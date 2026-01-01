Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • Mohammed Shami Will Soon Make A Comeback In Odis Bcci Has A Complete Plan Ready

मोहम्मद शमी लवकरच एकदिवसीय सामन्यात पुनरागमन करणार, बीसीसीआयचा पूर्ण प्लान तयार

उजव्या हाताचा वेगवान गोलंदाज मोहम्मद शमी मार्च २०२५ मध्ये चॅम्पियन्स ट्रॉफीच्या अंतिम सामन्यात भारताकडून शेवटचा खेळला होता. शमीला पुन्हा विचारात घेण्यापूर्वी स्थानिक क्रिकेटमधून लय मिळवावी लागेल असे सांगितले.

Updated On: Jan 01, 2026 | 12:52 PM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

Mohammed Shami Comeback : बंगालचा वेगवान गोलंदाज मोहम्मद शमी भारतीय एकदिवसीय संघात परतू शकतो. ११ जानेवारीपासून न्यूझीलंडविरुद्धच्या तीन सामन्यांच्या मालिकेसाठी त्याच्या पुनरागमनाचा विश्वास त्याच्या संघाला आहे. शमी जवळजवळ एक वर्षापासून भारतीय संघाबाहेर आहे. उजव्या हाताचा वेगवान गोलंदाज मोहम्मद शमी मार्च २०२५ मध्ये चॅम्पियन्स ट्रॉफीच्या अंतिम सामन्यात भारताकडून शेवटचा खेळला होता. 

इंडियन प्रीमियर लीगमधील खराब कामगिरीनंतर, त्याला इंग्लंड दौऱ्यासाठी कसोटी संघातून वगळण्यात आले, ज्यामुळे त्याच्या फॉर्म आणि तंदुरुस्तीबद्दल चिंता निर्माण झाली. निवडकर्त्यांनी स्पष्ट केले की शमीला पुन्हा विचारात घेण्यापूर्वी स्थानिक क्रिकेटमधून लय मिळवावी लागेल आणि तंदुरुस्ती जुळवावी लागेल. निवड समितीचे अध्यक्ष अजित आगरकर त्यावेळी म्हणाले होते, “तो कसोटी मालिकेसाठी तंदुरुस्त होण्याचा प्रयत्न करत होता. 

IPL 2026 : बांगलादेशी खेळाडू मुस्तफिजूर रहमानवर आयपीएल 2026 मधून 2026 होणार बॅन? बीसीसीआयच्या निशाण्यावर खेळाडू

सध्या तो पाच कसोटी खेळण्यासाठी पूर्णपणे तंदुरुस्त आहे असे मला वाटत नाही. त्याची तंदुरुस्ती ज्या पातळीवर असायला हवी होती त्या पातळीवर नाहीये. डॉक्टरांनीच आम्हाला सांगितले आहे की तो (इंग्लंड) मालिकेतून बाहेर पडला आहे.” तेव्हापासून, शमी स्थानिक क्रिकेट सर्किटमध्ये परतला आहे. त्याने रणजी ट्रॉफीमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी केली आणि सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीमध्ये देखील उत्कृष्ट गोलंदाजी केली. असे असूनही, त्याचे टी-२० आंतरराष्ट्रीय संघात पुनरागमन होण्याची शक्यता कमी आहे. 

शमी विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये सातत्याने चांगली कामगिरी करत आहे, त्याने चार सामन्यांमध्ये आठ विकेट्स घेतल्या आहेत. सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीमध्ये निराशाजनक कामगिरी केल्यानंतर, त्याच्या गोलंदाजीने बंगालला आतापर्यंत खेळलेल्या चारपैकी तीन सामन्यांमध्ये विजय मिळवून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. इंडिया टुडेच्या वृत्तानुसार, शमी पडद्यामागे कठोर परिश्रम करत आहे आणि एकदिवसीय संघात परतण्याची त्याला आशा आहे. तथापि, त्यांनी असेही म्हटले आहे की वेगवान गोलंदाजाला त्याच्या निवडीबद्दल अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती मिळालेली नाही.

न्यूझीलंडविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेसाठी संघाची घोषणा ३ किंवा ४ जानेवारी रोजी होण्याची शक्यता आहे. भारतीय संघ न्यूझीलंडविरुद्ध तीन एकदिवसीय आणि पाच टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामने खेळेल. टी-२० मालिकेसाठी भारतीय संघाची घोषणा आधीच करण्यात आली आहे.

Web Title: Mohammed shami will soon make a comeback in odis bcci has a complete plan ready

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 01, 2026 | 12:29 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IND vs NZ, 3rd ODI : भारताला फिरकी रणनीतीचा विचार करावा लागणार; दोन सामन्यात फिरकी गोलंदाजांकडून निराशा 
1

IND vs NZ, 3rd ODI : भारताला फिरकी रणनीतीचा विचार करावा लागणार; दोन सामन्यात फिरकी गोलंदाजांकडून निराशा 

Vaibhav Suryavanshi half-century : विश्वचषकात वैभव सुर्यवंशीचा बोलबाला! ठोकले अर्धशतक, भारताला अडचणीतून सावरलं
2

Vaibhav Suryavanshi half-century : विश्वचषकात वैभव सुर्यवंशीचा बोलबाला! ठोकले अर्धशतक, भारताला अडचणीतून सावरलं

विदर्भाला इतिहास रचण्याची संधी, सर्वाधिक Vijay Hazare Trophy जिंकणारे संघ कोणते? वाचा संपूर्ण यादी
3

विदर्भाला इतिहास रचण्याची संधी, सर्वाधिक Vijay Hazare Trophy जिंकणारे संघ कोणते? वाचा संपूर्ण यादी

