मोहम्मद शमी लवकरच एकदिवसीय सामन्यात पुनरागमन करणार, बीसीसीआयचा पूर्ण प्लान तयार

Mohammed Shami Comeback : बंगालचा वेगवान गोलंदाज मोहम्मद शमी भारतीय एकदिवसीय संघात परतू शकतो. ११ जानेवारीपासून न्यूझीलंडविरुद्धच्या तीन सामन्यांच्या मालिकेसाठी त्याच्या पुनरागमनाचा विश्वास त्याच्या संघाला आहे. शमी जवळजवळ एक वर्षापासून भारतीय संघाबाहेर आहे. उजव्या हाताचा वेगवान गोलंदाज मोहम्मद शमी मार्च २०२५ मध्ये चॅम्पियन्स ट्रॉफीच्या अंतिम सामन्यात भारताकडून शेवटचा खेळला होता.
इंडियन प्रीमियर लीगमधील खराब कामगिरीनंतर, त्याला इंग्लंड दौऱ्यासाठी कसोटी संघातून वगळण्यात आले, ज्यामुळे त्याच्या फॉर्म आणि तंदुरुस्तीबद्दल चिंता निर्माण झाली. निवडकर्त्यांनी स्पष्ट केले की शमीला पुन्हा विचारात घेण्यापूर्वी स्थानिक क्रिकेटमधून लय मिळवावी लागेल आणि तंदुरुस्ती जुळवावी लागेल. निवड समितीचे अध्यक्ष अजित आगरकर त्यावेळी म्हणाले होते, “तो कसोटी मालिकेसाठी तंदुरुस्त होण्याचा प्रयत्न करत होता.
सध्या तो पाच कसोटी खेळण्यासाठी पूर्णपणे तंदुरुस्त आहे असे मला वाटत नाही. त्याची तंदुरुस्ती ज्या पातळीवर असायला हवी होती त्या पातळीवर नाहीये. डॉक्टरांनीच आम्हाला सांगितले आहे की तो (इंग्लंड) मालिकेतून बाहेर पडला आहे.” तेव्हापासून, शमी स्थानिक क्रिकेट सर्किटमध्ये परतला आहे. त्याने रणजी ट्रॉफीमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी केली आणि सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीमध्ये देखील उत्कृष्ट गोलंदाजी केली. असे असूनही, त्याचे टी-२० आंतरराष्ट्रीय संघात पुनरागमन होण्याची शक्यता कमी आहे.
शमी विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये सातत्याने चांगली कामगिरी करत आहे, त्याने चार सामन्यांमध्ये आठ विकेट्स घेतल्या आहेत. सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीमध्ये निराशाजनक कामगिरी केल्यानंतर, त्याच्या गोलंदाजीने बंगालला आतापर्यंत खेळलेल्या चारपैकी तीन सामन्यांमध्ये विजय मिळवून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. इंडिया टुडेच्या वृत्तानुसार, शमी पडद्यामागे कठोर परिश्रम करत आहे आणि एकदिवसीय संघात परतण्याची त्याला आशा आहे. तथापि, त्यांनी असेही म्हटले आहे की वेगवान गोलंदाजाला त्याच्या निवडीबद्दल अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती मिळालेली नाही.
न्यूझीलंडविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेसाठी संघाची घोषणा ३ किंवा ४ जानेवारी रोजी होण्याची शक्यता आहे. भारतीय संघ न्यूझीलंडविरुद्ध तीन एकदिवसीय आणि पाच टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामने खेळेल. टी-२० मालिकेसाठी भारतीय संघाची घोषणा आधीच करण्यात आली आहे.