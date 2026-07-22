सावधान! X वर सुरू झालाय नवा फिशिंग स्कॅम; फेक सिक्युरिटी ईमेलमुळे अकाऊंट होऊ शकतं हॅक, असं राहा सुरक्षित

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समोर आलेल्या काही रिपोर्ट्सनुसार, यूजर्सना असे ईमेल्स मिळत असल्याचा दावा केला जात आहे, ज्यामध्ये सांगितलं आहे की, अनोळखी लोकेशन किंवा डिव्हाईसवरून त्यांच्या एक्स अकाऊंटमध्ये लॉगिन करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मेसेजमध्ये यूजर्सना व्हेरिफाय करण्यास सांगितलं जात आहे की, त्यांनी दुसऱ्या डिव्हाईसवरून किंवा लोकेशनवरून लॉगिन करण्याचा प्रयत्न केला आहे का, जर असं नसेल तर यूजर्सवर अकाऊंट सुरक्षित ठेवण्याचा दबाव निर्माण केला जात आहे. (फोटो सौजन्य: Pinterest)
सायबर गुन्हेगारांद्वारे पाठवलेले हे ईमेल्स बऱ्याच प्रमाणात खऱ्यासारखे दिसतात आणि विशेष म्हणजेच यामध्ये एक्सची ब्रँडिंग देखील समाविष्ट असते. याचा उद्देश ईमेल रिसीव्ह करणाऱ्या यूजरला दुर्भावनापूर्ण लिंक्सवर क्लिक करण्यास किंवा अटॅचमेंट्स उघडण्यासाठी जाळ्यात ओढणं असा आहे, ज्यामुळे हॅकर्स क्रेडेंशियल्स चोरी करू शकतात. सायबरसुरक्षा तज्ज्ञांनी सांगितलं आहे की, एक्स कधीही ईमेल्स किंवा डायरेक्ट मेसेजद्वारे पासवर्ड शेअर करण्यास सांगत नाही आणि कधीही यूजर्सना सिक्योरिटी संबंधित कोणत्याही अटॅचमेंट फाईल्स पाठवल्या जात नाहीत.
नवीन कँपेन मागील फिशिंग अटॅक्ससारख्या पॅटर्न फॉलो करतात. यापूर्वी झालेल्या अशाच स्कॅम्समध्ये संवेदनशील माहिती मिळवण्यासाठी यूजर्सवर कॉपीराइट उल्लंघनाचे किंवा खात्यातील संशयास्पद हालचालींचे खोटे आरोप करण्यात आले होते. विशेषत: हॅकर्स हाय प्रोफाईल अकाऊंट्सवर निशाणा साधतात, कारण एखादे अकाऊंट हॅक झाल्यानंतर त्याचा वापर क्रिप्टो स्कॅम किंवा दुसऱ्या फ्रॉड प्रमोशन्ससाठी केला जाऊ शकतो.
तज्ज्ञांनी यूजर्सना सल्ला दिला आहे की, कोणत्याही सिक्योरिटी-रिलेटेड मेसेजवर प्रतिक्रिया देण्यापूर्वी सेंडरचा ईमेल एड्रेस तपासा. जर एखाद्या ईमेलमुळे तातडीची भावना निर्माण होत असेल किंवा त्यात वैयक्तिक माहिती मागितली जात असेल, तर तुम्ही सावध राहिले पाहिजे.
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तज्ज्ञांचे असे मत आहे की, अनोळखी ईमेल्सद्वारे मिळालेल्या लिंक्स आणि अटॅचमेंट्सवर क्लिक करू नका. केवळ अधिकृत स्टोअर्सद्वारे ॲप डाऊनलोड करा. ईमेल किंवा मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म्सद्वारे पासवर्ड किंवा बँकिंग डिटेल्स शेअर करू नका. यूजर्सना त्यांचे स्मार्टफोन आणि संगणक अपडेटेड सुरक्षा पॅचेससह अपडेट ठेवण्याचा आणि विश्वसनीय अँटीव्हायरस वापरण्याचा सल्लाही दिला जातो. भारतात, जर कोणी ऑनलाइन फसवणुकीला बळी पडले, तर त्यांनी या घटनेची तक्रार करण्यासाठी त्वरित ‘नॅशनल सायबर क्राईम हेल्पलाइन’च्या 1930 या क्रमांकावर कॉल करावा.