Amazon Electronic Premier League 2026: स्वस्तात इलेक्ट्रॉनिक वस्तू घेण्याची सुवर्णसंधी! स्मार्टफोनवर मिळणार भारी डिस्काउंट

Amazon Sale Offers News In Marathi: तुम्हाला आता स्वस्तात मस्त इलेक्ट्रॉनिक वस्तू सुवर्णसंधी घेण्याची सुवर्णसंधी उपलब्ध होणार आहे. परवडणाऱ्या किमतीत इलेक्ट्रॉनिक्स आणि टेक अॅक्सेसरीज खरेदी करण्याची ही एक उत्तम संधी असेल. अमेझॉन सेल २०२६ दरम्यान, स्मार्टफोन, लॅपटॉप, टॅब्लेट, हेडफोन, कॅमेरा, इअरबड्स, एसी, स्मार्ट टीव्ही आणि रेफ्रिजरेटर यांसारख्या उत्पादनांवर उत्तम डील उपलब्ध असतील. अमेझॉन सेल २०२६ आज, ५ मार्च रोजी मध्यरात्री १२ वाजता म्हणजेच ६ मार्च रोजी सुरू होत आहे. ६ मार्च रोजी सुरू झालेला हा सेल १२ मार्चपर्यंत लाईव्ह राहील.
सवलत सुरू होण्यापूर्वीच, सवलतीनंतर कोणती उत्पादने कोणत्या किमतीत विकली जातील हे उघड झाले आहे. लॅपटॉप आणि टॅब्लेटवर ४५% पर्यंत सूट, लॅपटॉप आणि ऑडिओ उत्पादने ८०% पर्यंत सूट, कॅमेरा, हेडफोन आणि स्पीकर्सवर ८०% पर्यंत सूट आणि मोबाईल अॅक्सेसरीजवर ६५% पर्यंत सूट.
सवलतीनंतर HP Omnibook 5 OLED ६६,३२६ वरून कमी होऊन ₹६२,४९० मध्ये विकला जाईल.
सेल दरम्यान Panasonic 1.5 टन 5 स्टार AC ४५,९९० वरून कमी होऊन ₹४१,९९० मध्ये विकला जाईल.
iQOO 15R चा 8GB RAM आणि 256GB व्हेरिएंट ₹४४,९९९ वरून कमी होऊन ₹४०,९९९ मध्ये उपलब्ध असेल.
XIAOMI Pad 7 चा 12GB RAM आणि 256GB व्हेरिएंट ₹32,999 मध्ये उपलब्ध असेल, तर टॅबलेट ₹27,999 मध्ये उपलब्ध असेल. हा Samsung 653L रेफ्रिजरेटर ₹77,990 ऐवजी ₹41,990 मध्ये उपलब्ध असेल.
Sony Alpha ILCE-7M4K फुल-फ्रेम हायब्रिड कॅमेरा सध्या ₹1,96,989 मध्ये विकला जात आहे, परंतु विक्री दरम्यान, तोच कॅमेरा ₹1,93,990 मध्ये विकला जाईल.
जर तुम्हाला विक्री दरम्यान उपलब्ध असलेल्या हजारो उत्पादनांवरील सवलतींव्यतिरिक्त अतिरिक्त पैसे वाचवायचे असतील, तर तुम्ही HDFC बँकेच्या क्रेडिट कार्ड आणि EMI व्यवहारांवर ₹4,500 पर्यंतची त्वरित सवलत मिळवू शकता.
अमेझॉन सेल दरम्यान वॉशिंग मशीन देखील परवडणाऱ्या किमतीत खरेदी करता येतील. येथे ₹३०,००० पेक्षा कमी किमतीत एलजी फ्रंट-लोड वॉशिंग मशीनची यादी आहे. अमेझॉन फ्रंट-लोड, टॉप-लोड आणि सेमी-ऑटोमॅटिक मशीन ऑफर करते.
फिल्टर पर्याय देखील उपलब्ध
अमेझॉन लहान ते मोठ्या रेफ्रिजरेटर पर्यायांची विस्तृत श्रेणी ऑफर करते. शेजारी शेजारी, डबल-डोअर आणि सिंगल-डोअर रेफ्रिजरेटर उपलब्ध आहेत.
मायक्रोवेव्ह, चिमणी आणि बरेच काही
अमेझॉन इंडिया मायक्रोवेव्ह, चिमणी आणि बरेच काही यासह घरगुती उपकरणांच्या उत्पादनांची विस्तृत श्रेणी ऑफर करते. २-स्टार, ३-स्टार आणि ५-स्टार पर्यायांची विस्तृत श्रेणी येथे सूचीबद्ध आहे.
अमेझॉन इंडियावर घरगुती उपकरणांवर एक खास डील सुरू झाली आहे, ज्यामध्ये एअर कंडिशनर (एसी), रेफ्रिजरेटर आणि वॉशिंग मशीन सारख्या वस्तू उपलब्ध आहेत. पोस्टरमध्ये ६५% पर्यंतच्या सवलतींची माहिती दिली आहे. येत्या काळात उन्हाळ्याची तीव्रता वाढणार असल्याने, बरेच ग्राहक स्वतःसाठी किंवा त्यांच्या कुटुंबासाठी नवीन एसी, रेफ्रिजरेटर किंवा वॉशिंग मशीन खरेदी करत आहेत. म्हणूनच, परवडणाऱ्या किमतीत ही उत्पादने शोधल्याने लक्षणीय बचत होऊ शकते.