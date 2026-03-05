Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Afghanistan Cricket: अफगाणिस्तान क्रिकेटमध्ये भूंकप! हेड कोचनंतर आता नवीन कर्णधाराची घोषणा; २४ वर्षीय खेळाडूकडे संघाची कमान

रशीद खानकडून अफगाणिस्तानच्या टी-२० कर्णधारपदाची भूमिका काढून घेण्यात आली आहे. त्याच्या जागी २४ वर्षीय तरुण खेळाडूची नियुक्ती करण्यात येत आहे. या खेळाडूने टी-२० विश्वचषकात संघासाठी उत्कृष्ट कामगिरी केली होती.

Updated On: Mar 05, 2026 | 05:56 PM
अफगाणिस्तान क्रिकेटमध्ये भूंकप! (Photo Credit- X)

  • अफगाणिस्तान क्रिकेटमध्ये भूंकप!
  • हेड कोचनंतर आता नव्या कर्णधाराची घोषणा
  • २४ वर्षीय खेळाडूकडे संघाची कमान
Afghanistan New T20 Captain: २०२६ च्या टी२० विश्वचषक स्पर्धेत अफगाणिस्तानची (Afghanistan) कामगिरी निराशाजनक राहिली आहे. गट टप्प्यातच संघ स्पर्धेतून बाहेर पडला. आता दोष संघाचा कर्णधार रशीद खानवर येत असल्याचे दिसून येत आहे. क्रिकबझच्या मते, रशीद खानकडून अफगाणिस्तानच्या टी-२० कर्णधारपदाची भूमिका काढून घेण्यात आली आहे. त्याच्या जागी २४ वर्षीय तरुण खेळाडूची नियुक्ती करण्यात येत आहे. या खेळाडूने टी-२० विश्वचषकात संघासाठी उत्कृष्ट कामगिरी केली होती.

इब्राहिम झद्रानची कर्णधार म्हणून नियुक्ती

अफगाणिस्तानचा तरुण सलामीवीर फलंदाज इब्राहिम झद्रानला टी-२० आंतरराष्ट्रीय संघाचा नवा कर्णधार म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. टी-२० विश्वचषकात संघाच्या खराब कामगिरीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. अफगाणिस्तानला आता श्रीलंकेविरुद्ध एकदिवसीय आणि टी-२० मालिका खेळायची आहे, ज्यासाठी संघाची घोषणा करण्यात आली आहे. २४ वर्षीय झद्रान हा अफगाणिस्तान संघाचा महत्त्वाचा सदस्य आहे आणि त्याने सातत्याने चांगली कामगिरी केली आहे. झदरानने संघासाठी ६५ टी-२० सामने खेळले आहेत, ३३.३० च्या प्रभावी सरासरीने १८६५ धावा केल्या आहेत.

T20 World Cup 2026: “मला फक्त घरी जायचंय…”, वेस्ट इंडीजचे मुख्य प्रशिक्षक अडचणीत? Daren Sammy ची भावूक हाक

श्रीलंकेविरुद्धची मालिका कधी सुरू होईल?

अफगाणिस्तान आणि श्रीलंका यांच्यातील मालिका १३ मार्च रोजी टी-२० सामन्यांनी सुरू होईल. त्यानंतर २० मार्चपासून तीन सामन्यांची एकदिवसीय मालिका सुरू होईल. टी-२० मालिकेतील सर्व सामने शारजाह क्रिकेट स्टेडियमवर खेळले जातील.

या मालिकेसाठी अफगाणिस्तानचा संघ

टी-२० संघ: इब्राहिम झदरान (कर्णधार), रहमानउल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), नूर रहमान (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, दरविश रसूल, शाहिदुल्लाह कमाल, अझमतुल्लाह उमरझाई, मोहम्मद नबी, शराफुद्दीन अशरफ, रशीद खान, नूर अहमद, मुजीब उर रहमान, झिया उर रहमान, फरीद अहमद मलिक आणि अब्दुल्लाह अहमदझाई.

एकदिवसीय संघ : हशमतुल्ला शाहिदी (कर्णधार), रहमत शाह (उपकर्णधार), रहमानउल्ला गुरबाज (यष्टीरक्षक), इक्रम अलीखिल, इब्राहिम जद्रान, सेदीकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, अजमतुल्ला उमरझाई, मोहम्मद नबी, राशिद खान, नांग्याल खरोती, गझनफर, झिया उर रहमान शरीफी, फरीद अहमद मलिक आणि बिलाल सामी.

India vs England : अभिषेक शर्मा OUT रिंकू सिंह IN…सेमीफायनलमध्ये टीम इंडियाची अशी असू शकते Playing 11

Web Title: Earthquake in afghanistan cricket after the head coach now a new captain has been announced

Published On: Mar 05, 2026 | 05:54 PM

Topics:  