WPL 2026 MI vs UPW : आज मुंबई इंडियन्स आणि यूपी वॉरियर्स आमनेसामने! जाणून घ्या संभाव्य Playing 11, खेळपट्टी आणि लाईव्ह स्ट्रीमिंग
4

WPL 2026 MI vs UPW : आज मुंबई इंडियन्स आणि यूपी वॉरियर्स आमनेसामने! जाणून घ्या संभाव्य Playing 11, खेळपट्टी आणि लाईव्ह स्ट्रीमिंग

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पोलीसांना फक्त ५०० रु भत्ता, ५ हजार रु भत्त्याची पोलीस बॉईज संघटनेची मागणी

पोलीसांना फक्त ५०० रु भत्ता, ५ हजार रु भत्त्याची पोलीस बॉईज संघटनेची मागणी

Jan 17, 2026 | 03:19 PM
हिंदूंना वोट देणं हराम… बांगलदेशात निवडणुकीपूर्वी मौलवींचे चिथावणीखोर विधान, VIDEO VIRAL

हिंदूंना वोट देणं हराम… बांगलदेशात निवडणुकीपूर्वी मौलवींचे चिथावणीखोर विधान, VIDEO VIRAL

Jan 17, 2026 | 03:16 PM
Who Will Be Pune’s Next Mayor? कोण होणार पुण्याचा महापौर…? 3 नावांची चर्चा

Who Will Be Pune’s Next Mayor? कोण होणार पुण्याचा महापौर…? 3 नावांची चर्चा

Jan 17, 2026 | 03:13 PM
Goa Crime: गोव्यात दोन रशियन महिलांची निघृण हत्या; हात-पाय बांधून गळा चिरलेल्या अवस्थेत आढळले मृतदेह

Goa Crime: गोव्यात दोन रशियन महिलांची निघृण हत्या; हात-पाय बांधून गळा चिरलेल्या अवस्थेत आढळले मृतदेह

Jan 17, 2026 | 03:09 PM
“अक्षय खन्ना 10/10 आहे, पण रणवीर 100/10”, ‘धुरंधर’मधील रणवीर सिंहच्या अभिनयावर सुनील शेट्टी फिदा, म्हणाले…

“अक्षय खन्ना 10/10 आहे, पण रणवीर 100/10”, ‘धुरंधर’मधील रणवीर सिंहच्या अभिनयावर सुनील शेट्टी फिदा, म्हणाले…

Jan 17, 2026 | 03:08 PM
Nishikant Dubey on Sanjay Raut: “संजय राऊत म्हणजे नारद मुनी अन्…” निशिकांत दुबे यांचा जहरी वार; ‘जयचंद’ वरून राजकीय रणकंदन

Nishikant Dubey on Sanjay Raut: “संजय राऊत म्हणजे नारद मुनी अन्…” निशिकांत दुबे यांचा जहरी वार; ‘जयचंद’ वरून राजकीय रणकंदन

Jan 17, 2026 | 03:05 PM
Bribe News : 7 हजाराची लाच घेणं भोवलं; शिरूर तालुक्यातील महिला तलाठ्याला रंगेहात पकडले

Bribe News : 7 हजाराची लाच घेणं भोवलं; शिरूर तालुक्यातील महिला तलाठ्याला रंगेहात पकडले

Jan 17, 2026 | 03:02 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Pimpri-Chinchwad : “भारतीय जनता पक्षाचा विजय हा धन शक्तीचा नसून जनशक्तीचा आहे “- शंकर जगताप

Pimpri-Chinchwad : “भारतीय जनता पक्षाचा विजय हा धन शक्तीचा नसून जनशक्तीचा आहे “- शंकर जगताप

Jan 16, 2026 | 07:01 PM
Muncipal Election : सिंधुदुर्गात महायुतीची ताकद! नारायण राणेंचा मोठा दावा

Muncipal Election : सिंधुदुर्गात महायुतीची ताकद! नारायण राणेंचा मोठा दावा

Jan 16, 2026 | 06:56 PM
Mumbai : भाजपच्या विजयावर मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांची प्रतिक्रिया

Mumbai : भाजपच्या विजयावर मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांची प्रतिक्रिया

Jan 16, 2026 | 06:39 PM
Sindhudurg : “ठाकरे बंधूंनी फ्लाईट पकडून पाकिस्तानला जावे” -नितेश राणे

Sindhudurg : “ठाकरे बंधूंनी फ्लाईट पकडून पाकिस्तानला जावे” -नितेश राणे

Jan 16, 2026 | 06:34 PM
Thane News : ठाण्यात महायुतीला मोठं यश; प्रभाग 2 मध्ये भाजपचे संपूर्ण पॅनल विजयी

Thane News : ठाण्यात महायुतीला मोठं यश; प्रभाग 2 मध्ये भाजपचे संपूर्ण पॅनल विजयी

Jan 16, 2026 | 06:29 PM
Thane News : शिंदेंच्या बालेकिल्ल्यात ठाकरे गटाचा झेंडा; प्रभाग 13 अ मध्ये शहाजी खुसपे विजयी

Thane News : शिंदेंच्या बालेकिल्ल्यात ठाकरे गटाचा झेंडा; प्रभाग 13 अ मध्ये शहाजी खुसपे विजयी

Jan 16, 2026 | 06:24 PM
Mira Bhayandar : मीरा भाईंदरच्या प्रभाग ९ मध्ये काँग्रेसचा मोठा विजय

Mira Bhayandar : मीरा भाईंदरच्या प्रभाग ९ मध्ये काँग्रेसचा मोठा विजय

Jan 16, 2026 | 03:17 PM