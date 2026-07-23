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Aadhaar Card हरवलंय किंवा डाऊनलोड होत नाहीये? मग चिंता करु नका, काही मिनिटांत अशाप्रकारे समस्येला करा दूर

Updated On: Jul 23, 2026 | 10:16 AM IST
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सारांश

आधार कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड करताना अनेकांना अडचणी येतात. मात्र, या समस्यांमागे काही सामान्य कारणे असतात. ती ओळखली तर आधार सहज डाउनलोड करता येऊ शकतो.

Aadhaar Card हवलंयल किंवा डाऊनलोड होत नाहीये? मग चिंता करु नका, काही मिनिटांत अशाप्रकारे समस्येला करा दूर

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

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विस्तार
  • आधार डाउनलोड करताना चुकीचा Aadhaar क्रमांक, VID किंवा Enrollment ID टाकल्यास प्रक्रिया अडू शकते.
  • रजिस्टर्ड मोबाईलवर OTP न मिळणे किंवा मोबाईल नंबर लिंक नसणे हेही सामान्य कारण आहे.
  • UIDAI सर्व्हरवर जास्त लोड असल्यास डाउनलोडमध्ये अडथळा येऊ शकतो; काही वेळाने पुन्हा प्रयत्न करा.
आज आधार कार्ड आपल्या सर्वांसाठीच एक महत्त्वाचे दस्तऐवज बनले आहे. बँकेचे खाते ओपन करण्यापासून ते मोबाईल सिमकार्ड खरेदी करण्यापर्यंत आधार कार्डची मदत अनेका कामांसाठी लागते. अशात जर कधी आपला आधार कार्ड हरवला तर आपल्याला फार चिंता वाटू लागते. यामुळे अनेका काम रखडू शकतात. पण आता तुम्हाला चिंता करण्याची गरज नाही. अनेकदा आधारकार्ड ऑनलाईन डाउनलोड करतानाही बऱ्याच समस्यांना सामोरे जावे लागते. अशात अनेकांना काय करावं ते सुचत नाही. खरंतर समस्या फार लहान असते फक्त ते सोडवण्याचे उत्तर आपल्याला माहिती नसते. चुकीचा आधार क्रमांक टाकणे, मोबाईल नंबरवर ओटीपी न मिळणे किंवा इंटरनेट कनेक्शन कमकुवत असणे यामुळे आधारकार्ड ऑनलाईन डाउनलोड करताना समस्या जाणवत असतात. याचबरोबर काहीदा कधीकधी, UIDAI सर्व्हरवरील हेवी ट्रॅफिकमुळेही आधार ऑनलाईन डाउनलोड करता येत नाही. चला हा प्राॅब्लेम कसा साॅल्व्ह करायचा ते जाणून घेऊया.

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Aadhaar Number, VID किंवा Enrollment ID चुकीचा भरणे

आधारकार्ड ऑनलाईन डाउनलोड न होण्याचे सर्वात सामान्य कारण म्हणजे चुकीची माहिती भरणे. अनेकदा घाईगडबीत १२ अंकी नंबर, १६ अंकी Virtual ID आणि २८ अंकांचा Enrollment ID चुकीचा टाईप केला जातो. एक अंक जरी चुकला तरी UIDAI सिस्टीम मची माहिती सत्यापित करता येत नाही आणि डाउनलोड प्रक्रिया थांबते. यामुळेच माहिती भरताना ती योग्य भरली गेली आहे की नाही ते एकदा चांगलं तपासा.

Registered Mobile Number वर OTP न येणे

e-Aadhaar डाउनलोड करण्यासाठी UIDAI आपल्या रजिस्टर्ड मोबाईल नंबरवर एक वन-टाइम पासवर्ड (OTP) पाठवते. जर मोबाईल नंबर आधार कार्डसोबत लिंक नसेल किंवा नेटवर्क वीक असल्यास किंवा फोनला सिग्नल नसल्यास मोबाईल फोनवर OTP येण्यास समस्या निर्माण होते. अनेकदा नेटवर्क बिझी असल्याने OTP येण्यास काही मिनिटे देखील लागू शकतात. अशात घाबरु नका, काही वेळ वाट पाहा आणि पुन्हा एकदा OTP पाठवण्याच्या पर्यायावर क्लिक करा. तुमचा मोबाईल नंबर बदलला असल्यास आधारकार्डमध्ये तो अपडेट करणे फार गरजेचे आहे.

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UIDAI Server खूप लोड पडणे

अनेकदा समस्या आपल्यााकडून नाही तर UIDAI Server कडून होत असते. जेव्हा एकाच वेळी मोठ्या संख्येने वेबसाईवर लोक आधारकार्ड डाउनलोड करु लागतात तेव्हा सर्वरवर लोड पडू लागतो. अशावेळी वेबसाईट हळू चालू लागते ज्यामुळे आधारकार्ड डाउनलोड करण्यात समस्या निर्माण होतात. पुन्हा पुन्हा ट्राय करुनही जर समस्या निर्माण होत असेल तर काहीवेळाचा ब्रेक घ्या आणि मग पुन्हा प्रयत्न करा. पहाटे किंवा रात्री उशिरा रहदारी कमी असते.

 

Web Title: Aadhaar card online download problems reasons and easy solutions

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Published On: Jul 23, 2026 | 10:15 AM

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