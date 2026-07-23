Megha Dhade Oppose CJP: सीजेपीच्या आंदोलनाला मराठी अभिनेत्री मेघा धाडेचा तीव्र विरोध, आक्रमक विरोधी पोस्टने वेधलं लक्ष; म्हणाली..

Megha Dhade: नीट पेपरफुटी प्रकरणावरून केंद्रीय शिक्षणंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी दिल्लीतील जंतर- मंतर येथे गेल्या महिन्याभरापासून कॉकरोच जनता पक्षाचे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनात मोठ्या संख्येने तरूण सहभागी झाले होते. मात्र 20 जुलैला या आंदोलनाला हिंसक वळण लागलं. मोर्चादरम्यान आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये झालेल्या झटापटीत दिल्ली पोलिसांनी लाठीचार्ज केला, यामुळे परिस्थिती आणखी बिघडली. अश्रू धुराच्या नळकांड्याही फोडल्या गेल्या, लाठीचार्जदरम्यान अनेक विद्यार्थी जखमी झाले आहेत. या आंदोलनासाठी अनेक कलाकारांनी पाठिंबा दिला आहे. काहींनी पोस्ट करून तर काहींनी थेट आंदोलनात उतरून. दरम्यान, एका मराठमोळ्या अभिनेत्रीने आंदोलनाविरोधात एक पोस्ट शेअर केली आहे जी सध्य सर्वांचे लक्ष वेधून घेत आहे.
बिग बॉस फेम अभिनेत्री मेघा धाडे हिने सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली होती, जी सध्या चर्चेचा विषय ठरली आहे. मेघाने तिच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर CJP आंदोलनाला विरोध केला आहे.
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मेघा धाडेची पोस्ट
अभिनेत्री मेघा धाडेने अनेक व्हिडिओ आणि पोस्ट शेअर करत आंदोलकांवर टीका केली आहे. शेअर केलेल्या एक व्हिडिओवर तिने कमेंट केली, मी झुरळांऐवजी सिंहाला पाठिंबा देणारी आहे,” असे म्हटले. या व्हिडिओमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप नेत्यांची छायाचित्रे दिसत होती.
याशिवाय तिने लिहिले, “भाजपला विरोध करणे म्हणजे देशद्रोही नाही, पण देशद्रोह्यांना पाठिंबा देऊन भाजपला विरोध करणे हा खरा देशद्रोहीपणा आहे.” तर दुसऱ्या पोस्टमध्ये तिने स्पष्ट शब्दांत, “माझा पंतप्रधानांना पाठिंबा आहे,” अशी भूमिका मांडली.मेघाने आंदोलनादरम्यान पोलिसांवर दगडफेक झाल्यानंतर लाठीचार्ज करण्यात आल्याचा दावा करणारा एक व्हिडिओही शेअर केला.
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कोण आहे मेघा धाडे?
‘बिग बॉस मराठी’च्या पहिल्या पर्वाची विजेती म्हणून ओळखली जाणारी अभिनेत्री मेघा धाडे ही मराठी मनोरंजनविश्वातील लोकप्रिय चेहरा आहे. तिने अनेक मराठी चित्रपट, मालिका आणि रिअॅलिटी शोमधून अभिनयाची छाप पाडली आहे. ‘बिग बॉस मराठी’च्या पहिल्या सीझनचे विजेतेपद पटकावल्यानंतर तिची लोकप्रियता अधिक वाढली.
मेघा धाडेने अभिनयासोबतच राजकारणातही पाऊल ठेवले आहे. तिने भारतीय जनता पक्षात (भाजप) अधिकृत प्रवेश केला असून, पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत तिचा पक्षप्रवेश झाला होता. त्यानंतर विविध सामाजिक आणि राजकीय घडामोडींवर ती सोशल मीडियाद्वारे आपली भूमिका मांडताना दिसते.
अलीकडेच CJP आंदोलनाविषयी तिने सोशल मीडियावर केलेल्या पोस्टमुळे ती पुन्हा चर्चेत आली आहे.