दुसऱ्याच मिनिटाला मिळालेल्या पेनल्टी कॉर्नरवर आशीष तानी पुर्तीने अचूक गोल करत भारताला १-० अशी आघाडी मिळवून दिली. पहिल्या क्वार्टरमध्ये भारतीय बचावफळीने जपानचे सर्व प्रयत्न हाणून पाडले. २८ व्या मिनिटाला आशीषने दुसरा गोल करत आघाडी २-० अशी वाढवली. त्यानंतर अवघ्या दोन मिनिटांत कर्णधार केतन कुशवाहाने शानदार फील्ड गोल करत भारताला ३-० अशी मजबूत आघाडी मिळवून दिली. दुसऱ्या क्वार्टरमध्ये भारताने सामन्यावर पूर्ण नियंत्रण मिळवले. तिसऱ्या क्वार्टरमध्येही भारतीय संघाचा आक्रमक खेळ कायम राहिला. ३४ व्या मिनिटाला पुन्हा एकदा पेनल्टी कॉर्नर मिळाल्यानंतर आशीष तानी पुर्तीने गोल करत आपली शानदार हॅट्ट्रिक पूर्ण केली. त्यामुळे भारताची आघाडी ४-० ची आघाडी घेतली आणि सामना जवळपास भारताच्या खिशात गेला. चौथ्या क्वार्टरमध्ये जपानकडून गाकू नुमाडाने एकमेव गोल केला, पण यजमान संघ भारताच्या आक्रमक खेळासमोर टिकू शकला नाही. भारताने अखेर ४-१ असा विजय मिळवत आशिया कपचे विजेतेपद पटकावले.

हॉकी इंडियाकडून बक्षिसांची घोषणा

पुरुष अंडर-१८ आशिया कपमधील ऐतिहासिक कामगिरीनंतर, हॉकी इंडियाने (Hockey India) पुरुष संघातील प्रत्येक खेळाडूस ३ लाख रुपये, तर सपोर्ट स्टाफमधील प्रत्येक सदस्याला १.५ लाख रुपयांचे बक्षीस जाहीर केले. तसेच महिला अंडर-18 संघाने कांस्यपदक जिंकल्यानंतर त्यांनाही रोख पारितोषिक जाहीर करण्यात आले. हॉकी इंडियाने भारतीय १८ वर्षांखालील महिला हॉकी संघातील प्रत्येक खेळाडूसाठी १ लाख रुपयांचे रोख बक्षीस, तसेच सपोर्ट स्टाफसाठी प्रत्येकी ५०,००० रुपयांची घोषणा केली.

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Web Title: India beat japan win mens u18 asia cup 2026 hockey final

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Published On: Jun 07, 2026 | 01:26 PM

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