गुरुवार, 23 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Megha Dhade Oppose CJP: सीजेपीच्या आंदोलनाला मराठी अभिनेत्री मेघा धाडेचा तीव्र विरोध, आक्रमक विरोधी पोस्टने वेधलं लक्ष; म्हणाली..

Updated On: Jul 23, 2026 | 09:46 AM IST
जाहिरात
सारांश

Megha Dhade Oppose CJP: 'बिग बॉस मराठी' विजेती मेघा धाडेने CJP आंदोलनावर सोशल मीडियातून स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. या पोस्ट मधून तिने देत CJP आंदोलनाला विरोध करून भाजपाला पाठिंबा दिला आहे. सध्या तिची पोस्ट सोशल मीडियावर चर्चेा विषय बनली आहे.

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

Megha Dhade: नीट पेपरफुटी प्रकरणावरून केंद्रीय शिक्षणंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी दिल्लीतील जंतर- मंतर येथे गेल्या महिन्याभरापासून कॉकरोच जनता पक्षाचे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनात मोठ्या संख्येने तरूण सहभागी झाले होते. मात्र 20 जुलैला या आंदोलनाला हिंसक वळण लागलं.  मोर्चादरम्यान आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये झालेल्या झटापटीत दिल्ली पोलिसांनी लाठीचार्ज केला, यामुळे परिस्थिती आणखी बिघडली. अश्रू धुराच्या नळकांड्याही फोडल्या गेल्या, लाठीचार्जदरम्यान अनेक विद्यार्थी जखमी झाले आहेत. या आंदोलनासाठी अनेक कलाकारांनी पाठिंबा दिला आहे. काहींनी पोस्ट करून तर काहींनी थेट आंदोलनात उतरून. दरम्यान, एका मराठमोळ्या अभिनेत्रीने आंदोलनाविरोधात एक पोस्ट शेअर केली आहे जी सध्य सर्वांचे लक्ष वेधून घेत आहे.

बिग बॉस फेम अभिनेत्री मेघा धाडे हिने सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली होती, जी सध्या चर्चेचा विषय ठरली आहे. मेघाने तिच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर CJP आंदोलनाला विरोध केला आहे.

Ayesha Khan : रस्त्यावर राहिली उभी, पोलिसांनी घेतलं ताब्यात! धुरंधर 2 फेम अभिनेत्रीने पोस्ट शेअर करत दिली माहिती

मेघा धाडेची पोस्ट
अभिनेत्री मेघा धाडेने अनेक व्हिडिओ आणि पोस्ट शेअर करत आंदोलकांवर टीका केली आहे. शेअर केलेल्या एक व्हिडिओवर तिने कमेंट केली, मी झुरळांऐवजी सिंहाला पाठिंबा देणारी आहे,” असे म्हटले. या व्हिडिओमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप नेत्यांची छायाचित्रे दिसत होती.

याशिवाय तिने लिहिले, “भाजपला विरोध करणे म्हणजे देशद्रोही नाही, पण देशद्रोह्यांना पाठिंबा देऊन भाजपला विरोध करणे हा खरा देशद्रोहीपणा आहे.” तर दुसऱ्या पोस्टमध्ये तिने स्पष्ट शब्दांत, “माझा पंतप्रधानांना पाठिंबा आहे,” अशी भूमिका मांडली.मेघाने आंदोलनादरम्यान पोलिसांवर दगडफेक झाल्यानंतर लाठीचार्ज करण्यात आल्याचा दावा करणारा एक व्हिडिओही शेअर केला.

( फोटो सौजन्य- मेघा धाडे)

( फोटो सौजन्य- मेघा धाडे)

Salman Khan: ‘ज्या विद्यार्थ्यांना दुखापत झालीये…’, विद्यार्थी आंदोलनाला सलमान खानचा पाठिंबा, ‘तो’ फोटो शेअर करत म्हणाला…

कोण आहे मेघा धाडे?

‘बिग बॉस मराठी’च्या पहिल्या पर्वाची विजेती म्हणून ओळखली जाणारी अभिनेत्री मेघा धाडे ही मराठी मनोरंजनविश्वातील लोकप्रिय चेहरा आहे. तिने अनेक मराठी चित्रपट, मालिका आणि रिअॅलिटी शोमधून अभिनयाची छाप पाडली आहे. ‘बिग बॉस मराठी’च्या पहिल्या सीझनचे विजेतेपद पटकावल्यानंतर तिची लोकप्रियता अधिक वाढली.

मेघा धाडेने अभिनयासोबतच राजकारणातही पाऊल ठेवले आहे. तिने भारतीय जनता पक्षात (भाजप) अधिकृत प्रवेश केला असून, पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत तिचा पक्षप्रवेश झाला होता. त्यानंतर विविध सामाजिक आणि राजकीय घडामोडींवर ती सोशल मीडियाद्वारे आपली भूमिका मांडताना दिसते.

अलीकडेच CJP आंदोलनाविषयी तिने सोशल मीडियावर केलेल्या पोस्टमुळे ती पुन्हा चर्चेत आली आहे.

Web Title: Megha dhade opposes cjp protest marathi actress shares strong post against the agitation says

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 23, 2026 | 09:46 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

NEET Paper Leak: गेल्या १० वर्षात १५२ पेपर लीक; पंतप्रधान माफी मागणार का? राहुल गांधींचा थेट प्रश्न!
1

NEET Paper Leak: गेल्या १० वर्षात १५२ पेपर लीक; पंतप्रधान माफी मागणार का? राहुल गांधींचा थेट प्रश्न!

