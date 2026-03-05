अफगाणिस्तानचा तरुण सलामीवीर फलंदाज इब्राहिम झद्रानला टी-२० आंतरराष्ट्रीय संघाचा नवा कर्णधार म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. टी-२० विश्वचषकात संघाच्या खराब कामगिरीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. अफगाणिस्तानला आता श्रीलंकेविरुद्ध एकदिवसीय आणि टी-२० मालिका खेळायची आहे, ज्यासाठी संघाची घोषणा करण्यात आली आहे. २४ वर्षीय झद्रान हा अफगाणिस्तान संघाचा महत्त्वाचा सदस्य आहे आणि त्याने सातत्याने चांगली कामगिरी केली आहे. झदरानने संघासाठी ६५ टी-२० सामने खेळले आहेत, ३३.३० च्या प्रभावी सरासरीने १८६५ धावा केल्या आहेत.
JUST IN – Opener Ibrahim Zadran has replaced Rashid Khan as Afghanistan’s T20I captain. pic.twitter.com/y0UH4ReUzi — Cricbuzz (@cricbuzz) March 5, 2026
अफगाणिस्तान आणि श्रीलंका यांच्यातील मालिका १३ मार्च रोजी टी-२० सामन्यांनी सुरू होईल. त्यानंतर २० मार्चपासून तीन सामन्यांची एकदिवसीय मालिका सुरू होईल. टी-२० मालिकेतील सर्व सामने शारजाह क्रिकेट स्टेडियमवर खेळले जातील.
टी-२० संघ: इब्राहिम झदरान (कर्णधार), रहमानउल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), नूर रहमान (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, दरविश रसूल, शाहिदुल्लाह कमाल, अझमतुल्लाह उमरझाई, मोहम्मद नबी, शराफुद्दीन अशरफ, रशीद खान, नूर अहमद, मुजीब उर रहमान, झिया उर रहमान, फरीद अहमद मलिक आणि अब्दुल्लाह अहमदझाई.
एकदिवसीय संघ : हशमतुल्ला शाहिदी (कर्णधार), रहमत शाह (उपकर्णधार), रहमानउल्ला गुरबाज (यष्टीरक्षक), इक्रम अलीखिल, इब्राहिम जद्रान, सेदीकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, अजमतुल्ला उमरझाई, मोहम्मद नबी, राशिद खान, नांग्याल खरोती, गझनफर, झिया उर रहमान शरीफी, फरीद अहमद मलिक आणि बिलाल सामी.