Maharashtra Breaking News Updates Today: जंतर मंतरवर रात्री पुन्हा राडा, नेमकं घडलं काय?
2

Maharashtra Breaking News Updates Today: जंतर मंतरवर रात्री पुन्हा राडा, नेमकं घडलं काय?

Salman Khan: ‘ज्या विद्यार्थ्यांना दुखापत झालीये…’, विद्यार्थी आंदोलनाला सलमान खानचा पाठिंबा, ‘तो’ फोटो शेअर करत म्हणाला…
3

Salman Khan: ‘ज्या विद्यार्थ्यांना दुखापत झालीये…’, विद्यार्थी आंदोलनाला सलमान खानचा पाठिंबा, ‘तो’ फोटो शेअर करत म्हणाला…

Delhi CJP Protest Live: जंतरमंतरवर राडा, इंटरनेट बंद, विद्यार्थी आक्रमक; CJPचा पोलिसांवर गंभीर आरोप
4

Delhi CJP Protest Live: जंतरमंतरवर राडा, इंटरनेट बंद, विद्यार्थी आक्रमक; CJPचा पोलिसांवर गंभीर आरोप

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Megha Dhade Oppose CJP: सीजेपीच्या आंदोलनाला मराठी अभिनेत्री मेघा धाडेचा तीव्र विरोध, आक्रमक विरोधी पोस्टने वेधलं लक्ष; म्हणाली..

Megha Dhade Oppose CJP: सीजेपीच्या आंदोलनाला मराठी अभिनेत्री मेघा धाडेचा तीव्र विरोध, आक्रमक विरोधी पोस्टने वेधलं लक्ष; म्हणाली..

Jul 23, 2026 | 09:46 AM
पावसाळ्यात केसांमध्ये खूप जास्त कोंडा होतो? केसांमधील चिकटपणा घालवण्यासाठी किती वेळा केस स्वच्छ करावे, जाणून घ्या सविस्तर

पावसाळ्यात केसांमध्ये खूप जास्त कोंडा होतो? केसांमधील चिकटपणा घालवण्यासाठी किती वेळा केस स्वच्छ करावे, जाणून घ्या सविस्तर

Jul 23, 2026 | 09:38 AM
राज्यात शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीला सुरुवात; पहिल्या टप्प्यातील यादी जाहीर, तब्बल ‘इतक्या’ शेतकऱ्यांची निवड

राज्यात शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीला सुरुवात; पहिल्या टप्प्यातील यादी जाहीर, तब्बल ‘इतक्या’ शेतकऱ्यांची निवड

Jul 23, 2026 | 09:37 AM
Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Jul 23, 2026 | 09:32 AM
ठाणे जिल्ह्यातील धरणांमध्ये मुबलक पाणीसाठा; बारवी धरण ५९ टक्क्यांवर, धरणसाठ्यात समाधानकारक वाढ

ठाणे जिल्ह्यातील धरणांमध्ये मुबलक पाणीसाठा; बारवी धरण ५९ टक्क्यांवर, धरणसाठ्यात समाधानकारक वाढ

Jul 23, 2026 | 09:30 AM
Ashadhi Ekadashi 2026 : आषाढी-एकादशीच्या उपवासाला घरी बनवा मखान्यांचा कुरकुरीत डोसा, रेसिपी आहे फार क्वीक

Ashadhi Ekadashi 2026 : आषाढी-एकादशीच्या उपवासाला घरी बनवा मखान्यांचा कुरकुरीत डोसा, रेसिपी आहे फार क्वीक

Jul 23, 2026 | 09:26 AM
काय सांगता सापदेखील निघाला Oggy चा फॅन, चिमुकल्याच्या शेजारी बसून पाहू लागला कार्टून; मजेदार Video Viral

काय सांगता सापदेखील निघाला Oggy चा फॅन, चिमुकल्याच्या शेजारी बसून पाहू लागला कार्टून; मजेदार Video Viral

Jul 23, 2026 | 09:06 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Jul 22, 2026 | 03:30 PM
Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Jul 22, 2026 | 03:26 PM
CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

Jul 21, 2026 | 02:50 PM
Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Jul 21, 2026 | 02:47 PM
Kalyan: ‘दृश्यम’ स्टाईल प्रियकराची हत्या, फ्लॅटमध्ये सडलेला मृतदेह अन् घरमालकाला दिला व्हॉईस मेसेज

Kalyan: ‘दृश्यम’ स्टाईल प्रियकराची हत्या, फ्लॅटमध्ये सडलेला मृतदेह अन् घरमालकाला दिला व्हॉईस मेसेज

Jul 20, 2026 | 03:38 PM
NEET पेपरफुटीविरोधात कर्जत पेटलं! धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यासाठी विद्यार्थ्यांचा एल्गार !

NEET पेपरफुटीविरोधात कर्जत पेटलं! धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यासाठी विद्यार्थ्यांचा एल्गार !

Jul 20, 2026 | 03:35 PM
Jaykumar Gore Bullet : सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे थेट बुलेटवरून विठ्ठल दर्शन रांगेत!

Jaykumar Gore Bullet : सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे थेट बुलेटवरून विठ्ठल दर्शन रांगेत!

Jul 19, 2026 | 03:23 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा